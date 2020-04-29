Сотрудники «Палитры», как иронично высказался директор компании Владимир Туркатов, являются «профессиональными лакокрасочниками с новым антибактериальным уклоном». Им, как и представителям многих других малых предприятий, в условиях карантина и продолжительных нерабочих дней живётся весьма нелегко. Не исключено, что без должной поддержки это уникальное производство придётся остановить.

Владимир Туркатов Директор компании предприятия «НПК ПАЛИТРА» Владимир Туркатов

Средство Битрилен (Bitrilen) «НПК ПАЛИТРА»

Но люди не унывают, работают как могут (на предприятии не сократили ни одного из почти сотни работников), да ещё успевают активно помогать ветеранам знаменитой Дороги жизни. О самой новинке и о том, как живётся малому бизнесу в новой коронавирусной реальности, ИА REGNUM рассказал сам Владимир Туркатов.

ИА REGNUM: Владимир, расскажите, когда к вам пришла идея выпускать такую необычную продукцию?

Владимир Туркатов: У нас семейное предприятие по производству лакокрасочных материалов, которое было образовано в 1992 году. У истоков стоял мой отец Туркатов Анатолий Владимирович. Несколько лет назад к нам поступило предложение о создании антибактериальных красок на основе кластерного наносеребра (эту уникальную разработку никто не хотел применить на практике). Мы в «Палитре» решили попробовать.

Никто тогда не знал о коронавирусе, мы полтора года вели разработки — проверяли, смотрели. И вот с 2017 года начался серийный выпуск этих антибактериальных красок Битрилен Сильвер Кластер (Bitrilen Silver Cluster). Сейчас, когда сложилась такая непростая ситуация, подумали: так как «сидим» мы на самом действующем компоненте, почему бы не запустить новое производство? Ведь все кинулись делать средства для рук, но сейчас очень важно обеззаразить саму среду, потому что 90 процентов поражения идёт через дыхание. Когда состав был создан, в стране уже наблюдался серьёзный дефицит дезинфицирующих средств. Поначалу у себя на предприятии мы начали обрабатывать цеха, офисы, склады, помогали нашим партнёрам и клиентам.

Владимир Туркатов Совещание на «НПК ПАЛИТРА»

ИА REGNUM: И как оно работает?

Владимир Туркатов:Средством Битрилен (Bitrilen) опрыскивают пространство, и когда оно оседает на поверхность пола, стен, мебели — все компоненты начинают свою «оздоровительную работу». С древности известно — серебро является природным антисептиком, но наука не стоит на месте. Российским учёным удалось создать композитный состав на основе наноструктурированного серебра, что позволяет бороться с бактериями, вирусами и грибком продолжительное время.

Поэтому уничтожение всей этой, извините за выражение, «заразы» происходит на полу, а не в зоне дыхания человека. Это хорошо работает. Не имеет каких-либо запахов. К тому же — экологично, намного экологичнее, чем спиртовые и хлорные растворы. Два раза в день мы опрыскиваем наши помещения, где работают люди, причём расход очень маленький. Так как наш препарат не медицинский, соответственно, мы не рекомендуем использовать его там, где регламентируется использование сертифицированных спиртовых, хлорных и других антисептиков. Наш продукт бытового применения. Мы пока получили только первичные документы и параллельно запускаем его в производство.

Владимир Туркатов Обеззараживающее средство «НПК ПАЛИТРА»

ИА REGNUM: Поддержку от государства ощущаете?

Владимир Туркатов: Сложности есть. Потому что исследования — дорогие, долгие по сроку. Несмотря на актуальность производства, не хватает централизованной помощи, чтобы глубже исследовать эффективность средства. У нас не хватает на это квалификации, мы — промышленное предприятие, которое не связано напрямую с микробиологией. Но при этом мы же люди ответственные, мы не можем рекламировать то, что не работает или работает низкоэффективно. Тем не менее продукт набирает потихоньку популярность, люди пользуются, отзывы — положительные.

Наглядные эксперименты проводим, такие бытовые, где сразу можно увидеть результат. Это нужно видеть, словами не передать: к примеру, полили нашим средством хлеб и положили два кусочка одинаковых в тёплое место, завернув в полиэтилен. На необработанном вскоре появилась плесень — такая махровая зелёная, выросли грибы, а второй кусочек остался как новый. В другом эксперименте веществом орошали букет цветов — говорят, срезанные цветы намного дольше не вянут. В красках ведь очень важно соблюдение всех экологических норм. Их используют в жилье, где красят всерьёз и надолго, поэтому у нас этой теме уделяется много внимания.

Владимир Туркатов Производственное помещение «НПК ПАЛИТРА»

Доказательная база крайне скудна, но нам очень хочется показать наши достижения: запустили лучшие в стране краски для хобби, начали работать с крупными сетями, серьёзными компаниями. Это было сделано заранее, никто не понимал, что краски для хобби будут востребованы, а теперь все сидят дома и не знают, чем себя занять. А если ты берешь краску на растворителе, можно отравиться, внутри помещения такой работать нельзя. А у нас есть мебельная краска для хобби. Она предназначена для домашнего разрисовывания, для окраски и обновления интерьеров. За рубежом есть целое движение — люди дают новую жизнь старой мебели.

ИА REGNUM: Как вам удается работать в нынешних непростых условиях, не сократив при этом ни одного сотрудника?

Владимир Туркатов: Как я уже сказал, предприятие у нас семейное, я — из второго поколения, а сегодня у нас работает уже третье поколение — наши дети. Это такая новая традиция. В 2015 году мы стали лучшим семейным предприятием Ленинградской области. И наш коллектив — это одна большая семья. Наши краски «TURY» стали популярными. Нам есть чем гордиться. К примеру, здание Гвардейского корпуса на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, другие памятники архитектуры, целые улицы — окрашены нашими материалами.

Владимир Туркатов Процесс производства на «НПК ПАЛИТРА»

То есть мы профессиональные, добротные лакокрасочники, а теперь еще и с антибактериологическим уклоном. А работников своих действительно сохраняем, — скрипим и плачем, но сохраняем. На удалёнку промышленное предприятие перевести сложно, но мы и это делаем, пытаемся, насколько хватит ресурсов, всё сохранить. Тут главное — не дать остановиться предприятию.

ИА REGNUM: Что, по вашему, необходимо сделать государству в рамках объявленных мер поддержки малому и среднему бизнесу?

Владимир Туркатов: Та помощь, которая сегодня обозначена, учитывает все области, кроме промышленности. Это меня как-то слегка удивляет, но все документы в поддержку бизнеса почему-то нас мягко обходят: туризм пострадал, авиаперевозки… А как нам сохранить коллектив под 100 человек? С каких ресурсов платить зарплату?

Мы уважаем президента и правительство, стараемся соблюдать все рекомендации, но тем не менее очень много проблем. К примеру, подошёл срок продления сертификатов каких-то, исследований, поверки оборудования. Это должны делать специалисты, а они — в «отпуске». Нужны деньги, а денег нет, на это нужны бумаги, подходят регламентированные сроки, а ни денег, ни бумаг, ни разрешений, ни пояснений — ничего нет. А как действовать в этой ситуации? Но если ты что-то не сделал вовремя — последуют санкции, а мы не хотим быть нарушителями. А дальше ты уже выбираешь: а что тебе важнее — поверенные весы или человек? Нам важнее человек. Но это сегодня, а после «сегодня» будет же ещё и завтра…

Владимир Туркатов Краска «НПК ПАЛИТРА»

У нас малый бизнес, я ощущаю поддержку, как гражданин, вижу, что руководителям страны, региона сейчас тяжело, они пытаются сделать что-то — у меня нет повода для критики. Но я жду, когда про нас тоже вспомнят, потому что самая большая проблема — оборотные средства. У предприятия нет своих денег: мы берём сырьё наших поставщиков. Дальше должны из него сделать краску, получить деньги и ими расплатиться. А сейчас этот цикл прервался, и поэтому если какие-то деньги сейчас приходят, они пускаются на зарплату. Расчёты с поставщиками и другими партнёрами сейчас минимальны. У кого первого кончится терпение, тот «перекроет кран»: не будет сырья, не будет тары, попросят с аренды уйти и так далее. Поэтому мы ждём, что правительство решит как-то этот вопрос глобально — в плане помощи именно промышленным предприятиям.

ИА REGNUM: Действительно, тяжело сейчас всем приходится…

Владимир Туркатов: Но в душе у нас — оптимизм. Тяжело, конечно, работаем 24 часа семь дней в неделю, измотались все — может быть, измотали друг друга. Но вариантов всё равно других нет. Возвращаясь к нашему Битрилену: только сегодня утвердили этикетки. Типографии, к сожалению, тоже на удалёнке — вероятно, в течение недели напечатают. Сложность с оборотными средствами, сертификацией…

Но мы — предприятие областное, находимся на святом для блокадного Ленинграда месте — «Дороге Жизни». В нашем посёлке Рахья много ветеранов, пожилых людей и инвалидов. У них нет возможности куда-то выехать, нет торговых центров, да и в средствах они очень ограничены. Поэтому мы обязаны помогать чем можем, а они помогают нам примером своей жизни. У нас сегодня другой враг, невидимый и коварный.

Владимир Туркатов Краска для хобби «НПК ПАЛИТРА»

Мне хочется верить, что труд нашего коллектива, наши разработки и наши новые продукты помогут всем оставаться здоровыми и как можно быстрее вернуться к прежней жизни без карантина и ограничений. Всем здоровья!