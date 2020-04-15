Масок и перчаток, видимо, можно не ждать
15 апреля 2020
Режим самоограничения, который был предложен обществу, предполагал, что человек при крайней необходимости может покинуть свой кров. Но обход аптек корреспондентами ИА REGNUM показал, что эти чаяния напрасны.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Масок, респираторов и перчаток нет. Средство для дезинфекции выше 200 рублей за флакончик
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сеть аптек «Столички»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сеть аптек «Столички»
Корреспонденты ИА REGNUM не пожалели своих ног и обошли значительную часть старой Москвы, и ни в одной аптеке масок и перчаток не нашли.
Тем не менее мы не поленились и посетили Москву новую, с тем же результатом. Везде ответ был один. Когда получим маски — неизвестно, как завезут, так пустим в продажу.