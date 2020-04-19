Пандемия коронавируса проливает свет на затяжной кризис общественного здравоохранения наряду с мрачной перспективой долгосрочного экономического кризиса, который может разрушить социальную структуру в большом числе стран. В этих условиях мировые лидеры должны пересмотреть то, на что тратятся ресурсы их государств, проанализировав реальные угрозы для поиска способов ответа на них. В частности, необходимо поставить под вопрос постоянную приверженность Вашингтона альянсу НАТО, чьи глобальные амбиции в значительной степени стимулируются и финансируются Соединенными Штатами, пишутШарон Теннисон, Дэвид Спиди иКришен Мехтав статье, опубликованной 18 апреля в The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

В 1949 году генеральный секретарь альянса заявил, что миссия НАТО состоит в том, чтобы «не пускать Россию, удержать США и не дать поднять голову Германии. Прошло 70 лет, и стратегический ландшафт изменился кардинально: ушли в историю СССР и Варшавский договор, пала Берлинская стена, у Германии больше нет территориальных амбиций. И все же США по-прежнему находятся в Европе в одном альянсе с 27 странами.

«Господин Спиди, нас кинули», — так ответил бывший генеральный секретарь СССР Михаил Горбачев на вопрос одного из авторов, о данных ему Западом гарантиях нерасширения НАТО на восток.

U.S. Navy Солдаты НАТО

На этом фоне уместен вопрос, способствует ли НАТО на сегодняшний день глобальной безопасности или в действительности подрывает ее? Авторы уверены, что нужды в НАТО больше нет, и тому есть ряд причин.

Прежде всего, тех условий, в которых создавался альянс, больше нет. Европа претерпела кардинальную трансформацию за прошедшие десятилетия. Несостоятельны и утверждения тех, кто говорит, что США должны оставаться в Европе для ответа на угрозу со стороны России: экономика ЕС в 10 раз сильнее российской, поэтому страны Евросоюза вполне могут позволить себе самостоятельно обеспечить свою безопасность. Больше нет противостояния двух супердержав, в чьих арсеналах находится более 30 тыс. ядерных боеголовок.

Миру сегодня угрожают террористические группировки, которые могут заполучить оружие массового уничтожения. И НАТО с Россией вполне могут ответить на эти угрозы, если будет действовать вместе. Единственный раз, когда была задействована статья 5 устава НАТО, был в отношении США, подвергшихся террористическому нападению 11 сентября 2001 года. Тогда Россия оказала значительную помощь для вторжения США в Афганистан.

Более того, пока на границе России находится потенциальный противник, такой как НАТО, в стране будет сохраняться тенденция к «автократии» и «ослаблению демократии». Наличие баз НАТО вблизи от российской границы увеличивает риск ложной тревоги, которая может привести к ядерной войне и уничтожить человечество.

U.S. Air Force Самолёты НАТО на европейской авиабазе

Не стоит забывать и о том, что, пока Вашингтон тратит значительную часть своего бюджета на вооруженные силы, будут у США и враги — как реальные, так и надуманные. Финансирование НАТО идет в ущерб другим важным задачам: пандемия коронавируса показала со всей очевидностью, насколько недофинансировано здравоохранение страны.

Неизбежно, заключают авторы, в будущем мировое сообщество не раз столкнется с глобальными вызовами, тем не менее НАТО не может считаться эффективным инструментом для ответа на них. Пришло время отойти от конфронтации и создать такую систему международной безопасности, которая бы отвечала на вызовы и сегодняшнего, и завтрашнего дня.