Режим самоограничения, который был предложен обществу, предполагал, что человек при крайней необходимости может покинуть свой кров. Но обход аптек корреспондентами ИА REGNUM показал, что эти чаяния напрасны.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масок, респираторов и перчаток нет. Средство для дезинфекции выше 200 рублей за флакончик

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сеть аптек «Столички»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сеть аптек «Столички»

Корреспонденты ИА REGNUM не пожалели своих ног и обошли значительную часть старой Москвы, и ни в одной аптеке масок и перчаток не нашли.

Тем не менее мы не поленились и посетили Москву новую, с тем же результатом. Везде ответ был один. Когда получим маски — неизвестно, как завезут, так пустим в продажу.