Российским предпринимателям в условиях длительных нерабочих дней сейчас не позавидуешь. Есть те, кто ищет новые модели бизнеса и их успешно внедряет, а есть такие, про которых председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, партнёр Группы компаний финансово-правового консалтинга «Аудит Груп»Владимир Гамза высказался иронично: «Сложили ласты и тонут».

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

По его словам, в настоящее время 50% бизнеса срочно нуждается в системных мерах поддержки государством. Только деньги раздавать не нужно. В России очень много работы, которую следовало бы отдать малому и среднему предпринимательству. Плюс к этому — наполовину снизить все виды обязательных платежей. Эти и другие темы — в интервью редакции ИА REGNUM.

ИА REGNUM: Владимир Андреевич, не могли бы вы дать совет предпринимателям, как удержаться на плаву и сохранить бизнес?

Владимир Гамза:При общении с представителями бизнеса на семинарах и вебинарах, когда мне задают вопрос «А что нам делать?», я обычно говорю: «Слушайте, а вы формулу бизнеса знаете?». Отвечают — кто чего. На самом деле формула бизнеса очень проста: цена минус себестоимость, умноженные на объем продаж. И предприниматели должны очень чётко в условиях кризиса видеть прямо перед глазами всю эту формулу и чётко регулировать эти три параметра.

И для того чтобы это делать стратегически правильно, они должны для себя чётко прикинуть, составить план — что они могут сделать, для того чтобы они могли регулировать эти три параметра. Если цена на тех рынках, где они продают, падает, то нужно естественно посмотреть, а нет ли возможности найти какие-то новые ниши рынка, где бы цена удерживалась или, может быть, даже росла. Если цена катастрофически падает на ту продукцию, которую предлагают, и невозможно там за счёт регулирования себестоимости и объема продаж удержать рентабельность бизнеса, то надо задумываться о нахождении новых позиций: товары, работы, услуги (чем занимается компания), где цена была бы нормальная для поддержания себестоимости.

Александр Комаров ИА REGNUM Магазины без покупателей

Если себестоимость высокая и есть возможности снижения себестоимости, даже при снижении цены и объема продаж, то понятно, что основное внимание, упор нужно сделать на снижении этой себестоимости. Если можно, стоит сократить какие-то накладные расходы, без которых можно обойтись в течение какого-то периода, пока будет кризис.

Не мне рассказывать предпринимателям, из чего складывается себестоимость — каждый очень хорошо знает, нужно просто сесть со своими финансовыми службами, разобрать всё по косточкам и найти резервы существенного снижения себестоимости. Ну и объемы продаж — это главное в любом бизнесе. Всё, что можно, где можно, куда можно продать — смотреть, смотреть и смотреть. При этом, естественно, все время анализировать ситуацию на рынке, ловить любые варианты.

В нынешней кризисной ситуации самое главное — особенно для малого и среднего бизнеса — это постараться войти в любые государственные и муниципальные заказы. Это могут быть как стабильные заказы, так новые, которые связаны сейчас с борьбой с коронавирусом. Здесь я бы посоветовал предпринимателям ещё одну вещь: будьте всегда на виду у муниципальных властей. Потому что, когда в период эпидемии возникнет необходимость в проведении каких-то там работ, будут осуществляться закупки товаров, услуг, власти должны понимать, что вот есть такая компания — замечательная, хорошая — которая точно сможет это все сделать. Это такой в общих чертах набор мер, который можно реализовать.

Самое главное — нужно удержать две вещи: ликвидность компании и её рентабельность. Ликвидность нужно удерживать обязательно любой ценой, потому что если возникнут какие-то возможности по новым заказам, должна оставаться возможность найти финансовые ресурсы для того, чтобы это сделать. Ну и рентабельность — это просто для того, чтобы предприниматели сами себя не съели в этот сложный период.

ИА REGNUM Киоски с продуктами

ИА REGNUM: При общении с предпринимателями какое у вас сложилось мнение — что они говорят о кризисе, какое у них настроение?

Владимир Гамза:По-разному, как всегда: есть бойцы, они ищут варианты. Среди многих моих клиентов по консалтингу очень многие делают всё возможное, чтобы сохранить своих клиентов, найти какие-то новые формы дистанционной работы, цифровые к примеру. И есть другая крайность — существуют предприниматели, которые, образно говоря, сложили ласты и тонут.

Есть и такие, но в общем очень многие осознают, что положение у них плохое и стабильных вариантов самостоятельного выхода из кризиса у них практически нет. Они, конечно, ждут, что государство примет какие-то кардинальные решения для того, чтобы они смогли функционировать дальше.

И моё личное мнение, что таким нужно помогать. Совершенно точно, что небольшая часть — я думаю, что процентов 30 — которые способны сами устоять в кризис. Процентов 20 — кто бы что ни делал — потонут при любой поддержке, в силу неправильной бизнес-модели они не выживут. А вот 50 процентов бизнеса, конечно, нуждается в системных мерах поддержки государством. Причём это должна быть не раздача денег, а создание условий для того, чтобы бизнес функционировал.

Первое и главное решение, которое должно принять государство, это кардинальное снижение налогообложения. Когда я говорю про налогообложение, я имею ввиду все виды обязательных платежей. Для разных бизнесов может быть разный подход, но в среднем это снижение должно составить 50%. Имеющиеся у государства резервы позволят удержать бюджет за счёт резервов.

И второе — необходимо организовать общественные работы. Государству нужно срочно принять новый специальный госзаказ на проведение инфраструктурных работ для малого и среднего бизнеса: ремонт дорог, строительство жилья, замена ветхого жилья, модернизации ЖКХ и так далее. В нашем хозяйстве, в стране сегодня столько работы, что можно загрузить не только наш малый и средний бизнес, но и даже крупный. Но я бы именно для малого и среднего бизнеса это сделал. Потому что на самом деле есть только один серьезный вариант поддержания бизнеса и экономики — это создание заказа для малого и среднего бизнеса.

ИА REGNUM: Известны ли вам конкретные бизнес-решения, которые уже помогли предпринимателям в кризисный период встать на ноги?

Владимир Гамза:Такие предприниматели есть. Те, кто сообразил ещё в декабре 2019 г., что нас ждут впереди тяжелые времена, и подготовился и всё правильно выстроил, те сегодня нормально функционируют, даже развиваются. Это те, кто не ждал, что всё будет хорошо, как всегда — «Барин к нам приедет, барин нас рассудит».

Tpprf.ru Владимир Гамза

ИА REGNUM: Можете обозначить сферы, в которых сейчас реализуются успешные проекты?

Это все сферы, в широком смысле связанные с услугами для населения. Очень многие предприниматели выстроили систему дистанционного обеспечения населения, построили очень хорошие сети, бизнес-модели, привлекли новые цифровые технологии, которыми сейчас пользуются люди, бизнес. Понятно, что те, кто смог быстро наладить производство санитарно-гигиенических товаров, тоже нормально сегодня развивают свой бизнес.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 апреля российский президент Владимир Путин провёл совещание, посвящённое вопросам поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан в условиях борьбы с эпидемией коронавируса.

Глава государства заявил о необходимости предоставления малым и средним компаниям пострадавших отраслей дополнительно к уже принятым мерам поддержки — прямой безвозмездной финансовой помощи со стороны государства.

ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию «Экономические последствия эпидемии коронавируса в России».