В связи с продолжающейся в мире эпидемией коронавируса многие школьники вынуждены учиться в удалённом формате. Но директор по стратегическому развитию Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) Наталья Кравченко полагает, что именно сейчас, в период самоизоляции, самое время попробовать что-то новое, лучше узнать себя и даже стать полезным для всего общества, предложив решения для борьбы с COVID-19.

Сообщество Кружкового движения НТИ ВКонтакте Как не «деграднуть» до 30 апреля?

Сообщество Кружкового движения НТИ ВКонтакте Плакат «каникулы затянулись»

ИА REGNUM: Как по-вашему, чем ещё, кроме игр, могут занять себя дети в период карантина?

Наталья Кравченко: Они могут начать создавать их сами (улыбается). На самом деле, текущий период можно рассматривать по-разному. Можно страдать от ограничений, а можно использовать частично высвободившиеся время для самопознания. Побольше узнать про себя. Для этого я бы предложила воспользоваться уникальной возможностью и зарегистрироваться на конкурсе «Большая перемена», который несколько недель назад был запущен в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Там сейчас проходит серия тестов, которые позволяют подросткам заглянуть вглубь себя, больше узнать о том, к чему они склонны, какие у них индивидуальные особенности. Через несколько шагов можно попробовать понять, где они могли бы быть успешными, в каких направлениях реализовать свой потенциал, а потом перейти собственно к дистанционным и очным испытаниям по этим направлениям — стать лучшими и выиграть уникальные призы. Кружковое движение НТИ в рамках «Большой перемены» предложит ребятам, тяготеющим к инженерно-техническому творчеству и изобретательству, форматы, которые позволят создавать будущее и менять мир вокруг себя уже сегодня.

Сообщество Кружкового движения НТИ ВКонтакте Плакат кружкового движения

С другой стороны, в период карантина у ребят появилось возможность больше времени уделить саморазвитию и обучению. В идеале нужно попробовать для себя что-то новое за рамками школьной программы, например бросить себе вызов и за неделю научиться программировать или создать свою собственную компьютерную игру под руководством лидеров компьютерной индустрии и вывести ее на рынок. Бесплатные онлайн-курсы, образовательные программы и спецпроекты, собранные и структурированные на нашей платформе — Kruzhok.org — позволяют найти массу возможностей для самообразования и саморазвития.

Нам важно направить энергию ребят в конструктивное русло. К примеру, совсем недавно закончился челлендж по программированию, где всего за 10 дней ребята смогли получить базовые навыки программирования на Python. А дальше можно идти вглубь этой технологии. На днях стартует GameNet Chellenge — первый шаг в игровую индустрию, который будет сопровождаться мощной образовательной программой от разработчиков, практическими заданиями, обратной связью от экспертов и даже рыночной экспертизой конечного продукта. Самопознание, саморазвитие, всевозможное участие в интерактивных форматах дает возможность попробовать в себя в чём-то новом, провести это время с пользой, проинвестировать в свое будущее.

Сообщество Кружкового движения НТИ ВКонтакте Цитата из инструкции по выживанию в домашних условиях

ИА REGNUM: Пожалуйста, расскажите подробнее, что представляет собой Кружковое движение?

Наталья Кравченко: Кружковое движение — это большая программа в рамках Национальной технологической инициативы. По сути — та программа, которая должна обеспечить России на горизонте ближайших 5−10 лет следующее поколение инженеров и новаторов, технологических предпринимателей, которые смогут создавать новые продукты и компании на развивающихся рынках, обеспечивать технологическое лидерство нашей страны.

Дорожная карта Кружкового движения реализуется уже порядка пяти лет. Все эти годы мы создаем форматы, которые вовлекают ребят в инженерно-техническое творчество и помогают им наращивать свои компетенции — как дистанционно, так и в очных форматах.

Сообщество Кружкового движения НТИ ВКонтакте Как не «деграднуть»?

ИА REGNUM: Можете привести пример?

Наталья Кравченко: Это достаточно известная олимпиада Кружкового движения НТИ для школьников и студентов. В этом году она охватила более 80 000 участников из 85 регионов России по 30 инженерным направлениям: альтернативная энергетика, беспилотный транспорт всех видов, искусственный интеллект, анализ больших данных, робототехника и многие другие направления, соответствующие рынкам будущего. Цикл олимпиады рассчитан на год, победители многих направлений получают 100 баллов по профильному ЕГЭ и другие преференции при поступлении в ведущие университеты.

Олимпиада Кружкового движения НТИ строится таким образом, что в первом полугодии школьники участвуют дистанционно, а вот сейчас, как раз в эти дни, должны были состояться очные финалы, которые обычно распределены по всей стране. Но поскольку сейчас мы лишены возможности собрать ребят в обозначенных городах, мы создали условия, при которых у них появилась возможность соревноваться в удаленном формате, соблюдая определенные требования Российского совета олимпиады школьников. Более того, мы оцифровали все наши активности и пошли шире — создали большой wiki-агрегатор на базе нашей площадки Kruzhok.org, которая сейчас позволяет ребятам и их родителям увидеть, какие есть бесплатные онлайн-курсы по школьной программе и дополнительно: по программированию, электронике, беспилотникам, космической инженерии, нейротехнологиям, робототехнике и пр. Мы развиваем дополнительное образование в онлайн, выкладываем всё больше хорошего и качественного контента.

Сообщество Кружкового движения НТИ ВКонтакте Кружок.орг — возможности

ИА REGNUM: Тематика предупреждения распространения коронавируса каким-то образом задействована в ваших программах?

Наталья Кравченко: Да, сейчас Кружковое движение НТИ запускает серию онлайн-форматов, которые позволят ребятам взаимодействовать друг с другом и вместе решать какую-то системную задачу. В частности, 17 апреля у нас заканчивается регистрация на онлайн-хакатон Local Hack Day, он пройдет 18−19 апреля. В рамках этого большого мероприятия, на которое уже зарегистрировались более 400 школьников и студентов, команды будут решать задачи, связанные как раз с распространением коронавирусной инфекции: создадут фильтр для фэйковых новостей, предложат новые средства индивидуальной защиты, будут прогнозировать распространение коронавируса, используя анализ больших данных, и т.п.

Сообщество Кружкового движения НТИ ВКонтакте Кружок.орг

В том числе будет предложен ряд задач, связанных с биоинформатикой и биоинженерией. Это не последнее мероприятие Кружкового движения НТИ на тему борьбы с пандемией — сейчас готовим еще серию таких классных форматов в режиме online.