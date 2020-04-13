Новое

Сборщики налогов (фрагмент)

До принятия Федерального закона «О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» от 27.12.2019 № 459-ФЗ доходы физических лиц от продажи электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации, подлежали обложению НДФЛ наравне с иными доходами данных физических лиц. В целях стимулирования создания физическими лицами новых источников генерации электроэнергии (частных электрических подстанций по выработке электричества) законодатель вышеуказанным законом освободил от обложения НДФЛ данного рода доходы. Данная преференция действует до 1 января 2029 г. и распространяется на доходы, полученные в 2019 году.

Несвоевременная подача

За несвоевременную подачу декларации 3-НДФЛ уплаты пени нет, так как пени являются компенсационной мерой, направленной на компенсацию «убытков» государства от несвоевременной уплаты налога. Поэтому пени начисляются исключительно за несвоевременную уплату налога. В соответствии с п. 1 ст. 119 НК РФ за непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000 рублей. Таким образом, если налог по декларации был уплачен в сроки (или налог к уплате составляет 0 рублей), а декларация не была подана, то штраф — 1000 руб. Если налог не был уплачен в срок, то штраф — 5% от данной суммы налога за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для представления декларации, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000 рублей.

Ян Массейс. У сборщика налогов. 1539

Неуплата налога

Если декларация подана и сумма налога в ней указана верно, то никакого штрафа за неуплату в срок налога не предусмотрено. Если же в налоговой декларации налогоплательщик занизил сумму налога и налоговый орган это выявил, то будет штраф в размере 20% от суммы заниженного налога, если налогоплательщик сделал это по неосторожности, и 40% от суммы заниженного налога, если — умышленно. По ходатайству налогоплательщика сумма штрафа может быть снижена (при наличии предусмотренных НК РФ смягчающих обстоятельств).

Пени начисляются в независимости от срока просрочки. Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки уплаты налога. Сумма пеней не может превышать размер этой недоимки.

Штрафные санкции в полном объеме к физикам-неплательщикам применяются всегда, но налогоплательщик вправе тоже ходатайствовать об их уменьшении (при наличии предусмотренных НК РФ смягчающих обстоятельств).