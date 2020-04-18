Распространение недостоверной информации, коронавирусные «ужастики» наносят человеческому организму вполне конкретный урон — не только моральный, но и физический. Из-за постоянного информационного напряжения, необходимости носить маски и перчатки (хотя вирусологи говорят, что на улице эти действия бессмысленны), нарастают тревога и страх, а там и до более серьёзных последствий недалеко.

Эдвард Мунк. Крик (фрагмент). 1893

Но врач психиатр-психотерапевт, преподаватель Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг считает, что объявленная ВОЗ пандемия коронавирусной инфекции — она больше в головах людей. Нужно не забывать, что у всех жителей России неожиданно появилась исключительная возможность и даже везение — прожить жизнь иначе.

В интервью редакции ИА REGNUM он рассказал также о том, как поступать, чтобы минимизировать психологические травмы, и чтобы карантин прошёл совершенно незаметно.

ИА REGNUM: Владимир Павлович, давайте поговорим о страхах, связанных с новостями об эпидемии COVID-19. Вы, может быть, тоже сталкивались с людьми, которые в магазинах ведут себя агрессивно при виде приближающегося человека без маски?

Владимир Файнзильберг: Таких людей я не наблюдал, но я хочу сказать, что невротизация населения напрямую зависит от той информации, которая поступает из СМИ. Обусловлено это тем, что, к сожалению, очень много людей выступают и говорят не совсем компетентно. Некоторые распространяют практически слухи. И поскольку уровень компетенции чрезвычайно низкий, они высказывают свою точку зрения, которая не всегда является истиной, а основана на каких-то слухах и недомолвках, у которых нет явного источника — кто-то сказал, кто-то передал, какие-то доверенные люди сообщили, кто-то был на какой-то секретной базе, на работе, в клинике, и вот об этом сообщил. Это, конечно, приводит к большой нервной нагрузке на людей.

И поскольку речь идёт, в основном, о жителях мегаполисов, которые и так гораздо более невротизированы, чем жители маленьких городов, тем более, в сельской местности. Это происходит в силу того, что именно в больших городах существует масса различных провоцирующих неврозы факторов (транспорт, большое количество людей, нарушающих безопасное пространство друг друга, большое количество света, шума и так далее), о которых можно узнать в любой книге или, к примеру, из моей лекции о неврозах большого города. Тут же присоединяется информационная недостоверность. Людей ещё больше невротизируют при подаче якобы новостей.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках

ИА REGNUM: И что вы предлагаете в данном случае?

Владимир Файнзильберг: Моё предложение обусловлено тем, чтобы люди, выступающие в средствах массовой информации, были в первую очередь, уважаемыми и известными, и несомненно — компетентными. Они должны знать, о чём говорят. Иначе получается больше вреда, чем пользы.

Вред, который возникает в связи с пуганием, бесконечным напоминанием, какой-то фейковой информацией, приводит к тому, что люди становятся чрезвычайно напряжёнными, у них повышается уровень тревоги, а самое главное — агрессии к окружающим. Именно эти люди устраивают скандалы в магазинах, в транспорте, кричат — «Не подходите!» и так далее. Нагнетает это всё тот вал информации, который идёт из СМИ. Причём, он какой-то такой — неконтролируемый.

Всё это приводит к возникновению страхов, потому что тревога — это общий уровень повышения гормонов защиты, потому что тревога и страх — это два симптома защитной функции нашего организма. Но если тревога — она всегда беспричинна, то страх — это вторая стадия тревоги, которая формируется уже в боязнь определённого чего-то. Нам всё время говорят, что опасно, что нужно надевать перчатки, перчатки, хотя, на самом деле, специалисты-вирусологи говорят, что на улице это вообще бессмысленно делать. Тем не менее это приводит к общей невротизации населения, которая заканчивается, конечно, конкретными страхами. И я вас уверяю, что после окончания всех этих процессов самоограничения и самоизоляции мы получим ещё и пик суицидальных попыток, потому что эта внешняя агрессия, которая накапливается у каждого человека, выльется в аутоагрессию.

ИА REGNUM: В таком случае, что вы посоветуете тем, кто уже чувствует страх или озлобленность? О чём людям стоит помнить в сложившейся непростой ситуации?

Владимир Файнзильберг:В первую очередь, нужно осознавать, что пандемия, которую объявила ВОЗ, она больше в головах людей, чем на самом деле. Потому что с вирусом, с которым мы имеем дело, он, конечно, агрессивный вирус, у которого и вирулентность (заражаемость) и контагиозность (способность к заражению) высокие, но они лишь незначительно превышают уровень банального вирусного гриппа.

На самом деле, применение мер самоизоляции — это эффективный метод остановки эпидемии. Но поскольку опять же средства массовой информации выступлениями различных не совсем компетентных людей нагнетают обстановку, возникает такая эпидемия страха именно в головах людей. Для того чтобы её преодолеть, в первую очередь нужно понимать, что рано или поздно это всё закончится. Второе — после эпидемии тоже будет жизнь. И третье — самое главное — это пережить эпидемию. А для этого нужно выполнять указания компетентных людей и быть занятым, не настраивать себя на какое-то безделье, не рассматривать вопросы самоизоляции как дополнительный отпуск, а найти себе занятие.

Александр Александрович Дейнека. Портрет девушки с книгой

ИА REGNUM: Какие это могут быть занятия?

Владимир Файнзильберг:Сегодня их очень много. Я имею в виду не только информационные и учебные — в виде вебинаров. У каждого человека в доме есть какие-то недоделанные дела — в силу занятости во время обычного периода жизни. Есть наши дети, которым мы не уделяем достаточно внимания в обычной жизни. Вот у нас совершенно неожиданно появилась такая возможность, и мы должны отнестись к ней позитивно. То есть, мы должны рассматривать эту ситуацию как элемент везения и использовать положительно, поменять своё отношение к этим событиям на позитивное.

Потому что у нас есть время разобраться со своими вкусами, интересами, почитать книги, на которые мы не успеваем обратить внимание во время обычного периода жизни, посмотреть фильмы. А самое главное — уделить внимание своим близким, на которых у нас вечно не хватает времени.

В основном я говорю о детях, потому что именно их у нас, получается, воспитывает интернет, школа, улица. Тут надо вспомнить — как сказали одни мои знакомые: «Мы вспомнили, что у нас есть дети, и мы наконец-то займёмся воспитанием собственных детей». Ни кто-то, ни бабушки с дедушками, а именно мы, родители. Надо это всё использовать. Тогда и карантин — самоизоляция — пройдёт совершенно незаметно, и психологические травмы будут гораздо меньше.

Кассат Мэри. Мать и дети. 1901

Я уже не говорю о том, что это время нужно ещё потратить на самообразование, а может быть, и на получение какой-то другой специальности. Потому что одной из проблем пандемии может стать потеря работы. Возможно, придётся пересмотреть свои взгляды и поменять профессию. Для этого нужно учиться. И сейчас есть масса возможностей для этого.

Как уже сообщало ИА REGNUM, происхождение коронавируса, источники его распространения и многие другие факторы до сих пор не известны. Поэтому многие эксперты продолжают высказывать сомнения в том, что речь действительно идёт о пандемии.

Во всяком случае, что касается России, как правильно заметил недавно российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников, «все говорят о «Германском чуде» и молчат про Русское: а ведь в Германии 2,800 умерших на 82 млн населения, при том, что в России — меньше 100 на 145 млн».

Но и тут есть вопросы: почему одно ведомство (Роспотребнадзор) говорит об обязательности ношения медицинских масок, а другое (МЧС) — высказывает прямо противоположное мнение? К тому же не исключено, что ситуация вокруг COVID-19 нагнетается искусственно.

ИА REGNUM ведёт трансляцию, в которой публикуются доводы о том, что новый коронавирус — не более чем обычная респираторная инфекция, а остановит его только естественная иммунизация населения, для которой нужно время.

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