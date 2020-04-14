Пандемия коронавируса, которая охватила практически всю Европу, стала серьезным испытанием для европейской солидарности, о чём одним из первых заявил президент Сербии Александр Вучич. Может ли Сербия рассчитывать на существенную помощь Евросоюза при устранении экономических последствий борьбы с пандемией, изменит ли она глобальный мир и как он будет выглядит после неё? На эти и другие вопросы корреспонденту ИА REGNUM отвечает доктор экономических наук и бывший посол Сербии в Белоруссии (с 2004 по 2011 год) Сречко Джукич.

Иван Шилов ИА REGNUM

Мир впервые столкнулся с таким явлением, как пандемия коронавируса, которая остановила привычную хозяйственную деятельность почти на всём земном шаре. В небольшой Сербии тоже. Какие, на ваш взгляд, это будет иметь последствия для экономики страны?

Для экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, характерно то, что он не похож ни на один из предыдущих. Экономисты уже отмечали, что ход всех предыдущих кризисов графически можно было представить или в виде латинской буквы U, или в виде латинской буквы L. Этот кризис имеет форму заглавной буквы I, вернее, вся экономика находится в постоянном упадке. Работают только те хозяйственные отрасли, которые необходимы для простого поддержания жизни. Производятся только лекарства, пищевая продукция. И при этом так происходит не только в Сербии, но почти во всём мире, в большинстве европейских стран, в части Китая, в США. Особенно болезненно всё это отражается на небольших странах, таких как Сербия. Наша промышленность просто остановилась. Правда, некоторые предприятия работают, но они находятся в руках иностранцев, которые требуют возобновить работу, несмотря на пандемию. В любом случае это огромный экономический спад.

Тем не менее правительство Сербии приняло меры для сдерживания экономического спада и поддержки населения…

Да, правительство Сербии приняло некоторые меры. Официальные круги излишне оптимистичны по поводу того, что Сербия легче других европейских стран выйдет из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Тем не менее подсчеты правительства основаны на заимствовании денег, при этом оно исходит от того, что это будут «идеальные займы» под идеальный процент. С другой стороны, правительство надеется на эмиссию денег, так как гарантом кредитов, которые предприятия начнут брать у Народного банка Сербии, будет правительство. У Сербии нет никаких денежных накоплений, которые она могла бы вложить в экономику, как это делают большие государства — Китай, США, даже Россия. О том, что у Сербии нет таких денег, говорит и тот факт, что на днях правительство стало брать займы на внутреннем и иностранном финансовом рынке, чтобы сохранить ликвидность бюджета. Так что Сербия окажется в сложном финансовом положении, и все прогнозы, которые мы слышим и согласно которым экономика Сербии упадет всего лишь на 0,5%, вряд ли подтвердятся. Надо намного реалистичнее смотреть на всю эту ситуацию.

Predsednik.rs Александр Вучич посетил склад с оборудованием, предназначенным для медицинских учреждений

Почему вы считаете данные прогнозы нереалистичными?

Потому что все наши европейские партнеры, а с ними у нас 67% товарооборота, прежде всего сосредоточатся на устранении последствий экономического кризиса внутри Евросоюза, а только потом, в какую-то вторую очередь они обратят внимание на страны, которые идут по так называемому европейскому пути. Сербия, с одной стороны, далеко от ЕС, она также далеко от США, от России. Также нельзя ожидать, что Китай будет постоянно вливать деньги в сербскую экономику. Так что я ожидаю большую безработицу в Сербии по окончании эпидемии. На самом деле я ожидаю, что после этого кризиса Сербия ступит на реальную экономическую почву и адекватно осмыслит свое экономическое положение. До сих пор говорилось о том, что у нее фантастические результаты, и после этого кризиса будет видно, в какой степени эти утверждения соответствуют действительности.

Вы сказали, что Сербия окажется на реальной экономической почве. Можно ли это использовать для какого-то будущего долгосрочного экономического оздоровления страны?

В Сербии, как и в любой другой стране, несомненно, существует такое желание. Любая страна хотела бы осуществить быстрый экономический рост. Это бесспорно. Спорен другой вопрос — какими средствами? Существуют всего лишь два источника финансирования. Первый из них — внутренний. У Сербии нет внутренних накоплений. Наша экономика не работает с прибылью, а если прибыль и есть, то она уходит за границу, так как её получают иностранные предприятия. Второй источник финансирования — внешний. Но мы знаем, как в последние годы заграничные инвесторы вкладывали в сербскую экономику и что за открытие каждого рабочего места государство платило им от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч евро.

С другой стороны, избыток денег появится в Европе, потому что Европа через свой центробанк, так же, как США и Китай, будет печатать деньги и вливать их в свою экономику. Но мы не принадлежим к кругу стран ЕС. Мы можем получить только кредиты какого-то европейского коммерческого банка или какой-то фирмы, которая захочет инвестировать в Сербию. Мы уже видели, что для того, чтобы какая-то фирма инвестировала в Сербию, мы должны были сначала заплатить.

Генри Киссинджер и Дональд Трамп

Когда эпидемия коронавируса распространилась в Европе, в интернет-СМИ стали появляться разные статьи, посвящённые теории заговора — мол, мировая экономика была на грани распада, и поэтому все закрылись на карантин, чтобы прикрыть реальное положение дел. Есть ли у таких утверждений хоть какие-то реальные основания?

Теперь наступило время теорий заговора, их много и каждый день можно прочитать какую-то новую. Но есть и серьезные люди, которые говорят, что после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в мире уже ничего не будет прежним. Например, я недавно прочитал статью американского экономиста Джеффри Сакса на эту тему. Тем не менее он не говорит, каким будет этот новый мир. Подобные заявления делал и Генри Киссинджер — он сказал, что мир реально изменится, но он не уточнил, в какую сторону произойдут изменения. Я не верю, что изменения будут быстрыми. Если бы это было так, они бы уже были видны и можно было бы сказать: на место существующей экономической системы придет вот такая система. Но этого нет. Сегодня, скорее, можно говорить, что существует понимание того, что международные политические и экономические отношения находятся на предельно низком уровне, и есть желание изменить это в лучшую сторону. Но пока нет конкретной идеи, как менять сегодняшний мир.

Почему вы так считаете?

Потому что, хотели мы того или нет, мы живем в глобальном мире, но при этом не действуем глобально. Эта пандемия возникла в Китае, но мы действительно все глобально заразились. Но если бы у нас была глобальная стратегия борьбы против общих угроз, эпидемия была бы локализирована еще в Китае, и она не распространилась бы по всей планете. У мира нет ответа на глобальные вызовы. Об этом лучше всего свидетельствует поведение Генсека ООН, который призывает, но у него нет сил сделать что-либо. Также Совет Безопасности ООН никак не может сочинить и принять одну совместную резолюцию по поводу пандемии, так как у США и Китая абсолютно противоположные мнения на этот счет.

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Я предполагаю, что после этой пандемии коронавируса может возникнуть двухполярный мир. На одном полюсе будет Китай, который в экономическом смысле уже восстановился. То, что произошло в Китае, — это чрезвычайное событие локального масштаба, так как там проживает более одного миллиарда людей. Китай теперь один из главных экспортеров лекарств и медицинского оборудования. Конечно, надо сказать, что Пекин многое дарит как гуманитарную помощь, но не всё. Экономика Китая растет. Существуют прогнозы, по которым в 2030 году это будет самая сильная экономика мира. На другом полюсе могут оказаться США и Евросоюз, которые объединятся на новых основаниях. Конечно, всё это может осуществится только при условии, что события будут развиваться так, как развиваются сегодня, и что на глобальные вызовы не будет выработано никакого глобального ответа.