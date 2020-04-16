Вирус косит некоторых чиновников. Вирус самоуправства на почве неуважения к закону и своему населению. Поразил он и мурманского губернатора Андрея Чибиса. В Постановлении Правительства Мурманской области № 21-ПП от 13.0.2020 «О выделении денежных средств из резервного фонда Правительства Мурманской области» и № 196-ПП от 10.04.2020 «Об использовании цифровых методов в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19)» значится, что губернатор выделяет из резервного фонда областному министерству здравоохранения 1 479 000 рублей «на приобретение технических средств и сопутствующего оборудования для обеспечения дистанционного мониторинга соблюдения пациентами режима изоляции на дому». В п. 2.2. поручается «передать Министерству здравоохранения Мурманской области закупленные устройства мониторинга для фиксации их на пациентах», а п. 2.3. предлагает «Обеспечить пусконаладку устройств…».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Kremlin.ru Андрей Чибис

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева сообщила, что: «Электронные браслеты являются ограничением свободы человека, и в данной ситуации их применение незаконно. В федеральном законодательстве нет ничего подобного применительно к введенному сейчас режиму самоизоляции. Члены совета по правам человека будут готовить протест на действия губернатора Мурманской области Чибиса, а пока жертвам подобного самоуправства следует обращаться в прокуратуру. Совет по правам человека при Президенте России также готов рассмотреть поступившие в его адрес жалобы на такие действия».

В начале апреля ситуация с заболеваемостью в Мурманской области стала быстро обостряться. 13 апреля за сутки число выявленных больных коронавирусом увеличилось на 137 человек. Всего в регионе число выявленных больных составило на 16 апреля 306 человек, и область заняла 7-е место в России по заболеваемости.

В этой обстановке А. Чибис перешел границы своих полномочий и ограничил права больных, распорядившись прикреплять к ним электронные браслеты. Сам губернатор объяснил свои действия «РИА Новости» лучшими побуждениями: «…Мы рассматриваем сейчас возможную схему лечения на дому тех, у кого заболевание проходит в легкой форме… При этом мы хотим защитить всех остальных людей от возможного несознательного выхода из жилого помещения. Поэтому сейчас проводится закупка, мы планируем до 2 тысяч таких трекеров закупить. Юридически и документально будет оформляться соглашение с тем лицом, которое будет отправляться на лечение у себя дома».

Фсин.рф Электронный браслет

Ни о какой добровольности в условиях, когда к больному с высокой температурой приходит медик в сопровождении полицейского с предложением подписать документы о «добровольности прикрепления браслета», быть не может. Представляется, что Андрей Владимирович, на которого обрушились проблемы и которому пришлось иметь неприятные беседы с Москвой, просто растерялся.

Опасность его «инициативы» — в прецеденте, так как на подобные незаконные действия, предпринятые без консультаций с квалифицированными юристами, могут пойти некоторые другие руководители регионов. Законность в РФ и права человека проходят сейчас сложный период, следует отслеживать и пресекать инициативы «из лучших побуждений» излишне ретивых или растерявшихся начальников.