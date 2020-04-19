



Иван Шилов ИА REGNUM

После того, как в конце прошлого года между США и Грецией было подписано новое соглашение об оборонном сотрудничестве, позволяющее расширение возможностей для уже существующих американских военных баз на территории этой страны, а также создание новых американских военных объектов, Вашингтон взялся за республику Кипр. Как сообщает англоязычный новостной ресурс Al-Monitor, президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео рассмотреть вопрос о снятии с Кипра эмбарго на поставки оружия. Напомним, что ранее, в 1987 году, США ввели запрет с целью способствовать урегулированию кипрской проблемы и поддержать объединение разделенного острова. Но после того, как в мире заговорили об огромных запасах энергоресурсов в Восточном Средиземноморье, из-за чего стали резко обостряться отношения между Грецией и Турцией — членами НАТО, ситуация изменилась.

Николай Сидоров Разделённый Кипр

В конце 2019 года в США был принят «Закон о Восточно-Средиземноморском партнерстве в области безопасности и энергетики». Он не только снимает эмбарго на продажу оружия Республике Кипр, но и предусматривает создание «Энергетического центра США — Восточное Средиземноморье», в формате которого должно налаживаться сотрудничество в области энергетики между США, Израилем, Грецией и Кипром. Ситуация резко изменилась в первых числах января 2020 года, когда было объявлено, что Израиль, Греция и Кипр готовы приступить к реализации планов строительства газопровода EastMed из восточного Средиземноморья в Европу. По данным греческих СМИ, его длина составит 1900 километров и он станет самым длинным подводным газопроводом в мире. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в 2025—2026 годах. По нему газ будет поставляться по Южному коридору в Европу.

U.S. Navy Вертолёт ВВС Кипра

Турция, как пишет американское издание The Hill, пыталась остановить такой ход событий. Но перед ней выставили огромный набор требований и условий: отказ от военных действий в северо-восточной Сирии и изменение политики в отношении сирийских курдов, которые считаются союзниками США в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отказ от покупки российских систем С-400, аннулирование соглашения о судоходстве с Ливией, которое «будет осуществляться через территориальные воды Греции и Кипра, создавая угрозу их согласованным экономическим зонам и новым газовым месторождениям». Анкара быстро поняла, что США наносят удар не только по политическому урегулированию на Кипре, но и потенциально создают для нее, после Сирии и Ливии, еще одну «горячую точку» в регионе, разваливая равновесие на острове. И не только это.

Как утверждает The Hill, новые критерии в политике США в отношении Кипра предусматривают его отказ российским военным судам в праве заходить в кипрские порты, несмотря на существующее соглашение с Москвой. Хотя Никосия заявляет, что не будет следовать этим требованиям, вспоминая, как вели себя США в 1974 году в момент вторжения Турции на Северный Кипр. Более того, министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис заявлял, что «страна не намерена приобретать американское оружие даже после снятия США ограничений на поставки вооружений в республику», что предпочитает сотрудничество с американцами «на позитивной основе дня», а не вести «игру против третьих стран». Тем не менее фактом является то, что Вашингтон и Афины могут усилить давление на Никосию в «силу изменения подходов к решению геополитических проблем в Восточном Средиземноморье». И напряжение вокруг Кипра, скорее всего, будет нарастать. Турецкие СМИ сообщают, что Анкара стала наращивать свое военное присутствие в Турецкой республике северного Кипра.

Msb.gov.tr Турецкие солдаты

Как пишет одно издание, «Турция начала стратегический охват Израиля, начав в Сирии, с которой пока не все до конца ясно, продолжив в Ливии, где Турция близка к прямому военному вторжению, и заканчивая на море и в районе Кипра, от которого до Израиля рукой подать». Так что сейчас проходят игры с большими политическими и геополитическими рисками и определенными нюансами. Недавно турецкое издание Habertürk, описывая соотношение сил в Восточном Средиземноморье, отмечало, что в обозначенном ныне противостоянии в этом регионе мира Турция сталкивается со странами, которые являются ее партнерами по НАТО (Греция, США), и теми странами, с которыми ранее существовало тесное сотрудничество (Израиль). Новым фактором для Анкары является Москва, с которой она активно развивает торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество, не доводя его до уровня военно-политического стратегического альянса. Поэтому в сложившейся ситуации Россия, как полагает издание, может действовать прагматически, в соответствии со своими национальными интересами, ведь она присутствует в Восточном Средиземноморье уже шесть-семь лет.

Указывается на то, что российская энергетическая компания «Новатэк» создала консорциум с итальянской Eni и французской Total для поиска запасов газа в Ливане, российский «Лукойл» приобрел 30% египетского месторождения Зохр. Российские компании также имеют право в течение 25 лет вести буровые работы в прибрежных районах Сирии. Кроме того, российские компании ведут переговоры о продаже израильского газа в Восточную Азию в виде СПГ. Анкара сейчас размышляет над тем, как повернуть ход событий в свою пользу или хотя бы нейтрализовать остроту ситуации, ищет союзников. Ей необходимо либо компромиссно маневрировать на западном направлении, либо идти на углубление отношений с Россией. Однако, подчеркивает Habertürk, «чтобы быть солидарной с Турцией, у России должны быть очень серьезные причины, которые на данном этапе не просматриваются; если бы мы смогли провести эту работу раньше, то сегодня обязательно был бы кто-то, кто поддержал наши тезисы. Таким образом, в данный момент на нашей стороне никого нет, но что будет через два-три месяца — неизвестно».

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Нельзя исключать и вариант, при котором США удастся вырвать из рук Турции лидера турецких киприотов Мустафу Акынджи, склонив его при содействии ООН к воссоединению Кипра как двухзонной федерации. Ожидается, что Помпео посетит с визитом Никосию, если, конечно, не помешает этому пандемия коронавируса. Кипрская интрига только начинает раскручиваться, и многие события еще впереди.