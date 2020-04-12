



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Согласно статье, опубликованной в газете Sözcü, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с речью на внеочередном заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции, посвященной «Сотрудничеству и солидарности в борьбе с пандемией COVID-19». Эрдоган затронул в своей речи следующие основные темы: «Мы сражаемся с невидимым врагом. Вместе с этим, вследствие влияния пандемии, все мы столкнулись с глобальным социо-экономическим кризисом. Предпринятые меры могут негативно сказаться на торговых отношениях между нашими странами. По этой причине необходимо в кратчайшие сроки предпринять самые эффективные меры — в первую очередь, защищая здоровье населения, конечно — в сфере транспортировки, таможенного и пограничного контроля. Жизненно необходимо продолжать деятельность цепочки поставок товаров, грузоперевозок и международной торговли в рамках свободного, открытого и основанного на правилах взаимодействия».

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган проводит заседание Совета сотрудничества тюркоязычных государств в формате видеоконференции

Стамбульский аэропорт станет госпиталем

Как сообщает телеканал Fox TV, администрация президента Турции провела заседание, посвященное мерам борьбы с коронавирусом. По окончании заседания Эрдоган особенно отметил введение запрета на продажу медицинских масок и заявил следующее: «Запрещается продавать маски. В маркетах маски раздаются бесплатно. У нас достаточно запасов масок до конца пандемии». Помимо этого, он объявил о том, что в аэропорту имени Ататюрка планируется создать госпиталь, рассчитанный на 1000 коек. Эрдоган упомянул, что на сегодняшний день в рамках начатой акции по сбору средств собрано 1,5 миллиарда турецких лир.

Турция обратилась в ФРС США

Как сообщает газета Cumhuriyet, Турция обратилась в ФРС США с заявкой о защите линии обмена валют для обеспечения притока доллара. Вследствие повсеместного распространения пандемии коронавируса, ФРС запустила своп-линию защиты обмена валют с 14 странами для обеспечения глобального роста спроса на доллар. Турция направила свою официальную заявку на включение в эту систему. Однако ФРС еще не включила Турцию в данную линию.

Флаг ФРС

Негативное влияние пандемии

Как сообщает турецкая редакция Deutsche Welle, возникшая в результате негативного влияния пандемии коронавируса на мировую торговлю ударная волна продолжает наносить удары по экспортному потенциалу Турции. Если в марте текущего года уровень экспорта Турции упал на 17,8%, то в апреле—мае объем снижения может достичь 80%. По словам специалистов, поделившихся своим мнением с немецкой радиостанцией, снижение доходов Турции от экспорта может повысить ее экономическую уязвимость, так как в ближайшее время внешний долг страны возрастет до 170 миллиардов долларов. За последние 10 лет уровень экспорта Турции возрос приблизительно на 80%. На конец 2019 года общая сумма экспорта страны составила 180 миллиардов долларов. Большую часть своей продукции — до 49% — Турция экспортирует в страны Евросоюза. Согласно данным Совета экспортеров Турции, по сравнению с показателями экспорта страны за март прошлого года в аналогичный период текущего года, когда и был зафиксирован максимальный рост пандемии по всему миру, уровень экспорта снизился на 17,8%. Помимо этого, в марте этого года объем экспорта Турции на свой самый большой внешний рынок — в Германию — сократился на 13%.

Коронавирус в Турции

Как сообщает новостной портал Ahval News, согласно данным на сайте Офиса цифровой трансформации при аппарате президента Турции, Турция находится на 9-м месте среди стран с самым большим числом подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Данные сайта указывают на то, что после объявления сотого случая в Турции, эта страна занимает первое место по скорости распространения инфекции. Однако, несмотря на быстрый рост числа инфицированных пациентов, Турция, по сравнению с первыми 10 странами, с точки зрения числа летальных исходов, находится в наилучшем положении после Германии. Этот факт очень радует. Тем не менее, несмотря на то, что со дня фиксирования первого случая заражения (11 марта) было предпринято множество мер, коронавирус распространился по всей стране, в 81 провинции. Число инфицированных и умерших растет день ото дня. По словам преподавателя отделения общественного здравоохранения медицинского факультета Университета Улудаг в городе Бурса профессора Кайыхана Пала, Турция уже опоздала в принятии мер по определению случаев заражения, снижению скорости распространения вируса и обеспечения достаточного контроля. С 17 марта от инфекции в Турции умерло 1101 человек. Число заболевших достигло 52 тыс. 167.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Минобороны Турции исключает военнослужащих

Как сообщает AktifHaber, министерство обороны Турции поделилось информацией о том, что в течение последнего месяца внутри Турции и за её пределами было ликвидировано 80 террористов. Начиная с 15 июля 2016 года по сегодняшний день по различным причинам из личного состава вооруженных сил Турции было исключено 19 203 военнослужащих. Продолжаются судебные и административные процессы относительно 5035 военнослужащих. Помимо этого, минобороны сообщает, что в районах проведения военных операций на территории Сирии установлен распорядок входа и выхода из зоны проведения операции только с разрешения командования армии. Перемещения военнослужащих и военных подразделений сведены к минимуму. За последний месяц со стороны террористов совершено более 70 нападений из города Телль-Рифъат в зоне проведения операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». В ответ был нанесен во много раз превосходящий атаку удар. Было ликвидировано 16 террористов, замеченных при попытке осуществить нападение в зоне проведения военной операции «Щит Евфрата».

Msb.gov.tr Турецкие солдаты

Посмотрим правде в глаза!

Как сообщает новостной портал TR724, председатель Общества турецких промышленников и предпринимателей Симоне Касловски сравнил пандемию коронавируса с войной и прокомментировал ситуацию следующим образом: «Защита экономической системы и рабочих мест в такое время — это жизненно необходимая мера». Также он добавил, что предложенный правительством пакет развития экономической стабильности Турции не сможет предотвратить снижения на рынке труда. Касловски подчеркнул, что в таких странах, как США и Германия, объем аналогичных пакетов составляет около 20% от ВВП, тогда как сумма предложенных правящей турецкой партией Справедливости и развития средств в размере 15 миллиардов долларов (100 миллиардов турецких лир) недостаточна. Касловски призвал правительство посмотреть правде в глаза и добавил: «Более реалистичным будет ожидание того, что объем пакета поддерживающих мер достигнет 10% от ВВП в рамках цели сохранения рабочих мест и деятельности предприятий».

ООН приняла жалобы

Согласно сообщению Euronews, рабочая группа ООН по произвольным задержаниям приняла срочные индивидуальные заявки восьми человек из Турции без требования об исчерпании внутренних средств правовой защиты. Адвокат по защите прав человека Куртулуш Баштимар заявил, что заявления были расценены рабочей группой как «систематическое нарушение прав». Он добавил следующее: «Комитет принял чрезвычайно важное решение касательно того, что в Турции тысячи человек безосновательно лишаются свободы. Среди заявителей есть люди, которые были арестованы на том основании, что они использовали приложение ByLock, инвестировали свои средства в «Банк Асья» (Bank Asya) или входили в число членов ассоциаций. Комитет не принял это как причину, достаточную для их ареста и лишения свободы. Несмотря на то, что данные обвинения и квалифицируются местными судами Турции как преступление, комитет ООН интерпретировал это как одну из форм свободы выражения мнений и право на свободу объединений».

Серьезные обвинения Испании в адрес Турции

Как сообщает портал Ahval News, правительство Испании выступило с заявлением о том, что Турция заблокировала поставку аппаратов ИВЛ, которые Испания заказала для борьбы с коронавирусом нового типа. Глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая заявила следующее на пресс-конференции: «Турция решила задержать у себя аппараты ИВЛ, которые мы купили у Китая, на случай необходимости». Министр также добавила, что груз будет задержан на границе на две недели.

В Турции похищены средства защиты

Согласно сообщению Ahval News, из одного из погрузочных складов на территории Турции было украдено 50 тысяч экземпляров медицинского оборудования, которое принадлежало Мальте. Утверждается, что украденное оборудование может в последующем продаваться на «черном рынке». Согласно сообщениям, опубликованным в газете Times of Malta, один из уполномоченных лиц Мальты подчеркнул трудности приобретения оборудования и прокомментировал ситуацию следующим образом: «Это можно сравнить с попыткой удержать в руках скользкий кусок мыла. Мы заказываем материалы, получаем их, но они исчезают из наших рук, прежде чем мы доставляем их».

Бунт в тюрьме в Батмане

Как передает новостное агентство Mezopotamya Ajansı, вследствие бунта заключенных в тюрьме типа М в турецкой провинции Батман, некоторые из них были переведены в тюрьмы в окрестных провинциях. Задержанные, которые подожгли свои камеры в знак протеста против несправедливости обсуждаемого в парламенте Турции законе о казни, скандировали «Бунт!». Данный лозунг слышался и из района вокруг тюрьмы. С момента начала бунта прибыло большое количество машин скорой помощи и пожарных, периметр тюрьмы был оцеплен спецслужбами. Согласно информации, полученной от адвокатов Ассоциации по защите прав человека, 650 заключенных были переведены в другие места лишения свободы.

Цитата из к/ф «Камера 211». Реж. Луис Монсон. 2009. Испания — Франция Тюремный бунт

Риск Zoom для миллионов

Как сообщает газета Sözcü, уполномоченные представители министерства образования Турции сделали заявление относительно возможного риска нарушения безопасности аккаунтов 18 миллионов учеников и миллиона учителей вследствие требования о проведении уроков в формате видео-конференций посредством программы Zoom в некоторых провинциальных и районных школах. В разъяснении по этому вопросу сказано, что были сделаны необходимые предупреждения, и подчеркнуто, что учителей нельзя принуждать проводить онлайн-занятия с применением видеосвязи. Также в заявлении говорится о том, что учителя, которые не применяют видеосвязь на занятиях, не будут лишаться оплаты за дополнительные уроки. Учителей и учеников призвали обезопасить свои компьютеры от проникновения вирусов.

Под прицелом программа с самым высоким рейтингом

Как сообщает телеканал Fox TV, продюсер и ведущий новостной программы на этом канале Фатих Портакал поделился в своем аккаунте в Твиттере сообщением о том, что Эрдоган и Совет регулирования и надзора банковского сектора Турции подали иск против него, обвиняя его в «противоречащих истине и целенаправленных заявлениях» относительно банковской и финансовой системы страны. В ответ на это Ассоциация журналистов Турции сделала следующее заявление: «Президент и Совет регулирования и надзора банковского сектора подали иск против одного из наших членов Фатиха Портакала, ссылаясь на то, что он якобы использует выражения «направленные на манипулирование народом». Уважаемый президент, вы не святой. Думать не так, как вы — это не преступление. Мы не боимся вас. Вы не сможете заставить нас замолчать, пугая «дубинкой судебной системы». В 2018 году Портакал уже был однажды взят под прицел, когда Эрдоган сказал ему: «Когда-нибудь ты получишь по затылку».

КОРОТКО, НО ВАЖНО

В целях снижения уровня распространения пандемии коронавируса и обеспечения изоляции пациентов в Турции был запущен «Проект по отслеживанию изоляции в условиях пандемии», подготовленный МЗ Турции. На мобильные телефоны тех, кто покинул зону изоляции, отправляется сообщение: «Вы находитесь вне своей зоны изоляции. Пожалуйста, оставайтесь дома ради блага всех».

Представители туристического сектора, которые оказались заложниками беспрецедентного кризиса ввиду пандемии коронавируса, крайне недовольны обязательной правительственной кампанией по внесению пожертвований. Согласно сообщениям Союза туристических агентств Турции, членов Союза принуждают вносить пожертвования, а некоторые даже указывают в назначении платежа — «чтоб вы подавились».

Изоляция не пошла на пользу. В Турции резко возросло число разводов. По словам клинического психолога Филиз Якмаз Басылган, во время их пребывания дома из-за коронавируса проблемы между семейными парами только углубились, что приводит к разводам. Адвокат Энгин Кара сообщает: «Число людей, звонящих в наш офис с требованием развода, увеличилось в четыре раза по сравнению с январем».

Ассоциация современных юристов Турции в преддверии Всемирного дня адвокатов 5 апреля сообщила о том, что арестованные и объявившие голодовку адвокаты Эбру Тимтик и Айтач Унсал намерены продолжать голодовку даже под угрозой голодной смерти для того, чтобы привлечь внимание к незаконным действиям правительства Турции.

Начавшееся в Турции нашествие клопов может привести к дефициту орехов в мировых масштабах. Клопы проникают через ящики с посылками из Юго-Восточной Азии и затем быстро размножаются в Турции в условиях высокой температуры. Нашествие началось в Грузии и продолжилось в восьми черноморских турецких провинциях.