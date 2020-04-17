В интервью редакции ИА REGNUM кандидат экономических наук, президент группы компаний Европейская Юридическая Служба, член Генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Сергей Бекренёв описал алгоритм действий для тех представителей бизнеса, которые сейчас вынужденно прекратили работу, и дал антикризисные советы предпринимателям.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Сергеевич Бекренев

Вместе с тем эксперт считает, что даже в период нерабочих дней есть много способов сохранить бизнес и даже расширить свою клиентскую базу.

ИА REGNUM Курьеры из службы доставки еды

ИА REGNUM: Сергей Сергеевич, что бы вы посоветовали тем предпринимателям, которые приуныли в связи с невозможностью работать в кафе, ресторанах, магазинах, других предприятиях сферы услуг?

Сергей Бекренёв: Прежде всего, нужно перестроиться на доставку готовой еды и товаров! Уделить внимание сайту, провести кампанию по распространению новостей кафе и магазина в соцсетях с фотографиями блюд или новых коллекций. Также необходимо наладить обратную связь с клиентами и организовать персонализированное оповещение для вегетарианцев, любителей восточной кухни, сторонников ЗОЖ, например, или сообщать тем, кто интересуется кухонными (электронными, детскими) гаджетами, о поступлении новых коллекций.

Можно подумать над тем, как организовать доставку обедов в офисы для тех, кто работает рядом. Есть много способов сохранить бизнес в это непростое время — и даже расширить свою клиентскую базу. Люди обязательно оценят вашу креативность и клиентоориентированность и останутся с вами и после прекращения карантина.

Также я бы посоветовал предпринимателям внимательно изучить федеральные и муниципальные меры по поддержке МСП, что из предложенного регулятором может помочь именно вашему бизнесу — налоговые каникулы, отсрочка по оплате аренды, субсидии компаниям, входящим в инновационные кластеры.

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ИА REGNUM: Каков должен быть алгоритм действий тех представителей бизнеса, которые сейчас вынужденно прекратили работу?

Сергей Бекренёв: Если форс-мажор не даёт возможности своевременно исполнить обязательства по договорам, это не отменяет их исполнения после прекращения форс-мажора (п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016, №7). Форс-мажор освобождает должника от ответственности (не от исполнения), ст. 401 ГК РФ. Это даёт право не платить неустойки и не возмещать убытки другой стороне. О приостановлении выплат необходимо уведомить другую сторону (сроки обычно указаны в договоре).

Итак, алгоритм действий. Первое. Вы уведомляете другую сторону о наступлении форс-мажора (см. раздел договора «форс-мажор» и порядок направления уведомлений). В уведомлении обязательно нужно указать реквизиты договора; конкретные обстоятельства, которые мешают исполнению договора; какие обязательства не могут быть исполнены. Также укажите сроки просрочки, если они известны, и меры, которые вы предпринимаете для решения вопросов.

Второе. Уведомление направляется в указанный в договоре срок или сразу после наступления форс-мажора.

Третье. Форма уведомления обычно указана в договоре, если нет, уведомление направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

Четвёртое. Уведомление направляется по месту нахождения компании, согласно реквизитам или по адресу, указанному в договоре.

Пятое. К уведомлению прилагаются документы, подтверждающие обстоятельства, которые мешают исполнению договора. Сертификат о форс-мажоре выдаёт Торгово-промышленная палата РФ, а также акты органов власти, признающие обстоятельства форс-мажором, и подтверждение введения ограничительных мер.

Шестое. Следует написать, что вы принимаете все возможные меры для ограничения вреда из-за неисполнения вами обязательств по договору.

Седьмое. Сообщите, что ожидаете окончания форс-мажора, после чего сразу уведомите контрагента об исполнении просроченных обязательств.

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ИА REGNUM: Достаточна ли та помощь, которую бизнесу посулило государство?

Сергей Бекренёв: И федеральными, и региональными властями активно принимаются меры по поддержке малого и среднего предпринимательства. Однако, и по признанию исполнительных органов, и по мнению самих предпринимателей, предложенной помощи, безусловно, недостаточно.

Кроме кредитных и налоговых каникул, а также отсрочки арендных платежей, владельцы малого и среднего бизнеса сегодня ждут увеличения списка пострадавших отраслей, адресной помощи предприятиям, оказавшимся на грани банкротства, полного освобождения от уплаты налогов на время пика кризиса, кредитной амнистии для компаний, исправно вносивших платежи весь прошлый год, и других мер, которые сегодня для бизнеса становятся вопросом жизни и смерти.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 апреля президент России Владимир Путин провёл с правительством совещание, посвящённое вопросам поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан в условиях борьбы с эпидемией коронавируса.

Малым и средним предприятиям была обещана дополнительная безвозмездная финансовая поддержка. Её объем для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц.