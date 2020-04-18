Сильнейший удар по экономике России может нанести строительный бизнес. С этим видом бизнеса сопряжена деятельность многих других отраслей экономики, где занята львиная доля граждан. Даже приостановка темпов строительства потянет за собой вниз производство бетона и других строительных материалов, объем грузоперевозок, объем всевозможных смежных услуг, оказываемых в строительной отрасли и сфере ремонтных работ и, наконец, скажется на финансовом рынке, который, скорее всего, отреагирует на сегодняшнюю коронакризисную ситуацию повышением ипотечных ставок, что опять же негативно скажется на строительной отрасли в связи со снижением платежеспособного спроса. Поэтому, предполагать, что коронакризис повлечет не просто приостановку темпов, а вызовет остановку строительной деятельности, даже страшно. Но, безусловно, впадать в панические настроения не стоит. Государство подключается к поддержке и этой отрасли — за что, очевидно, нужно сказать отдельное «спасибо» недальновидным депутатам Мосгордумы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Напомним, депутаты Мосгордумы буквально ополчились на московскую власть с требованием остановить строительство. Например, депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Екатерина Енгалычева писала, как сообщал портал Zelenograd.ru, что, несмотря на эпидемию, стройки новых домов продолжаются, в том числе по программе реновации. Застройщики попадают под определение «системообразующее предприятие» и «производство непрерывного цикла», а им законодательно не запрещено работать в условиях режима всеобщей изоляции, закрыты лишь офисы продаж. Чем же мешали застройщики гражданам, сидящим по квартирам? «Рабочие трудятся в прямом смысле в грязи, в условиях полной антисанитарии, при этом они гуляют по городу, добираются до места работы в общественном транспорте, ходят в те же районные магазины за едой вместе с местными жителями», — поясняла Енгалычева.

Эдуард Бежанов ИА Красная Весна Рабочий на стройке

В итоге мэр Москвы заморозил стройки. Конечно, по итогам недельной заморозки строек, рано говорить об угрозе «выживаемости» строительных компаний, на которые завязаны не только все смежные отрасли, а значит и огромное количество людей, которые в отсутствии работы теперь оказались без средств к существованию, среди них и большое количество мигрантов, которых, если не возобновить стройки, придется материально поддерживать, либо вывозить на родину, опять же непонятно за чей счет, но и бюджет лишится определенной доли налоговых доходов. Понятно, что снижение доходов бюджета неизменно влечет не только сокращение финансирование развития экономики в целом, но и соцподдержки граждан. Поэтому инициативность московских депутатов не только оказалась лишней и не пришлась ко времени, а откровенно зловредной и злонамеренной. Теперь государству, помимо прочих сфер, придется потратиться и на поддержку стройотрасли, которая является одним из главных двигателей экономики.

Другой депутат Мосгордумы также от фракции КПРФ Николай Зубрилин, по сообщению издания «Коммерсантъ», в направленном к мэру Москвы обращении потребовал, в частности, кроме единовременной выплаты в 20 тыс. рублей, оплаты услуг ЖКХ и приостановки платежей по кредитам до конца года, предлагая помимо прочего еще и обеспечить за счет городского бюджета доставку продуктов питания и вывоз бытовых отходов для всех жителей Москвы, у которых диагностирован коронавирус, а также для тех, кто вынужден соблюдать условия карантина по причине прибытия из других стран и проживания совместно с теми, у кого подтвержден COVID-19.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительная площадка

Кроме того, предлагается обеспечить за счет бюджета аренду помещений всем представителям малого и среднего бизнеса, освободить от региональных налогов всех представителей малого и среднего бизнеса до конца года, а также внести в Госдуму законопроект об освобождении представителей малого и среднего бизнеса от уплаты федеральных налогов, сборов и неналоговых платежей. Думается, вряд ли кто откажется от подобных мер поддержки — ни граждане, ни бизнес. Очевидно, такие лозунги должны найти широкий отклик в сердцах всех москвичей. Вот только, непонятно, были ли сделаны московскими депутатами подробные расчеты, сколько потребуется денег на эти меры, есть ли эти деньги в бюджете города, кого конкретно поддержат этими мерами, пойдет ли поддержка на пользу, и чем в итоге «депутатские сердца» успокоятся — банкротством города? А дальше что? На какие деньги дальше будет жить город и москвичи?

Не возмутятся ли москвичи, не выезжающие в принципе за границу или не посещавшие западные страны в этом году, поддержкой, сверхсуществующей сегодня, оказываемой тем, кто, приехав оттуда, теперь представляет коронавирусную угрозу для остальных? Не зададутся ли вопросом о том, а самые ли бедствующие москвичи посещали западные страны и теперь сидят на карантине, причем, по сути, со всеми остальными гражданами страны, находящими в самоизоляции? Не для крупного ли бизнеса, владеющего недвижимостью в самом богатом городе страны, стараются депутаты? Ведь в большинстве своём малый бизнес арендует помещения у частных арендодателей, при этом мало кто из них готов сам сделать уступки предпринимателям, отсрочить платежи, сделать скидки. Гражданами ли России являются эти самые владельцы недвижимости в Москве, которым бюджетные деньги пойдут в качестве арендных платежей за малый бизнес? В полном ли объеме владельцы сдаваемой в аренду недвижимости платят налоги в казну? Ответы на эти вопросы и дадут понять, для кого так стараются московские депутаты, бездумно предлагающие подобные меры поддержки. Оговорюсь, безусловно, поддержка нужна, но обдуманная, которая принесет пользу людям не только сиюминутно, но и позволит, не обесточив бюджет, запустить экономику после нашей всеобщей изоляции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Большая Дорогомиловская во время карантина

На чем предлагают сэкономить московские депутаты-коммунисты ради щедрой поддержки практически всех москвичей? За счет сокращения ряда бюджетных статей. В два раза предлагается сократить финансирование программы реновации (в 2020 году на нее заложено 103,3 млрд руб.) и на треть — финансирование строительства метро (в 2020 году на строительство метро и дорог заложено 435,8 млрд руб.). Вчетверо сократить расходы по всем статьям на благоустройство (на госпрограмму «Развитие городской среды» на 2020 год заложено 102,7 млрд руб.), в аналогичных масштабах сократить «содержание СМИ, освещающих деятельность мэрии» (на эти цели в бюджете на 2020 год заложено более 15 млрд руб.). Также депутаты предлагают сократить расходы на подсветку деревьев, арок, фасадов зданий и строений и прекратить финансирование всего строительства, за исключением социальных объектов. Если подсветку и прочие украшательства, а также пиар деятельности мэрии можно исключить, то исключение реновации может оказаться болезненным. Потому как загрузка стройотрасли пойдет на спад. Чем это чревато, мы указали выше. И добавим, только одна строительная компания и только в Москве отправила «на простой» из-за заморозки строек, инициированной московскими депутатами, 50 тысяч человек. Их содержание обойдется этой строительной компании даже с учетом скромных скажем так «пособий» в 800 миллионов рублей в месяц. Представьте, сколько строителей в целом сейчас оказались без работы, и какие суммы потребуются на их поддержку государству в случае разорения представителей еще одной отрасли — стройкомпаний.

Так что, когда московские депутаты предлагают свои меры поддержки, хотелось бы, чтобы они делали это не ради «лайков» москвичей, а представляли вместе с ними понятный план действий, рассчитанный и на период выхода из коронакризиса, а также делали расчеты — насколько предлагаемые ими меры поддержки окажутся эффективными, и как в случае отсутствия денег в бюджете можно будет поддержать экономику и граждан.