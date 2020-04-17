Александр Лукашенко заявил, что с понедельника, 20 апреля, нужно начинать последнюю четверть в средней школе. По причине продления весенних каникул она начинается на две недели позже. «ОРВИ уже закончились», — сказал президент Белоруссии. При этом он рекомендовал входить в учебный процесс постепенно, в течение всей недели. Как будет выглядеть постепенное вхождение, непонятно. При этом около 60% учащихся готовы перейти на домашнее обучение. Оставят ли их до конца четверти на домашнем обучении, или они будут как-то втягиваться в школьный учебный процесс? Вопрос, похоже, пока не обсуждался.

ИА REGNUM В школу

Понятно, что не все дети могут сами себя занять во время затянувшихся каникул, а родители вынуждены ходить на работу. Особенно это касается учеников младших классов. Как отметил Лукашенко, в стране посевная, поэтому жители сельской местности заняты в поле. У горожан с этим попроще, хотя и в городе никаких нерабочих дней с сохранением зарплаты, как это произошло в России, руководство не вводило.

Белорусские власти попали в патовую ситуацию. И если в самой школе, допустим, смогут обеспечить санитарную безопасность, то процесс возвращения из неё может стать проблемным. Имея карманные деньги, школьники могут зайти в магазин, купить себе чипсы, газировку и т. п. Соответственно, расширяется круг тех, кто контактировал с детьми. Школьники не имеют банковских карт, поэтому будут расплачиваться обычными деньгами, что также повышает риск заражения. Запретить заходить в магазин за подобными покупками можно, но все ли дети будут придерживаться этого запрета? А на следующий день они снова приходят в школу и контактируют с учителями, часть которых уже на пенсии, т. е. находятся в группе риска. В общем, сворачивание каникул создает ряд проблем.

Продление каникул также создаст проблемы. Учителя не готовились к дистанционному проведению уроков. Происходящее можно проиллюстрировать на примере России. Для дистанционного обучения необходимо освоиться как учителям, так и ученикам. Продление каникул создаст затруднения тем семьям, где родители работают и не могут найти кого-то, кто будет сидеть с их детьми в течение нескольких дней или недель. Что делать таким семьям в случае продления каникул, вряд ли кто-то скажет.

Дистанционное обучение

Если же власть решит, что пожелавшие обучаться на дому не будут ходить в школу, а остальные в нее пойдут, тогда встает вопрос о повышенной нагрузке на учителей. Им надо провести уроки с теми, кто пришел в школу, проверить их задания, а потом проверить задание обучающихся на дому. Надо изыскивать средства поддержи учителей. На фоне изыскания возможности поддержать врачей, посевной кампании, закупок альтернативной нефти и прочего это — лишняя статья непредусмотренных расходов.

Т. е. ни один из вариантов не идеален. И любой из них породит критику.

Интересно, что белорусский министр образования Игорь Карпенко оставляет свободу маневра. Он сказал: «Мы внимательно рассматриваем разные сценарии развития событий. Окончание учебного года переносить пока не планируется. По мере приближения окончания учебного года скажем более подробную информацию». Т. е. процесс может подвергнуться коррекции в случае ухудшения санитарной обстановки.

В этой ситуации остается только наблюдать и делать прогнозы, угадала ли власть с выбором варианта.