Как живётся волонтерам, которые помогают медикам? Как в режиме online предложить поддержку? Есть ли среди добровольцев случаи заражения? Как присоединиться к акции #МЫВМЕСТЕ и как справиться с чувством неудобства из-за карантинных мероприятий? Обо всём этом редакция ИА REGNUM поговорила с председателем Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», руководителем центра координации региональных волонтерских штабов #МЫВМЕСТЕ Павлом Савчуком.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

ИА REGNUM: Павел, расскажите, пожалуйста, о том, как продвигаются волонтёрские проекты, направленные на борьбу с эпидемией коронавируса?

Павел Савчук: Вот уже почти месяц по всей стране развернули свою деятельность 85 региональных волонтерских штабов помощи людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции «Мы вместе». В эти штабы в регионах вошли все неравнодушные волонтёрские общественные организации, они помогают противостоять вирусной пандемии и делают всё от нас зависящее, чтобы она как можно быстрее закончилось.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» координирует работу всех волонтёрских штабов. Соответственно, на базе дирекции движения открыт центр координации деятельности региональных волонтерских штабов «Мы вместе». У нас реализуются пять основных направлений добровольческой деятельности. Первое — адресная помощь пожилым и нуждающимся людям в покупке и доставке продуктов и лекарств, товаров первой необходимости.

Также мы оказываем психологическую и юридическую помощь. К этим направлениям допускаются люди, имеющие высшее профессиональное образование по соответствующему направлению. Отдельно сейчас очень востребована и важна помощь волонтеров в медицинских учреждениях. К её оказанию привлекаются студенты медицинских вузов. Более 2000 волонтеров в этом направлении по всей стране задействованы, они оказывают свою помощь более чем в 120 медицинских учреждениях.

Последнее направление, которое доступно каждому, — это помощь онлайн. Речь идёт о любых форматах дистанционной помощи, которая только возможна и в которой может поучаствовать каждый желающий. Регистрация волонтеров осуществляется на сайте «Мывместе2020.рф», там есть кнопка «Стать волонтёром», где можно выбрать интересующую функцию. Для помощи в больницах требуются люди с хорошим самочувствием от 18 лет, у которых отсутствуют хронические заболевания, а также — простудные симптомы. Для форматов online никаких ограничений нет, только возраст — от 16 лет.

ИА REGNUM: Среди волонтеров не было случаев заражения COVID-19?

Павел Савчук: Пока нет. Но мы все понимаем, что риск заражения у каждого, кто сейчас не находится на самоизоляции, достаточно высокий. Но мы надеемся, что соблюдение всех правил техники безопасности (ношение масок, обработка рук антисептиком, соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра) нам позволит минимизировать эти риски для всех волонтеров, которые участвуют в наших мероприятиях.

ИА REGNUM: Какова сейчас потребность в волонтерах, работающих в стационарах? Сколько ещё, условно говоря, не хватает рабочих рук?

Павел Савчук: Те потребности, которые есть на данный момент, мы закрываем. Мы находимся в тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения РФ, региональными органами здравоохранения. Они нам сообщают о потребности в волонтерской помощи, и мы стараемся максимально оперативно её закрыть. Сейчас у нас организована волонтерская работа в различных медицинских организациях федерального и регионального подчинения.

ИА REGNUM: В каком регионе России сейчас насчитывается больше всего волонтеров?

Павел Савчук: Это Москва, Санкт-Петербург, Красноярский и Краснодарский края, Ростовская и Московская области. Если говорить про Москву, то это 11 781 волонтёр, Санкт-Петербург — 5042 волонтёра, Краснодарский край — 3720 волонтеров. Если говорить про возрастную структуру, то мы видим такой феномен, что в возрасте от 26 до 40 лет у нас работает более 46% волонтеров. Что для нашей страны не свойственно, у нас обычно очень молодое волонтёрство. А в группе 18−25 лет оказалось всего лишь 29% волонтеров, и в группе 40−50 лет у нас 16%.

Также среди добровольных помощников преобладают женщины — их 65%, мужчин, соответственно, — 35%. Больше всего волонтеров интересуется помощью людям, находящимся на самоизоляции, — покупкой продуктов и доставкой лекарств. В этом направлении задействованы 82% волонтеров. На данный момент в стране более 78 тысяч волонтеров вовлечены в акцию «Мы вместе».

ИА REGNUM: Как вы сами относитесь к тем неудобствам, которые возникли в столичном метро и транспорте, к огромным очередям?

Павел Савчук: Сейчас наступило то самое время, когда нам нужно проявить всю свою ответственность и дисциплинированность. И нужно понимать что все эти меры, которые предпринимаются органами власти, медиками, они исходят из той эпидемиологической ситуации, которая существует на данный момент. Я, как гражданин, как человек, готов принимать любые меры, лишь бы они привели к тому, чтобы у нас заразилось меньше людей, меньше людей умерло и коронавирус закончился как можно быстрее.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 апреля в 84 регионах России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса.