Коронавирус ещё шире открыл Китаю дверь в Африку – National Interest
Китай может воспользоваться экономическими трудностями стран Африки для получения от них более широких уступок, что будет идти вразрез с интересами США, пишетШон Поли в опубликованной 13 апреля статье для The National Interest.
Поли, который планирует открыть собственный банк в Руанде, отмечает, что «северные» страны мира находятся на карантине: в Европе и США каждый день умирают тысячи человек. На карантине и Индия с Китаем, тогда как в Иране сложилась просто катастрофическая ситуация. По сравнению с этим Африка, кажется, осталась относительно нетронутой вспышкой COVID-19, что не означает, что пандемия совсем не сказалась на регионе.
При этом крайне значимым для стран Африки является Китай, который активно занимается развитием инфраструктуры. Со своей же стороны США чаще всего не проявляют инициативы в своей африканской политике при принятии решений. Из-за этого они теряют и влияние, и торговые возможности. Если такая тенденция сохранится, Китай может воспользоваться нынешним кризисом, добившись еще больших уступок от стран континента.
Вероятнее всего, основной областью интересов КНР, с точки зрения Поли, станут уступки в горнодобывающей (медь Замбии, платина и палладий ЮАР, алюминий Мозамбика и Гвинеи, уран Конго и Намибии) и энергетических (нефтяные месторождения в Уганде и Кении, Южном Судане и Мозамбике) областях.
«Огромной стратегической ошибкой» Поли назвал то, что США практически не участвовали в жизни континента за последние годы, ограничиваясь лишь подготовкой военных отдельных стран и направлением гуманитарной помощи. Тем не менее в течение следующих нескольких десятилетий страны Африки начнут играть более важную роль, поэтому такая сдача влияния и деловых возможностей Пекину никоим образом не способствует продвижению интересов Вашингтона.
Сегодня у властей США имеется две программы усиления взаимодействия с Африкой — PROSPER Africa и USIDFC. В рамках первой правительство США упростило процесс проведения транзакций, предоставив ряд инструментов финансирования, гарантии по кредитам, техническую помощь и анализ рынка. Программа также выступает в качестве лоббистской службы для предприятий США, работающих над уменьшением регуляторных барьеров в тех странах, где они существуют. Вторая же — Международная финансовая корпорация развития США (USIDFC) — предоставляет прямые кредиты и инвестиции в акционерный капитал американским компаниям, осуществляющим деятельность в Африке, а также предоставляет гарантии по кредитам местным банкам, помогая им снизить риск по некоторым из их кредитов.
Поли указывает, что хотя эти программы и поспособствуют укреплению торговых отношений с Африкой, до конца они не смогут минимизировать влияния Китая. Для этого власти США должны совместно с африканскими банками и американскими финансистами решить проблему внутреннего дефицита капитала в Африке.
Не в интересах США, чтобы Китай смог заполучить стратегические и экономические активы в Африке, поэтому Вашингтону необходимо выбрать более активный курс, привлекая как частный сектор США, так и африканские правительства для финансирования необходимых проектов.