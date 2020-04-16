Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел вчера, 15 апреля, виртуальное заседание министров обороны стран — членов альянса. По итогам саммита он ответил на вопросы журналистов. В своей вступительной речи Столтенберг заявил, что коронавирус «представляет собой беспрецедентный вызов для наших государств». В борьбе с ним военные силы НАТО совершили более 100 вылетов для перевозки медицинского персонала, оборудования и медикаментов. Альянс способствовал строительству 25 полевых госпиталей и разворачиванию дополнительных 25 тысяч коек, гражданским специалистам помогают более 4000 военных медиков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Но наше внимание привлекло то, как пресс-конференцию Столтенберга интерпретировала немецкая радиостанция Deutsche Welle. «Пандемия будет иметь долгосрочные последствия, например, для безопасности союзников, опасается генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг», — сообщает издание. «Геополитическое воздействие пандемии может быть значительным», — заявил норвежец после видеоконференции министров обороны альянса. Он предупредил, что грядущая рецессия сделает некоторые страны НАТО более уязвимыми и более восприимчивыми к продажам критически важной инфраструктуры. Ожидаемый экономический спад может привести к тому, что третьи страны, такие как Китай, попытаются в странах НАТО купить компании, связанные с безопасностью, например, в секторах телекоммуникаций и энергоснабжения. При этом DW отметила, что 30 стран — членов НАТО обязались потратить 2% от своей «экономической мощи» на оборонные расходы к 2024 году. Но даже если они будут придерживаться своих обещаний, из-за надвигающейся серьезной рецессии финансирование оборонных нужд окажется затрудненным.

Nato.int Йенс Столтенберг

Дело в том, что эти тезисы ранее уже вбрасывали в информационное пространство эксперты Германского совета по международным отношениям (DGAP). В ряде публикаций и докладов они выражали опасения, что тяжелые последствия пандемии могут побудить европейские правительства ради немедленного восстановления экономики закрыть глаза на соображения стратегической безопасности. «Если европейские правительства решат сократить расходы на оборону в результате нынешнего кризиса, это станет вторым крупным ударом в течение десятилетия, — уверяли они. — Оборонные бюджеты только начали восстанавливаться до уровня, предшествовавшего кризису 2008 года, а возможности — нет. На национальном уровне и уровнях ЕС и НАТО все еще существуют значительные проблемы. За последние два десятилетия европейские армии потеряли примерно треть своих возможностей. В то же время обстановка угрозы усилилась в результате открыто враждебной России и растущего Китая». И еще: «Но что, если Пекин предложит Италии и Испании щедрый китайский «план Маршалла» завтра? Задумывались ли мы о том, что происходит, когда одна компания за другой оказывается перед банкротством?»

Вопросы, вопросы… То ли у аналитиков влиятельного Германского совета по международным отношениям и Столтенберга мысли независимо друг от друга сходятся, то ли дело в другом. Например, в том, что пока американцы заняты сами собой, пытаясь обуздать разгул эпидемии коронавируса в своей стране и противостоять последствиям мировой пандемии, им сегодня не до Европы, перехватить руль в НАТО у Вашингтона пробует Берлин. В конце концов, «опасность» скупки китайцами стратегических компаний, связанных с безопасностью, существует именно для европейцев, а не США. Американцы не давали оснований подозревать, что они пойдут на такое, более того, власти этой страны открыто обвиняют в разных прегрешениях Пекин. Но есть и другое. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своей администрации приостановить взносы в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «до проведения оценки ее роли в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса». Помимо того, он выразил сомнения в том, что ВОЗ окажется способной провести масштабные изменения своей работы. И как на эти действия Трампа должно смотреть НАТО, такая же «всемирная организация», как и ВОЗ? Что, если американский президент придет к аналогичным выводам в отношении альянса?

Тут НАТО самое время нарастить усилия, предложить что-то новое. На пресс-конференции Столтенбергу возможность заявить об этом давала The New York Times. Страны альянса тратят так много времени на подготовку к следующей «большой войне» и борьбе с привычными противниками по всему миру, констатировало издание. Но один-единственный вирус сумел нанести серьезный ущерб инфраструктуре, экономике и здравоохранению во всем мире. Следует ли НАТО расширить свое определение того, что является врагом? Разве нужды здравоохранения в условиях пандемии не должны привлекать больше внимания при расчете оборонных усилий? Генсек альянса мог принять эту подачу, сказать, что нам сейчас нужно «медицинское НАТО». Но он предпочел ее отбить. Согласившись с тем, что коронавирус «напомнил нам всем о том, насколько мы все уязвимы» с точки зрения здоровья, он заявил: «В то же время я считаю, что НАТО — это союз безопасности, наша задача — бороться с потенциальными военными угрозами». А дальше пошли упреки в адрес России, которую «мыслители» альянса на протяжении пандемии попрекают тем, что она поддерживает свою боеготовность, проводит учения.

Nato.int Медицинская помощь НАТО Боснии и Герцеговине

Да, проводит. Но именно потому российская армия, занимаясь повышением собственной боеготовности, оказывается способной помогать в борьбе с коронавирусом. «Президент России Владимир Путин уже высказывался на эту тему, — отмечал в интервью газете «Коммерсантъ» российский министр иностранных дел Сергей Лавров. — Он упомянул о роли, которую играют военные медики и вирусологи в преодолении пандемии, в частности в Италии, в Сербии, в Боснии работают наши военные специалисты-вирусологи. Он подчеркнул, что у армии это лишь малая доля существующих возможностей, и при необходимости они будут задействованы в России в гораздо больших масштабах». Добавим, что договоренности о взаимопомощи достигли также Трамп и Путин. Получается, что Москва смогла переступить через барьеры холодной войны ради того, чтобы вместе с США и Италией, которые состоят в НАТО, бороться с коронавирусом. А глобалистское руководство альянса на это оказалось неспособно. Так зачем тогда нужно такое НАТО?