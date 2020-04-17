Информация о том, что ученые проводят эксперименты с летучими мышами и коронавирусами в китайских лабораториях, появилась в распоряжении Государственного департамента США еще два года назад. Несмотря на это, власти США не смогли должным образом подготовиться к приходу в страну коронавирусной инфекции, пишетБарбара Боланд в опубликованной 17 апреля статье для The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственный департамент США

В своей публикации Боланд обращает внимание на то, что глава внешнеполитического ведомства США Майкл Помпео сделал в своем интервью Fox News ряд «заводящих в заблуждение» утверждений относительно того, что у США не было нужной им информации из-за нежелания Китая «делиться» сведениями.

Тем не менее, как показали журналисты The Washington Post, еще за два года до нынешней пандемии американские дипломаты, находившиеся в КНР, предупреждали о недостаточной защищенности биологической лаборатории в китайском Ухане. Именно эти, оставшиеся тогда без внимания, сообщения и легли в основу версии о том, что эта лаборатория и стала источникам коронавируса.

Gage Skidmore Майк Помпео

По сведениям американских журналистов, еще в январе 2018 года посольство США в КНР направило ряд своих дипломатов в Уханьский институт вирусологии, который в 2015 году удостоился чести стать первой в Китае лабораторией, «достигшей самого высокого международного уровня биологической безопасности». Тогда институт разослал пресс-релиз о последнем из этих визитов, который имел место 27 марта 2018 года. Впоследствии пресс-релиз был удален, но он по-прежнему находится в «архиве интернета».

Американские официальные лица были настолько озабочены увиденным, что направили два сообщения в Вашингтон. В этих сообщениях, которые были помечены как несекретные, но важные, дипломаты предупреждали о недостаточных мерах безопасности, принимаемых в научном институте, призывая обратить более пристальное внимание на это учреждение.

По словам официальных лиц США, «работа лаборатории с коронавирусами летучих мышей и их потенциальной передачей человеку представляет риск новой пандемии, схожей с пандемией SARS». Иными словами, правительство США еще два года назад располагало сведениями о патогене. Несмотря на это, 90% своего интервью Помпео потратил на обвинения в адрес Китая.

«Нет никаких сомнений в том, что Китай не поделился всем, что он знал о вирусе и его происхождении, со Всемирной организацией здравоохранения или с США, но это не оправдывает наше правительство, игнорирующее многочисленные предупреждения официальных лиц США на местах в Ухане», — подчеркнула Боланд.

Лаборатория в Китае

При этом Помпео в своем интервью не стал даже говорить о сообщениях своих коллег-дипломатов, предупреждавших о высоком риске утечки вируса из уханьской лаборатории, сославшись на то, что Китай не относится к «открытым и транспарентным» странам, где сторонние наблюдатели могут контролировать работу подобных закрытых лабораторий.

«Не одно китайское правительство пытается уйти от ответственности», — указала Боланд.

«Государственный департамент предупреждали о том, что происходит в лаборатории в Ухане, а он, похоже, ничего с этим не сделал», — добавила она.