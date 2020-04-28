Распоряжением правительства России от 16 апреля 2020 года, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным, список лекарств, которые допустимо использовать при лечении COVID-19, пополнился ещё одним препаратом. Речь идёт о лекарстве, партия которого безвозмездно поступила из Китая — гидроксихлорохин. ИА REGNUM проанализировало список препаратов, которые допустимы в лечении опасного заболевания. Оказалось, что в числе владельцев многих предприятий — производителей важных лекарств в свете пандемии коронавируса отметились иностранные компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новый препарат

Распоряжение за номером 1030-р от 16 апреля 2020 года разрешило госучреждению «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России в 2020 году применять, распределять препарат с международным непатентованным названием гидроксихлорохин в количестве 68,6 тыс. упаковок. В документе также уточняется, что препарат может распределяться и в частные клиники, а сам он поступил как безвозмездная помощь из КНР от производителя — компании «Шанхай Фармасьютикалc Холдинг Ко. ЛТД».

Напомним, в июне 2019 года Минпромторг России сообщил о создании совместного фармацевтического предприятия в Китае. Соглашение о создании новой компании подписали российская фирма BIOCAD и та самая китайская Shanghai Pharmaceuticals Holding (SPH). Обе компании должны стать акционерами, а капитализация актива должна составить 2,8 млрд долларов. Перед предприятием была поставлена задача создать и вывести на рынок КНР «не менее шести препаратов на основе моноклональных антител», в том числе для терапии онкологических заболеваний. Тогда же было заявлено, что инвестиции в клинические исследования препаратов составят порядка 250 млн долларов США.

ИА Красная Весна Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

По данным с сайта российской компании, «"Биокад» означает закрытое акционерное общество «Биокад», а также общество с ограниченной ответственностью «Биокад-Фарм».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Биокад-Фарм» учреждено в Московской области в августе 2008 года для оптовой торговли фармацевтической продукцией. Уставный капитал — 12,5 тыс. рублей, директор — Максим Мазун, владельцы — ЗАО «Биокад» (доля 80%) и ООО «Биокад СК». Последнее «прописано» в Сколково и создано в 2011 году для научных исследований. Основной владелец — всё то же ЗАО «Биокад».

ЗАО учреждено в Санкт-Петербурге в июне 2001 года, среди учредителей — директор Дмитрий Морозов и Татьяна Дубровская. Морозов имеет в своём активе доли в ряде коммерческих компаний, в том числе в сфере разработки компьютерного программного обеспечения. Морозов также был соучредителем компании, чей основной вид деятельности — строительство прогулочных и спортивных судов (АО «Ховернетик»), которое являлось поставщиком в 33 государственных контрактах на сумму более 53,59 млн рублей.

biocad.ru ЗАО«БИОКАД»

Непосредственно ЗАО «Биокад» выступало исполнителем по порядка 3 тыс. госконтрактов на сумму свыше 34,629 млрд рублей, в том числе почти по 30 контрактам с Минздравом РФ.

Гидроксихлорохин, поставленный китайской фармкомпанией, также производит и канадская фирма «Апотекс Инк». Это противомалярийное средство.

Список лекарств

В России есть специальный список лекарств, которые допустимо применять при лечении новой болезни. Этот обновляемый перечень пока содержит всего шесть препаратов.

«Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации. К ним относятся хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препараты интерферонов», — отмечается в пятой версии методических рекомендаций Минздрава РФ.

Тогда же уточнялось, что на стадии клинических испытаний находятся умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.

Что известно о препаратах из списка?

В частности, хлорохин — это препарат от малярии, причём приём его без рекомендаций врача опасен. Ещё в 2005 году в Нигерии был введён запрет на использование хлорохина в превентивных целях без врачебного назначения. Между тем на некоторых сайтах в России препарат фигурирует как средство для профилактики малярии. Передозировка препарата чревата многочисленными последствиями.

«Передозировка. Симптомы: головная боль, нарушение сознания, рвота, расстройство зрения, судороги и коллапс. Смерть может наступить в течение двух часов после приёма от угнетения дыхания», — отмечается в описании к препарату на сайте «Регистр лекарственных средств России».

В аптеках данный препарат можно встретить под торговым названием «Делагил». Производителем является компания из Венгрии — «Alkaloida Chemical Company Zrt», работающая с 1927 года.

В реестре лекарств также уточняется, что фармакологическая группа веществ лопинавир + ритонавир используется для лечения ВИЧ-инфекции у взрослых и детей от трёх лет в составе комбинированной терапии. Препарат встречается под несколькими торговыми названиями — калетра, калидавир, экструдат лопинавир + ритонавир, лопирита и лопинавир+ритонавир.

Препарат «Калетра» производит немецкая компания «Эбботт ГмбХ и Ко. КГ», представительство которой работает в Подмосковье — ООО «Эбботт Лэбораториз». Последнее учреждено в 2007 году, владельцы — ЭББОТТ ВОЛГА ЛЮКСЕМБУРГ С. А Р.Л. и ЭББОТТ ПОЛАНД ЛЮКСЕМБУРГ С. А Р.Л. Директор компании с января 2020 года Инна Бакуменко. ООО — крупный исполнитель по госконтрактам. По открытым данным, он фигурировал в 317 государственных контрактах на сумму свыше 888,3 млн рублей, в том числе по заключенным с больницами разных регионов.

Упаковкой медпрепарата «Калетра» занимается или сам производитель, или костромское ЗАО «Ортат», входящее в группу компаний «Р-Фарм» миллиардера Алексея Репика. В начале апреля 2020 года сообщалось, что последнее начало клинические исследования двух уже существующих лекарств от COVID-19.

По данным с сайтов интернет-аптек, известно, что «Лопириту» производит российское ООО «Изварино Фарма». На сайте компании сообщается, что в 1997 году американская фармацевтическая компания Серл Фарма совместно с Российским научным центром молекулярной диагностики и лечения начали строить фармацевтический завод в Московской области, недалеко от деревни Изварино. Спустя год он был запущен, но позднее предприятие было приобретено мировым фармацевтическим гигантом Pfizer. А в 2007 году его купила группа инвесторов и он получил своё действующее наименование.

ООО является владельцем ООО «Нанофарма Девелопмент», которое было создано в Татарии в 2013 году для производства медпрепаратов и за это время стало поставщиком по свыше 30 госконтрактам на сумму более 32 млн рублей.

«Изварино фарма» — поставщик в десяти госконтрактах на 273 млн рублей. Фирма полностью принадлежит двум иностранным компаниям — из Нидерландов и Швеции.

Как можно судить по открытым данным, в числе владельцев многих предприятий — производителей важных в свете пандемии коронавируса лекарств отметились иностранные фирмы.

Препараты, которые рекомендованы для использования при лечении пациентов с COVID-19, нельзя использовать для самолечения или как превентивные меры.