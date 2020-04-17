16 января 2014 года в Верховной раде Украины, тогда еще принадлежащей «Партии Регионов», с откровенным нарушением процедуры был принят пакет законов, которые, по мнению большинства революционных экспертов того времени, ограничивали права граждан, предоставляли органам государственной власти большую свободу действий в сфере наказания участников акций протеста и имели целью криминализировать оппозицию и гражданское общество — короче, «давили Майдан». Ведь к тому времени уже было предельно понятно, что на практике действующее законодательство не исполнялось, и принятие более жестких норм расценивалось как демонстрация властью готовности эти законы все же использовать.

Александр Горбаруков ИА REGNUM СБУ

Возбужденное революцией гражданское сознание восприняло эти законы как «полицейские», «диктаторские», «драконовские». К такой оценке дружно присоединился «свободный мир» коллективного Запада. И с момента подписания пакета законов президентом Януковичем (на следующий день после принятия) стало ясно, что силовое противостояние на Майдане становится неизбежным.

28 января 2014 Рада отменила девять из одиннадцати законов «диктаторского пакета», но теперь, с «высоты опыта прожитых лет», предельно ясно, что на Украине большая часть из них не только приведена в действие, но и творчески развита. Настолько развита, что формулировки 2014 года кажутся «невинными забавами в песочнице». Ну, например: диктаторская норма из Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и процессуальных законов о дополнительных мерах защиты безопасности граждан», которой вводилась ответственность за движение в составе колонны более 5 автомобилей. Где уж ей до демократического правила «больше двух не собираться», действующего в Киеве сейчас! В случае нарушения возможен штраф от 17 000 гривен (более шестисот долларов).

Но анализ «диктаторских законов» и законотворчества постмайданной эпохи — это дело археологов будущего. Задача современников — творчество. И они «творят»…

Rada.gov.ua На пленарном заседании Верховной рады

13 апреля в парламент было направлено представление Комитета по вопросам правоохранительной деятельности о рассмотрении законопроекта № 3105 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительносовершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины». Эти «усовершенствования» позволяют Нацгвардии (то есть военным) осуществлять комплекс правоохранительных функций — задерживать граждан, выписывать протоколы и передавать материалы в суд, получать доступ к реестрам и так далее. По сути законопроекта армия получает полицейские функции, причем автоматически, без введения каких-то глупых «чрезвычайных положений». В принципе формальных новаций в этом нет: Нацгвардия всегда имела право применять меры принуждения. НО: исключительно, когда привлекалась к охране порядка. Новация, скорее, стратегическая: новый законопроект это исключение расширяет на все случаи.

И это никак не связано с «коронавирусной опасностью», которой сейчас оправдывают любые провалы государства. Проект был подан 22 февраля, когда нынешние вершители судеб Украины не заморачивались никаким COVIDом и беззаботно продавали за кордон медицинские маски. Тоннами…

Так что это не оперативная реакция государственной системы на экстраординарный «вирусный вызов». Это последовательная реализация плана усиления силового компонента власти. Конкретно — министерства внутренних дел и его министра Арсена Авакова. И почему-то «терзают смутные сомнения»: эта сила НЕ БУДЕТ направлена, например, на тушение лесного пожара, который уже вторую неделю облизывает остатки Чернобыльской АЭС. Хотя «оказывать помощь в ликвидации последствий природных, техногенных, экологических катастроф» — это одна из основных функций Нацгвардии. Зато гонять протестующих — это всегда пожалуйста.

Но это не все. 12 марта 2020 года парламентарии получили для ознакомления законопроект № 3196 «О внесении изменений в Закон Украины «О Службе безопасности Украины» относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины». Инициатор — президент Владимир Зеленский.

Ssu.gov.ua СБУ

По замыслу президента, те права, которые раньше принадлежали специальным подразделениям СБУ по борьбе с организованной преступностью (ключевое слово «организованной»), теперь распространяются на все уполномоченные оперативные подразделения Службы. То есть теперь любые сотрудники смогут:

— иметь доступ к банковской информации;

— подавать заявки об отмене регистрации и прекращении деятельности субъектов предпринимательства;

— входить по служебным удостоверениям на территорию, в помещения, склады и хранилища предприятий, организаций и учреждений, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, а также в производственные помещения граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью

Получается, что система СБУ обретает, причем «в полном составе», право «абсолютного доступа и контроля» к любой информации в стране и реагирования на эту информацию. Но ведь не секрет, что в нашей стране «реагирование» практически всегда носит карательный характер. А «абсолют» в истории любого государства имеет и другое название — «диктатура».

И что, после этих законов мы по-прежнему будем рассуждать о «диктаторской» природе законов Януковича от 2014 года?