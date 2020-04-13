Битва гипотез вокруг коронавируса продолжается, причем противоречивые умозаключения, выводы и рекомендации разных медицинских и научных школ только подтверждают, что мы по-прежнему мало что об этом знаем. В этой непредвиденной ситуации после двух недель растерянности наши руководящие чиновники оказались на грани паники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин по-московски

К исходу второй недели карантина граждане ожидаемо стали само-выходить из самоизоляции, и вот уже столичный градоначальник, по совместительству первый заместитель Координационного совета по всем телеканалам пригрозил москвичам штрафами и спецпропусками. Для острастки показали также поимку убегавшего от карантина джигита на черном БМВ. Я прошел тесты, возмущается тот, они отрицательные, почему я должен сидеть на карантине? Никто ничего не объясняет, люди в балахонах выписывают штраф.

При введении самоизоляции руководящий состав, видимо, консультировался с лучшими вирусологами и эпидемиологами, забыв про социальных психологов, и уж тем более про экономистов. Между тем, именно в начальные одну-две недели, пока у людей еще хватает терпения, карантин должен быть наиболее жестким, после чего карантинную нагрузку на психику людей необходимо снижать (а не наоборот). Необходимо также, чтобы на улицы в период карантина выходили только протестированные здоровые люди и люди с подтвержденным иммунитетом, о чем при нехватке тестов остается только мечтать.

Вводя карантин, необходимо иметь посуточный план действий, о котором население должно знать, если власти, конечно, нуждаются в поддержке населения. По той же причине, а также для лучшей «усидчивости» в карантине и лучших его результатов население должно знать, когда, для кого, как, при каких условиях карантин будут снимать, однако этого до сих пор не знает не только население, но, похоже, и сами вводившие карантин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обращение к гражданам

К сожалению, в течение всего периода карантина на граждан идет посев страшилок и негатива, без позитивной информации, которая им в изоляции очень нужна. За все это время ни одного отчета оперштаба, что сделано за сутки, что будет сделано, кого и как планируется выводить из карантина.

Между тем позитивная информация есть, и много. В отличие от причин для паники.

Арифметика пандемии

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире в целом пик пандемии пройден, наблюдается устойчивое снижение суточного количества подтвержденных новых заболеваний, как и суточного количества умерших, о чем свидетельствуют, например, данные онлайн-карты пандемии Университета Хопкинса. Если верить статистике сайта стопкоронавирус.рф, мы также выходим на пик пандемии, что, видимо, и вызвало упомянутый приступ паники.

9 апреля в России выявлено 1756 новых случаев заболевания, 10 апреля — 1667, 11 апреля — 2186, 12 апреля — 2558 новых случаев заболевания. Наблюдаемые «скачки статистики» (то вниз, то вверх) происходят на фоне увеличения общего количества проведенных тестов, достигшего 94 тысяч в сутки, и вызывают вопросы к методике учета. В Москве 9 апреля выявлено 1124 новых случаев заболевания, 10 апреля — 1130, 11 апреля — 1306, 12 апреля — 1355 новых случаев заболевания.

С учетом растущего количества тестов кривая заболеваемости постепенно выходит на плато, а ее производная — отношение новых случаев к общему количеству выявленных заболеваний — в недельном тренде не растет и постепенно уходит вниз. И это на фоне ежедневного возврата из-за рубежа семи-восьми тысяч забытых сынов и дочерей Отечества, большинство из которых прибывают в Москву или следуют через Москву.

Так что же вызвало паническую реакцию столичных Роспотребнадзора и Депздрава? Количество зарегистрированных больных в Москве 11 апреля превысило 10 тысяч, в то время как для приема инфицированных больных подготовлено всего 10 тысяч коек. Их количество обещают удвоить, однако в помощь столичному Депздраву приведем простейший расчет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Знак «Держите дистанцию»

Согласно данным вышеназванного сайта, в РФ проведено 1,36 млн тестов на коронавирус, при этом выявлено 18 328 случаев заболевания (1,3% проведенных тестов). Тестируют у нас пока только заболевших с выраженными симптомами и тех, кто контактировал с заболевшими, поэтому указанное соотношение является пока единственной оценкой вероятности для среднестатистического гражданина заболеть в своих обычных условиях жизнедеятельности, в том числе при контакте с заболевшим в обычных условиях. С учетом проведения повторных тестов, а также некоторого количества ложноотрицательных тестов, что оказалось неприятным «сюрпризом», можно предположить, что восприимчивость населения России к новому коронавирусу, характеризуемая через указанную выше вероятность заболеть, составляет около 2% оказавшихся в зоне риска граждан.

Это означает, в частности, что в самоизоляции должно находиться 2% подверженного риску населения, а остальные 98% подвергаться самоизоляции не должны и оказались там по недоразумению, исключительно из-за недоразвитости науки микробиологии и нехватки тестов для массового тестирования (в идеале — для всеобщего тестирования). Поскольку самоизоляции подвергнуты все, постольку скаредность в финансировании науки и здравоохранения оборачивается угрозой фатального экономического кризиса.

По данным того же сайта, на 1470 выздоровевших приходится 148 умерших, то есть летальность заболевания на текущий момент составляет около 9% заболевших. Если ориентироваться на показатели Китая, где пандемия фактически закончилась, летальность будет снижаться и не превысит 6% заболевших.

В Москве около 2 млн человек ежедневно выходят на улицы (3 млн по мнению столичного мэра), причем делают это вынужденно — работают, посещают больницы, магазины, почту и другие важные заведения. В выходные на въезде в Москву выставили полицейские кордоны, которые опрашивали каждого водителя о причине въезда в столицу. Образовались заторы, однако практически у всех причины были уважительными, в связи с чем к вечеру воскресенья кордоны сняли.

Это означает, в частности, что «праздношатающихся», как предполагало столичное руководство, в городе не так много. Следует, видимо, признать, что 2 млн ежедневно выходящих на улицы для 15-миллионного города — это тот показатель, который заранее не просчитывали, но получили как объективную реальность.

Так зачем нужны штрафы, спецпропуска и угрозы дальнейшего ужесточения, если граждане не перестанут болеть? Вроде бы всех предупредили и о рисках, и о мерах предосторожности. Кто хочет жить и может остаться дома — тот остается дома. Кто не хочет или не может — те все равно выйдут.

К объективной реальности городские власти, видимо, не были готовы. А штрафы и прочие «понятные» только чиновникам действия — это стандартная имитация, ведь должны же они продемонстрировать, что «меры приняты». И это действительно то, что нам сейчас нужно?

Дарья Антонова ИА REGNUM Профилактическая беседа

Что делать гражданам в условиях ужесточения «режима содержания»? Воспринимать это как проводимую властями тренировку, репетицию перехода к режиму чрезвычайной ситуации «на будущее» (не дай Бог, конечно). А также как тест на адекватность их действий в такой ситуации. Первый тест, надо признать, пока пройден успешно. Цифровой спецпропуск был получен в режиме онлайн в течение двух минут.

Вернемся, однако, к арифметике. 2% от 2 млн ежедневно выходящих на улицы столицы в период карантина составляют 40 тысяч человек. Это оценка необходимого количества коек (если верить статистике). Из них минимум для 2500−3500 человек потребуется реанимация.

Не бог весть какая нагрузка для столичного здравоохранения. Проблема, однако, в том, что перегрузка инфекционных стационаров происходит на фоне недозагрузки всех прочих столичных лечебных учреждений. Многие пациенты сами отказались и от плановых операций, и от всех прочих посещений лечебных учреждений, и пережидают пандемию дома. В итоге совокупная нагрузка на столичное здравоохранение не возросла, а местами даже сократилась.

У нас есть мечта

Что в связи с этим хотелось бы пожелать столичному руководству? Хотя бы на время приостановить закупку бордюров и тротуарной плитки и направить все средства на подготовку всех столичных стационаров к приему инфицированных больных.

Большинство экспертов считают, что нынешняя пандемия закончится, как и всякая ОРВИ-эпидемия, когда в столичный регион придет теплая сухая погода, то есть не позже начала июня. Однако осенью коронавирус вернется вкупе с другими вирусными инфекциями, и очень не хотелось бы, чтобы все повторилось снова.

Очень хотелось бы, чтобы к этому сроку все многопрофильные стационары были оснащены и умели принимать в том числе инфицированных больных. Чтобы больного с обострением сердечно-сосудистого заболевания не возили на «скорой» из кардиологического стационара в инфекционный и обратно. Чтобы оказывали помощь, несмотря на вирусную инфекцию, по месту лечения хронического заболевания, обострение которого грозит летальным исходом во время пребывания в инфекционном стационаре.

Независимо от того, является пандемия рукотворной или природной, умение противостоять ей без авралов и штурмовщины, равно как и без всеобщей самоизоляции становится вопросом биологического и экономического выживания. Только в этом случае можно обезопасить себя от природных пандемий и сделать рукотворные пандемии бессмысленными.

Ключевым вопросом становится быстрая разработка тестов для массового тестирования населения. В связи с чем публичное осознание столичным градоначальником, что 18 000 тестов в сутки для столицы мало, следует признать запоздалым. Нужно в 30 раз больше.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

Истина где-то рядом

Еще одной позитивной новостью стала регистрация Роспотребнадзором тест-системы «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» для определения антител к новому коронавирусу.

« Новый диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать популяционной иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19 », — указано в аннотации.

И еще следовало бы добавить — отменять карантин и не проводить всеобщую вакцинацию тем, у кого уже есть иммунитет.

Для укрепления коллективного иммунитета сидящих в самоизоляции осталось добавить немного импортного позитива. В Германии решили провести массовое тестирование населения и досконально разобраться, что же все-таки происходит. Из 124 тысяч заболевших соотечественников фрау Меркель, включая именующих ее «мамой» мигрантов, выздоровели уже почти половина, а показатель летальности самый низкий в мире даже с учетом показателей онемеченных мигрантов.

Появляется надежда, что и российской администрацией, имеющей тридцатилетний стаж копирования заграничного, будет скопирован опыт массового тестирования населения в Германии, и это хоть как-то облегчит участь невинно сидящих в самоизоляции.

Между тем о прохождении пика пандемии, помимо Германии, официально объявили США, Испания, Италия и ряд других стран. Евросоюз переходит к обсуждению мер преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией, то есть начинается большой торг, кому, сколько и за счет кого. Благо упавшая цена на нефть пойдет Евросоюзу на пользу.

В США в связи с прохождением пика пандемии объявлено о прекращении начатого строительства инфекционных больниц. Президент Трамп обрадовал «глубинное государство» тем, что погибших будет менее 100 тысяч (в то время как ожидали 200 тысяч), что объясняется «обрушившейся на Америку лавиной научных исследований» на тему коронавируса. Самое время посвятить себя всецело экономике, что Трамп и сделал, приватизировав Луну и вступив в счет доли Мексики в ценовой картель, который называется теперь ОПЕК++.

Федрезерв приготовился, как обычно, выпустить сколько нужно новых долларов, Конгресс — увеличить лимит госдолга США, и этими эмиссионных долларами заткнуть финансовые дыры постпандемичной американской экономики. За этими эмиссионными долларами уже стоит очередь из покупателей, включая российские Центробанк и Минфин, которые заботливо соберут их и сложат в кубышку на «черный день».

Но пандемия — это не наш черный день. У нас черный день — это когда опять затрещат российские банки, которым во спасение и дадут рубли из Фонда национального благосостояния, чтобы прикупили валюту. Потом Центробанк обвалит курс рубля опять раза в два, банки продадут валюту и вернут рубли в ФНБ, оставив навар себе.

Минфин также продаст валюту из кубышки и выполнит вдвое похудевшие рублевые обязательства бюджета. И все останутся довольны — и банки, и Минфин, и ФНБ, и вдвое обнищавший великий русский народ.

А пока, в самый разгар пандемии Минфин у Центробанка купил Сбербанк, причем за счет средств Фонда национального благосостояния. Зачем? Так повелел МВФ, у которого, видимо, наши финансовые власти готовятся снова просить взаймы.

Впрочем, будущее российской экономики — тема отдельного рассмотрения. Как и долг перед экспертом-алармистом, оставшийся с предыдущей публикации. Благодаря панике столичных чиновников свободного времени у нас теперь будет еще больше.