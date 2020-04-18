



Gov.pl Самолет АН-225 14 апреля прибыл в Польшу с грузом из Китая

Американцы уходят из Европы. Первыми это поняли поляки. Поляки показали свое понимание тем, что медицинские средства из Китая привезли на самом большом самолете, советском самолете, в Варшаву. Символический жест, но характерный.

Будучи людьми остро чувствующими, поляки не случайно сегодня рассуждают о кризисе Европейского союза, доходя в своем анализе до того, что вводят в операционное пространство тезисы о возможном крахе своего государства и очередном разделе его русскими и немцами. Об этом же были все предыдущие делания Варшавы. Когда Польша вопреки всему пыталась затащить американцев в Европу, поддерживала любые их инициативы, например, конференцию по Ближнему Востоку, которая на самом деле являлась попыткой создать коалицию против Ирана, того самого Ирана, приютившего поляков во время Второй мировой войны, это вовсе не было черной неблагодарностью в отношении Тегерана. Тем самым поляки хотели отчаянно отсрочить неизбежное. Они поняли, что США больше не собираются учитывать Европу как Европейский союз в качестве своего партнера. Наступает эпоха, когда Вашингтон будет звонить не в Брюссель, а в национальные столицы. Хотя звонить-то и некому. Ведь по той же иранской проблеме европейцы показали американцам, что они имеют другое мнение и не собираются поддержать старого «атлантического друга».

Соединенные Штаты увидели то, что раньше увидела Россия. Победители во Второй мировой войне живут хуже побежденных. Пока русские и американцы занимались делами во всем мире, немцы выстроили свою империю, основанную на экспортном потенциале. Германия стала страной, где жить не просто хорошо, а очень хорошо. А мы? А мы в это время помогали стать лучше другим. Избрание президентом США Дональда Трампа показало, что американцы осознали свои неудачи, поняли, как их государство проиграло тем, кому они помогали. Американские дороги разрушились и отяготились колдобинами, пока европейцы строили собственные шикарные автобаны. Сейчас американцы поняли это, они решили сконцентрироваться на своей стране, сделать Америку великой снова. Трамп ведет политику изоляционизма, отталкиваясь от прихода в Европу президента Вудро Вильсона. В какой-то степени Трамп — это великий американский президент, создающий условия для серьезного разворота Соединенных Штатов. Что создает новые вызовы для мира. Как будет выглядеть Европа после ухода американцев? Как будет выглядеть постсоветское пространство, когда останется один на один с Европой, Россией и Китаем?

The White House Президент США Дональд Трамп

Для России сейчас наступает момент предъявить бывшим советским республиками счета к оплате. Слишком много они нам задолжали. Вся их «евроинтеграция», сопровождающаяся антироссийской политикой, строила свой расчет на том, что это получит поддержу Вашингтона. Некоторые из этих республик стремились в НАТО больше, чем в ЕС. Стремились потому, что думали, будто это нужно американцам. И рассчитывали, что желание США сдерживать таким образом Россию будет приносить дивиденды. В первую очередь подобное поведение демонстрировали Украина и Грузия. Но не только они. Также себя вели и иные российские «союзники», просто старались маскировать свою политику. Вся их «проамериканская линия» была на самом деле направлена против Москвы и русских. Политическая русофобия являлась главным в деятельности этих республик. И совершенно неважно, чем она прикрывалась, хотя прежде всего в качестве главного прикрытия они выставляли США, что далеко не всегда было правдой. Зачастую именно Европа стояла за их антироссийской политикой. Хотя не только она.

Сегодня, когда американцы уходят из Европы, для России наступает момент истины. В первую очередь на постсоветском пространстве. Здесь мы должны навести порядок. Внешняя политика Москвы нуждается в пересмотре и ревизии. Российские соседи не могут быть недружественными и создавать нам проблемы. Второй круг касается Восточной и Центральной Европы. Россия не должна проиграть этот регион Германии. Поэтому ключевым становится «польский вопрос». С учетом ухода американцев из Европы отдать Польшу на откуп немцам будет крайне опасно для Москвы. Третий круг, дальний, касается Ватикана. Вопреки советской историографии, Святой престол никогда не был врагом России, никогда не стремился к распаду нашей страны. Поэтому Римская курия — особенно с учетом европейского фактора — является нашим естественным союзником. И способна сдерживать агрессивные побуждения Европы в отношении Москвы. В условиях мира, когда американцы отправляются домой, это немаловажно.