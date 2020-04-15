



Канцелярия премьера Польши Моравецкий встречает «Мечту»

Прибытие советского транспортника Ан-225 «Мечта» («Мрiя»), самого большого и грузоподъемного самолета в мире за всю историю авиации, в варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена с грузом медицинских средств и оборудования из Китая вызвало восторг поляков. «Мечту» на летном поле встречал лично председатель совета министров Польши Матеуш Моравецкий. И не он один.

Как отмечал польский портал Onet, вчера, 14 апреля, несколько тысяч поклонников авиации собрались возле аэропорта, что «стало явным сюрпризом для правоохранительных органов». Стоянки были заполнены, сообщает издание, водители и пассажиры, делая вид, что ждут открытия супермаркетов, ожидали прибытия самолета. В какой-то момент полиция утратила контроль над происходящим. Собравшиеся поляки никак не реагировали на призывы разойтись. Вскоре толпа стала такой большой, что правоохранители плюнули на энтузиастов и приступили к регулированию дорожного движения. И было с чего — в момент пролета «Мечты» над Краковским проспектом движение практически прекратилось, автомобилисты притормозили. Портал Wirtualna Polska посвятил свой материал командиру экипажа Дмитрию Антонову. Он окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков транспортной авиации (Саратовская область), пилотировал Ан-26, потом Ан-124 «Руслан». Как рассказало издание, с 2001 года Антонов летает на «самом большом в мире транспортном самолете». 14 апреля «он впервые в истории приземлился в Варшаве», но поскольку «Ан-225 практически безотказен», то «серьезных проблем» у командира не было.

Sergey Khantsis Шасси Ан-225

Но, конечно, Польша не была бы Польшей, не вызови «Мечта» политические споры. Некоторые скептики подчеркнули в связи с прибытием самолета, что оплатившие рейс государственные польские компании, а также проправительственная пресса, «рекламировавшие» приземление «Мечты» всю предыдущую неделю, рассчитывали на то, что любителей авиации возможность посмотреть Ан-225 вживую не остановит от нарушения карантина. То есть власти устроили полякам публичное уличное шоу во время разбушевавшейся эпидемии. Не упустил возможности высказаться бывший премьер-министр Польши, ныне председатель Европейской народной партии Дональд Туск. В своем блоге в социальных сетях этот зануда написал, что «никогда прежде такой большой самолет не доставлял так много масок стольким немногим». Было ли случайным использование польской правящей партией «Право и Справедливость» (PiS) именно Ан-225? Может быть, и нет. Как заявил министр государственного имущества Яцек Сасин, «Мечту» больше не будут привлекать, следующие полеты выполнят самолеты «Польских авиалиний» (LOT). Но вряд ли стоит бросать камень в правящую партию, которая в это унылое время ограничений и запретов устроила согражданам небольшой праздник.

Ведь поляки — они немного как дети, их сердце замирает от восторга перед масштабным. А «Мечта» и есть тот случай, когда размер имеет значение. Это не украинский, не российский, не какой еще лайнер, это творение советское, над которым работали Киевский механический завод (КМЗ) / ОКБ имени О. К. Антонова, Ульяновский авиационно-промышленный комплекс, Ташкентское авиационное производственное объединение имени В. П. Чкалова, Киевское авиационное производственное объединение, Московский институт электромеханики и автоматики, Запорожский моторостроительный завод, горьковский «Гидромаш», Воронежский авиационный завод. Каждый внес свой вклад. А в итоге получилось то, что, как констатирует польский журнал Myśl Polska, в сложившейся ситуации жизненно важные поставки в Польшу обеспечиваются «не нашими союзниками из Европы или США, но Китаем, а также самолетом, который является памятью о последнем космическом проекте СССР». Это значит, что и поляки, как и мы в России, мечтают о «Мечте». Мечтают о глобальных проектах, требующих интеграционных созидательных усилий, кооперации и напряжения сил.

Dmitry A. Mottl Ан-225 «Мрия»

Нам всем нужна еще одна «Мечта». Сам факт ее появления работает позитивно. Можно вспомнить, как реагировали поляки во время открытия в мае 2018 года Крымского моста. Да, МИД Польши выступил с заявлением, в которым осудил возведение этого чуда инженерной мысли через Керченский пролив. Но реакция даже проправительственных польских изданий, репортажи польских журналистов показывали и иное. Накануне церемонии один из телеканалов, который нельзя назвать симпатизирующим России, задавая вопрос о том, «действительно ли были нужны такие огромные траты, в то время как многие регионы страны страдают от большой бедности», тем не менее сообщал: «Мост в Крым должен стать одним из крупнейших мостов в России и в мире. Это будет переправа для автомобилей и отдельная железная дорога… В интернете распространяются снятые за большие деньги видеоматериалы, рекламирующие этот проект. Он, должно быть, поглотил невообразимые суммы. Конструкция вызывает восхищение…» Появление Ан-225 в небе над Варшавой вызывает восторг поляков, многие из которых недолюбливают «советское прошлое», Крымский мост вызывает симпатии, несмотря на официальную «политическую русофобию». А потому «Мечту» в том или ином варианте надо повторить.