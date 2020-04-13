На одном из этажей этого условного то ли ада, то ли чистилища, то ли лифта для кинолюбов звучит русский мат. Это забавно. Также в фильме фигурирует негр и сцены предельной жестокости. Вообще, это, по сути, фантастическое и экспериментальное кино много обсуждается нынче в «Фейсбуке». Я очень далёк от таких фильмов, но мне сказали, что «в этом сезоне это носят». Так сложилось, что, в силу «изоляции», я решил чуть-чуть посмотреть на «нетфликс», с которым познакомился пару недель назад и по другому поводу. Ощущение довольно странное, огромное количество фильмов, которые жаждут вашего внимания. Бесконечная вереница довольно похожего контента, которая больше чем жизнь. Вот об одном из новых фильмов как ярком представителе и поговорим…

Иван Шилов ИА REGNUM

Цитата из к/ф «Платформа». Реж. Гальдер Гастелу-Уррутия. 2019. Испания

Можно сказать, что, вероятно, это худшее кино для карантина, где люди и так довольно часто «сходят с ума» в разной степени. Ссорятся и так далее. Не говоря уже о попытках добровольно уйти из жизни. И уже никого особо не удивляет учащение странных личностей, бегающих с мачете по весне. Да и социальная несправедливость вряд ли уменьшится от происходящего. В этом же фильме в центре сюжета изоляция в условно-фантастической тюрьме, где обостренным образом идёт естественный отбор. И размышления о моральной природе человека. Сразу скажу, что не являюсь поклонником такого рода кино, хотя достаточно цинично отношусь к киношной крови. Тут к каннибализму ещё и примешиваются чуть ли не религиозно-философские мотивы размышлений о «причастии». Короче говоря, фильм якобы очень философский. Мужчины, женщины, дети, старики, членовредительства, антиутопии, устройство власти, философские намёки, драки, дерьмо, Сервантес. И всё это со вполне скромным бюджетом. Пожалуй, здесь можно остановиться подробнее.

Я бы сказал, что претенциозность этого фильма именно в том, что создатели пытаются говорить о «философском» без особого личного мировоззрения. Всё-таки это не Тарковский и не Бергман. И даже не Герман. Сам ход борьбы за выживание и вынужденного компромисса с человеческими ценностями, разумеется, не нов. Более того, именно сейчас оказывается, что в очень многих странах, действительно, приходится решать, кому отдавать предпочтения в спасении жизни. Но всё-таки в этом фильме всё показано как-то чуть-чуть пошловато, что ли. Местами (которые должны быть, вероятно, самыми трагическими) практически смешно. Хотя юмор явно ненамерен. Либо уж слишком утонченно извращен. Это всё кажется «телевизионным».

Цитата из к/ф «Платформа». Реж. Гальдер Гастелу-Уррутия. 2019. Испания

Фабула фильма в том, что есть некоторая загадочная лаборатория-тюрьма, которая протянулась на пару сотен этажей вверх и вниз, в камере-лифте сидят по двое. В центре камеры ездит платформа, на которой развозят еду. Голод движет этим миром. С его хищниками, паразитами, вирусами, травоядными, простейшими, которым останутся тела. Находящиеся свыше испражняются на тех, кто ниже, и так далее. На фоне борьбы всех против всех главный герой с книжкой «Дон Кихот» (которая несколько плакатно символизирует вообще, вероятно, мир идеального) встречается с сокамерником с ножом. Сокамерник то ли дьявол-искуситель, который подбивает ощутить вкус крови и насилия, то ли трезвый циник, который учит выживанию. Вообще, добавление «мистики» окончательно ухудшает фильм, который и без того не отличается тонкостью и глубиной. Хотя визуальное решение фильма и агрессия легко «цепляют» незамысловатую аудиторию, шокируют, провоцируют, щекочут.

Цитата из к/ф «Платформа». Реж. Гальдер Гастелу-Уррутия. 2019. Испания

Вот что на самом деле интересно, что делает это фильм посредственным? (хотя можно ли ещё быть уверенным в ценности каких-либо оценок в наши дни «нетфлексов» всех мастей, возможно, и правда, я как зритель просто не смог «прочитать» этот фильм полноценно). Я бы сказал, что в нём нет особой цензуры, кроме косвенной коммерческой, я даже не уверен, что это явная цензура продюсеров, это скорее некоторый почти негласный канон «нетфликсного» кино, которое «должно смотреться». Оно должно шокировать. Там должно быть что-то «умное». В нём должна быть якобы «оригинальная идея». Уверен, что создатели так и хотели снимать. Вероятно, считая, что они делают «новое». Хотя, разумеется, если посмотреть чуть глубже, чем поверхность, то такого рода мотивы были и в «Повелителях мух», и в «Скотном дворе», и вообще в любых более-менее классических произведениях по поводу того, можно ли ближним есть друг друга и где в это время Бог, и чем он занят таким важным вместо спасения праведников.

Не смотрите этот фильм. Хотя, впрочем, если хочется посмотреть что-то плохое, но не доходящее до «грайндхауса», то можно и посмотреть. Главное, чтобы мы не увидели то же самое за окнами. А до этого не так далеко. Ещё пару этажей вниз.