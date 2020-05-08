Бездомных в Москве только по оценкам департамента труда и социальной защиты около 14 тысяч, а мест постоянного пребывания около двух тысяч.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Обед около метро

Москва самоограничилась, мэр призывает, а горожане следуют рекомендациям. И все бы хорошо, если бы не категория граждан, которая и в лучшие времена никому не нужна была, что уж говорить про времена тотального «самоограничения». Мы хотим поговорить о бездомных и мерах властей, предпринимаемых для защиты этой категории обездоленных, тем более что они, очевидно, разносят вирус по городу. Итак, что же предпринимается властями, чтобы защитить бездомных? По сути, ничего!

Руководство центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки от общения с корреспондентами ИА REGNUM отказалось. Пришлось общаться с сотрудниками и завсегдатаями заведения на улице Иловайской.

Работник, пожелавший остаться неизвестным, основные тезисы бездомных, мы к ним еще вернемся, подтвердил. Действительно, им всем меряют температуру и в случае чего отправляют в больницы. Необходимых для изоляции койко-мест, действительно, не хватает. Но дело тут оказывается в том, что «понаехали» — то есть в Москву тянутся со всей страны. А должно быть иначе? Вот де поэтому социальные службы столицы и не справляются.

Другую точку зрения озвучили посетители домов призрения. На той же Иловайской люди спят в столовой, зато начальство центра заняло под свои нужды целый этаж. Видимо, для пущей эффективности борьбы с бездомностью. Попасть в центр невозможно, в лучшем случае поесть. Но температуру, говорят, измеряют.

Есть еще категория бродяг, которые считают, что все сказанное о коронавирусе — это сказки, в помощи города не нуждаются и продолжают вешаться на людей, выклянчивая мелочь.