Состояние тревоги, в котором могут находиться люди, длительное время пребывающие дома, может передаваться и их детям. По признанию доктора психологических наук, профессора кафедры специального дефектологического образования Московского института психоанализа Ольги Усановой, обращений по поводу тревожных состояний, стресса и апатии в период эпидемии коронавируса действительно поступает очень много. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она рассказала, что происходит с психикой взрослого и ребёнка, длительное время находящихся в ограниченных условиях, и дала советы о том, как предотвратить появление стресса.

Кузьма Петров-Водкин. Тревога (фрагмент). 1919

ИА REGNUM: Ольга Николаевна, что бы вы посоветовали тем, кто сейчас вынужден сидеть дома, без работы, заниматься с перешедшими на дистанционное обучение детьми? Многие, наверняка в такой ситуации испытывают состояние стресса.

Ольга Усанова: Вначале стоит рассказать о сегодняшней сложившейся ситуации и о том, как она влияет на людей. Смотрите, что происходит. Во-первых, сужается пространство передвижения людей, пространство их жизнедеятельности, они остаются в квартирах. Во-вторых, надо понимать, что человеческая натура противится изменениям. Произошло изменение, изменяется форма общения, внутренние процессы. Мы не можем общаться с большим количеством людей лично, а только по телефону, и так далее. Но общение — это первая потребность человека, которая у него формируется с рождения. Эта ситуация противоречит даже антропологически. Поэтому возникает внутренний протест.

ИА REGNUM: Взрослые и дети реагируют на него по-разному?

Ольга Усанова:Именно. У взрослых появляются угрожающие ситуации: неопределённость в жизни, нарушение благополучия, стабильности, возникают тревоги и стрессы, депрессия, апатия и прочее. На психологическом уровне получается, что люди становятся агрессивными и конфликтными. Совершенно изменяется климат в семье.

Если говорить о ребёнке, то прежде всего нужно говорить о том, что происходит в семье. Потому что аура становится совершенно другой. Ребёнок сейчас уже устал от ситуации: сначала было «Ура каникулы!», а сейчас — всё одно и то же, и взрослые, озабоченные своими проблемами, не всегда обращают на ребёнка внимание. Поэтому он становится непослушным, не управляет своим поведением, появляются капризы, отказ от каких-то занятий. Это те естественные психологические проявления, которые связаны с ситуацией.

Николай Терпсихоров. Окно в мир (фрагмент). 1928

ИА REGNUM: Как нужно вести себя родителям?

Ольга Усанова:Естественно, что на ситуацию мы сейчас повлиять не можем, она развивается сама по себе, а мы только к ней пристраиваемся. Но вот в этой пристройке, в первую очередь, нужно родителям понять трудности ребёнка. И принять, что они будут, что они существуют, надо к ним приспосабливаться каким-то образом.

Что можно сделать? Первое, что влияет на ребёнка, это сама форма общения. Если сохранять мягкость и дружелюбность, то тогда у ребёнка меняется психологический настрой. Во-вторых, очень важно, чтобы ребёнка могли выслушать, поговорили с ним о его проблемах, о том, что его интересует. Это тоже важный момент, хотя может показаться, что это не имеет прямого отношения к ситуации. Но здесь важно сохранить ребёнку психологическое благополучие, ощущение стабильности, надёжности, ощущение того, что он член семьи, что все вместе. Если этого не будет, а родители при этом взволнованы, тревожны и так далее, то ребёнку становится хуже.

Поэтому стоит поменять стиль общения и придумать какие-то совместные занятия, которые были бы связаны не только с его учёбой, но и играми, какими-то домашними делами. Тогда ребёнок отвлекается от монотонности, присущей сегодняшней ситуации.

Людмила Скубко-Карпас. Алёша за уроками.1966

ИА REGNUM: Словом, «важней всего — погода в доме»?

Ольга Усанова:Благоприятное отношение, создание условий, когда ребёнок участвует в общих делах, его слушают, с ним советуются, это очень важная вещь. Это предупреждает развитие тревожности, ухода в себя, апатии, и так далее. Это тоже сейчас случается.

Что ещё родители могут сделать? Если дети большие, можно почитать книги и обсудить прочитанное, но нельзя погружать ребёнка в свои проблемы. Потому что тревожность, которая присутствует внутри семьи, она бессознательно проецируется на ребёнка, отсюда возникают трудности. Конечно, родители устают, конечно, дети тоже устали, но способы выхода из этой ситуации — только в её понимании и изменении деятельности, которая существует в доме. Помимо уроков должно быть что-то ещё.

ИА REGNUM: Обращений в связи с тревогой, стрессами — их сейчас стало больше?

Ольга Усанова:Сейчас действительно много обращаются с проблемами, возникающими у детей. Мы можем пока общаться на эти темы только дистанционно. У нас вМосковском институте психоанализа есть прекрасная консультация для детей и родителей, куда постоянно идёт запись.

И такие проблемы тревожности существует всегда. Когда начинаешь в них копаться, выясняется, что очень многое зависит от климата в семье. Именно поэтому он очень важен, важно отношение к ребёнку, доброжелательность, поощрение. Это очень сильно меняет и жизненную ситуацию, влияет и на состояние ребёнка, и на его родителей. Хотя в нашей жизни мало кто обращает на это внимание.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поскольку пик эпидемии коронавируса ещё не пройден, президент России Владимир Путин в своём втором обращении к нации заявил о необходимости продления нерабочих дней по 30 апреля включительно. ИА REGNUM ведёт трансляцию «Когда в школу? Проблемы и трудности дистанционного обучения».