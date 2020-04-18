Как сообщают из Японии, в стране до сих пор не решена проблема медицинских масок для граждан. Скорее всего, дело в ажиотажном спросе, когда напуганные коронавирусом люди закупают их впрок в большом количестве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Весна

Вот как описал ситуацию японский профессор-русист из университета префектуры Ниигата Сигэки Хакамада. Он пишет в газете «Санкэй симбун»:

«Сейчас порицается кашель или чихание без масок в поездах или на собраниях, а недавно отменились встречи, к которым имею отношение я. Наша семья также пытается как-то достать маски. Мы живем в Иокогаме. Когда мы узнали, что в аптеку завезли маски, жена отправилась туда еще до открытия. Но там уже стояла очередь из нескольких десятков человек. В одни руки продают только одну упаковку из 30 или семи масок. Они закончились прямо перед моей женой. Она расстроилась и попросила продать ей хотя бы две маски, но ничего не вышло. В этот момент наша соседка, которой удалось купить упаковку, открыла ее и протянула жене десять масок. Жена растрогалась, заплакала и попыталась отказаться: «Вам ведь тоже пригодятся». Но соседка настояла, сказав, что она живет одна. Деньги тоже не взяла. В конце она добавила: «Я китаянка». Когда жена рассказала об этом, мы с дочерью прослезились». Действительно, трогательно.

Долго живя в Японии, знаю, что в обычные времена японцы носят маски не для того, чтобы «не подхватить заразу», а уберечь окружающих, если у тебя появился небольшой насморк или кашель. Есть еще специфические для Японии причины ношения масок. Во-первых, это сезонная весенняя аллергия на пыльцу растений — кафунсё. От такой аллергии страдают многие японцы. Во-вторых, это — пыльные или «желтые» бури, несущие пыль и песок из пустынь Монголии, северного Китая и восточного Казахстана.

Russian.news.cn Жители Японии в медицинских масках во время пандемии

Хотя я на пыльцу растений не реагирую, находясь весной в Японии, что называется, по полной ощутил на себе влияние «желтых песков», когда никакие дорогостоящие японские медикаменты не помогали снять сильные боли в горле. Боли стали успокаиваться только после того как, воспользовавшись советом аптекарей, стал надевать при выходе на улицу маску.

Сейчас же, в период аллергии на пыльцу растений японцы надевают маски главным образом, чтобы защититься от проникновения коварного вируса. Этим быстро воспользовались производители, которые стали предлагать «дизайнерские» маски с рисунками и яркой раскраской. Есть такая красивая детская маска с изображением персонажей японских мультфильмов — анимэ у моей внучки, которая ее бережет как сувенир.

Чтобы хоть как-то разрешить проблему, японские власти начали бесплатно раздавать жителям городов многоразовые маски. Правда, не ясно, что такое «многоразовые». Которые можно стирать, что ли? «В рамках программы японского правительства в почтовые отделения Токио начали прибывать бесплатные тканевые маски для их широкого распространения среди населения, чтобы помочь сдержать вспышку коронавируса», — сообщает информационное агентство Киодо.

Предполагается, что средства защиты будут раскладывать по почтовым ящикам жителей с расчетом по две маски на одну семью. В общей сложности планируется до конца мая обеспечить 50 млн семей.

Japan.kantei.go.jp Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в медицинской маске

Агентство указывает, что инициатива по распределению 100 млн масок, которая обошлась властям в сумму 46,6 млрд иен ($431 млн), была осмеяна критиками. Они сомневаются в эффективности многоразовых марлевых масок по сравнению с хирургическими и называют программу пустой тратой денег налогоплательщиков. Средство защиты уже прозвали «абэ-маской», обыгрывая термин абэномика — название экономической политики премьер-министра Синдзо Абэ.

Между тем МЧС России не считает эффективным ношение масок вне дома. По словам представителей ведомства, ношение масок на улице нецелесообразно, так как полезно дышать свежим воздухом. Маска потребуется в местах скопления людей: в общественном транспорте и магазине, при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями и при общении с имеющими признаки инфекции людьми. В МЧС подчеркнули, что, несмотря на то, что маски бывают одноразовые и многоразовые, их нельзя носить все время, так как можно заразить себя дважды. Специалисты уточнили, что защитная маска должна плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в маске

Рекомендуется также мыть руки после прикосновения к использованной медицинской маске или респиратору, использовать медицинскую маску не более двух-трех часов, респираторы целесообразно применять один раз.

И все же, как бы то ни было, ношение маски, даже если ничего не гарантирует, хотя бы психологически является какой-никакой защитой. Правильнее же не выходить на улицу без действительно крайней нужды. Надо потерпеть…