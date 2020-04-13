6 апреля к президенту России Владимиру Путину ходили дальневосточный полпред и вице-премьер Юрий Трутнев с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым. В конце президент сказал «хорошо», но, похоже, деликатно кое на что указал.

Погонщики арктических мамонтов. Современная фигурка из мамонтовой кости

В. Путин: «…Давайте начнём с того, как работают созданные нами механизмы и инструменты развития территорий Дальнего Востока, Арктики…».

Ю. Трутнев начал с Дальнего Востока и продемонстрировал знание мельчайших деталей: «… 2283 проекта… 1160 миллиардов… 22,5 рубля… 6 процентов… 2−2,5 раза… 300 объектов…».

Министр также знал ситуацию: «…На 3 миллиарда рублей… 15 трамвайных вагонов… 6 километров путей… 6,7 миллиарда и 9,5 в Забайкалье… 180 миллионов мы уже выделили туда… 100 площадок построено… 88 автобусов…».

В. Путин: «Вы уже упоминали, тем не менее к Арктике вернитесь. Как там?»

Арктика звучала по-другому. Ю. Трутнев: «…Начали готовить… подготовлен проект… проекты по добыче… прошёл первое чтение… будем продолжать… выработана своя система… согласовано со всеми… даст толчок… настроены на выполнение задач… всё это надо связать в один узел…».

В. Путин напомнил, что кроме добычи сырья в Арктике есть и люди: «Здесь и добычные проекты, и недобычные?»

Ю. Трутнев: «И недобычные. Потому что должны быть гостиницы, должны быть рестораны… возможность… проводить досуг».

Kremlin.ru ВладимирПутин с Заместителем Председателя Правительства – полномочным представителем Президента в ДФО Юрием Трутневым

Kremlin.ru Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов

«Рестораны» в Арктике, где доходы населения по паритету покупательной способности отстают от арктических регионов Дании в два раза, Норвегии и Канады — в три раза, США — в четыре раза, а значительная часть населения кое-как сводит концы с концами? При том, что валовый продукт, производимый здесь, крупнейший среди арктических территорий мира.

Оставили в отредактированной стенограмме «рестораны» не случайно. Похоже, хозяин кабинета деликатно указал, что приглашенным надо изменить в представлениях и где следует много поработать.

А проблем с Арктикой министерство накопило — по ней на встрече министр не произнес ни слова. Может, Александру Александровичу нечего сказать, так как переговоры со всеми ведет Юрий Трутнев, а законопроекты готовит группа министерских юристов, экспертов и депутатов Государственной думы?

Вот на сайте министерства «План деятельности Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики на период с 2019 по 2024 г.» с подписью А. Козлова и датированный 01.10.2019 г. Министерство уже 8 месяцев как по указу президента РФ № 78 от 26 февраля 2019 года называется «по развитию Дальнего Востока и Арктики», но на 36 страницах Арктика упоминается лишь один раз, и то в удивительной фразе: «План деятельности Минвостокразвития России подлежит переработке после выхода нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации, определяющих целевые показатели деятельности Минвостокразвития России в Арктической зоне». Министерство в Арктике не работает, потому что от правительства нет «нормативных актов», которых само же министерство туда не внесло! Хотя по указу № 78 на это все отводилось 3 месяца.

Первая страница министерского «Плана по развитию Дальнего Востока и Арктики (!!!) на 2019 год», где нет ни слова об Арктике

Но в 2019 году действовали «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года…». Действует государственная программа РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» сроком до 2025 года. Может, министерство работало по ним? Смотрим «Доклад о реализации плана деятельности Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики за 2019 год», подписанный врио министра А. Крутиковым и датированный 02.02.2020 года. Прошло 11 месяцев после указа № 78, но на 33 страницах Арктика упоминается только в шапке документа — «министерства по развитию… Арктики»!

А на Севере, как написано в «Основах государственной политики в Арктике на период до 2035 года», в это время идет «…сокращение численности населения… низкий уровень развития социальной, транспортной и информационно-коммуникационной инфраструктуры… отсутствие системы государственной поддержки хозяйствующих субъектов…» и т. д. и т. п. Крамольную мысль, что Арктику курируют, чтобы не допустить распыления на нее ограниченных ресурсов Минфина РФ, полезных Дальнему Востоку, конечно, надо гнать.

Первая страница министерского «Доклада о выполнении плана на 2019 год по развитию Дальнего Востока и Арктики (!!!)», где нет ни слова об Арктике

Дело высоких начальников оценивать работу министра Александра Козлова. Можно оставить все как есть, а можно сосредоточить А. Козлова на любимом им Дальнем Востоке, создав другое, чисто «арктическое», министерство. Которое стимулировало бы работу и разнообразие подходов и не способствовало бы перетокам организационных и финансовых ресурсов из Арктики на Дальний Восток.

Нет сомнения, что успешный организатор Юрий Петрович Трутнев через Минприроды РФ поможет развертыванию добычи на шельфе и обеспечит доходную часть бюджета. Но есть еще и расходная часть, которую Минвостокразвития РФ в 2019 году проигнорировало и от которой зависит настроение населения, в том числе малых коренных народов.

Что будет если оставить все «как есть», можно посмотреть по поисковику сайта Минвостокразвития РФ. Ничего?