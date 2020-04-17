Мировое сообщество не должно поддаваться пиар-кампании «иранского режима», который с помощью пандемии коронавируса хочет добиться снятия со страны санкций, заявил научный сотрудник Австралийского центра еврейской цивилизации при университете МонашРан Поратв опубликованной 17 апреля статье для The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Автор указывает, что по мере роста числа жертв коронавируса, нанёсшего значительный удар по Ирану, руководство исламской республики увидело для себя возможность добиться снятия международных, прежде всего американских санкций с Тегерана.

«Те, кто выступает за снятие санкций, утверждают, что иранские экономика, здравоохранения и инфраструктура не выдерживают нынешнего давления, из-за чего власти не могут эффективно сдерживать распространение коронавируса среди своих граждан», — подчеркнул Порат.

В частности, президент Иран Хасан Рухани в своем письме американскому народу заявил о том, что санкции сильно подорвали способность иранского народа противодействовать коронавирусу, в результате чего многие лишились жизни. Со схожим сообщением выступил и глава МИД республики Джавад Зариф, который подчеркнул, что Иран оказался единственной в мире страной, у которой нет доступа к нужным ресурсам для защиты своих граждан.

U.S. Department of State Мохамад Джавад Зариф

При этом, делая такие заявления, Рухани и Зариф противоречат себе и другим официальным лицам республики. В частности, 1 апреля Рухани подчеркнул, что санкции не стали препятствием для эффективной борьбы со вспышкой коронавируса. Кроме того, глава Управления по контролю за продуктами и лекарствами Мохаммад Реза Шанехсаз указывал на то, что правительство сможет обеспечить своих граждан всем необходимым «благодаря импорту».

Если бы Ирану так сильно нужна была бы помощь в борьбе с нынешним кризисом, он бы не стал выдворять из страны в марте «Врачей без границ» или отказываться от предложения помощи со стороны США.

«Итак, подрывают ли санкции способность Тегерана выйти из нынешнего медицинского кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, или нет? И могут ли отмена или ослабление санкций улучшить положение дел со смертностью от пандемии в Иране?» — задается вопросом автор.

«Если кратко, то нет», — подчеркнул он, объясняя это тем, что санкции не препятствуют доставке гуманитарных грузов в Иран, о чем напрямую неоднократного говорили в Госдепартаменте США.

Безусловно, признает Порат, санкции «усложняют процесс импорта этих продуктов в Иран». Тем не менее для их упрощения таких поставок были созданы специальные механизмы. Более того, как заявили в американском Фонде защиты демократии, ссылаясь на официальные иранские и иные данные, Иран для преодоления нынешнего кризиса получает «товаров первой необходимости на миллиарды долларов» как из США, так и из стран Европы.

State.gov Президент США Дональд Трамп подписывает распоряжение о введение санкций против Ирана. Нью-Джерси

Имеются в распоряжении Тегерана и огромные финансовые ресурсы, в том числе находящиеся в различных религиозных фондах. Например, в прошлом году Рухани обратился к верховному главе Ирана аятолле Али Хаменеи с просьбой выделить $2 млрд из одного из этих фондов на восстановление районов, пострадавших от наводнений.

«Начатая Тегераном кампания пиара с целью снятия санкций это не более чем дымовая завеса, направленная на отвлечение внимания от собственных неудач режима в противодействии угрозе коронавируса и продвижения агрессивной региональной повестки режима», — заявил Порат, указав на то, что верховный лидер республики направил средства не на борьбу с пандемией, а на увеличение бюджета Корпуса стражей исламской революции.

Порат обращает внимание на то, что религиозные лидеры Ирана надеются, что снятие санкций «спасет» их власть над Ираном и заставит простых граждан забыть о многих годах «неэффективного ведения экономики», в рамках которого с 2012 года миллиарды долларов были потрачены на финансирование «террористических группировок» по всему Ближнему Востоку.

«Нельзя считать, что аятоллы будут использовать гуманитарную помощь в гуманитарных целях», — продолжил автор, отмечая, что в прошлом такие средства уже шли «на незаконные и сомнительные цели».

Mostafameraji Гуманитарная помощь. Иран

Размороженные в результате снятия санкций средства могут пойти не на борьбу с вирусом, а на финансирование «боевиков» в Ираке, Сирии, Йемене и в регионе Персидского залива. Кроме того, эти деньги могут пойти на финансирование иранской ядерной программы.

«Иранский народ должен получить все медикаменты и другую помощь, необходимую для решения этой неотложной медицинской задачи, но эта помощь должна предоставляться по существующим каналам или, что еще лучше, через надежные НПО, которые будет действовать полностью в обход режима», — подчеркнул автор.

«Простое снятие или ослабление санкций практически никак не поможет иранским жертвам пандемии, но даст возможность режиму продлить свое репрессивное правление иранцами и усилить насилие, которое оно уже начало на Ближнем Востоке», — заключил он.