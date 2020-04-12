



Иван Шилов ИА REGNUM

Аналитики влиятельного Германского совета по международным отношениям (DGAP) призвали защитить НАТО от коронавируса. Портал Defense News опубликовал статью экспертов DGAP, в которой они выражают опасения того, что тяжелые последствия пандемии могут побудить европейские правительства ради немедленного восстановления экономики закрыть глаза на соображения стратегической безопасности. «Если европейские правительства решат сократить расходы на оборону в результате нынешнего кризиса, это станет вторым крупным ударом в течение десятилетия, — пишут они. — Оборонные бюджеты только начали восстанавливаться до уровня, предшествовавшего кризису 2008 года, а возможности — нет. На национальном уровне и уровнях ЕС и НАТО все еще существуют значительные проблемы. За последние два десятилетия европейские армии потеряли примерно треть своих возможностей. В то же время обстановка угрозы усилилась в результате открыто враждебной России и растущего Китая».

Тезис об «открыто враждебной России и растущем Китае» и раньше был скверным и обманчивым, а сегодня он еще более нуждается в расшифровке. Потому что под ним могут пониматься разные вещи. Германский совет по международным отношениям в последнее время выпустил немало материалов, где констатируются факты и делаются прогнозы в отношении будущего мира, который меняет коронавирус. «Но что, если Пекин предложит Италии и Испании щедрый китайский «план Маршалла» завтра? — задаются вопросом немецкие эксперты. — Задумывались ли мы о том, что происходит, когда одна компания за другой оказывается перед банкротством?» Это вроде бы не об обороне, но на самом деле именно об обороне, только угрозы уже другие, с ними танками и ракетами не справиться. В докладе DGAP «Сдерживание и защита во времена COVID-19» коронавирус указывается в качестве главного врага, а Москва с Пекином упоминаются, скорее, по привычке. Обращают на себя внимание две позиции. Первая: «Европа не может занять жесткую позицию в отношении России на востоке и пренебречь югом». Вторая: «Соединенные Штаты остаются источником неопределенности».

Army.mil США и НАТО

Это два серьезных вызова. Чтобы отразить их, нужны деньги, много денег. А где их брать? Если Европейский союз решит, что больше в сфере обороны не может рассчитывать на Вашингтон, значит, европейским странам придется — и это в любом случае — серьезно нарастить траты на безопасность. Конечно, Евросоюз может и немного сэкономить. Но для этого придется пересматривать приоритеты стратегической безопасности. Отказ ЕС от того, чтобы воспринимать Россию как опасность, выход на новую концепцию сотрудничества с Москвой в духе предложений президента Франции Эммануэля Макрона даст возможность не умножать военные группировки, не штамповать собственно европейских танков, ракет и самолетов. Кстати, это заодно облегчило бы нагрузку также на российский военный бюджет. Однако есть и вторая составляющая, которую эксперты Германского совета по международным отношениям идентифицировали как потенциальный «китайский «план Маршалла». Его уже придется отражать прямым вложением финансовых средств, к чему Берлин, как можно судить, сегодня не готов и к чему не настроен. И ладно бы дело было только в Италии или Испании. Пекин может начать действовать в Центральной и Восточной Европе, используя страны региона в качестве «прокси-центров» своего влияния.

Поэтому DGAP призывает любой ценой не дать США выйти из Европы, чтобы предотвратить «самый разрушительный» сценарий как для экономики, так и безопасности. Между тем эвакуация Вашингтона реальна. Ведь идея вернуть войска домой и перестать платить за европейскую безопасность была популярна среди американцев еще до пандемии. На фоне борьбы с коронавирусом, которой сейчас поглощены Соединенные Штаты, она будет только набирать симпатии. Чем это грозит Европе? Помимо дополнительной нагрузки на бюджеты, «утрата ядерного зонтика США разжигает внутриевропейские дебаты о ядерном сдерживании». Наступает рассогласование между европейскими государствами, одни из которых сохраняют военные силы и оборонную промышленность, в то время как другие — сокращают. В итоге несогласованные попытки удержать потенциал «приводят к бесполезной трате ресурсов и ослаблению способности Европы действовать дальше». Соответственно, чтобы предотвратить нечто подобное, надо уступить США и платить им больше.

U.S. Army Американские солдаты

Однако Вашингтон может использовать фактор пандемии, чтобы под этим предлогом вывести американские войска из Европы и, отяготив таким образом ее оборонный бюджет, нанести серьезный удар по своему экономическому конкуренту. Сможет ли, правда, пережить это НАТО? Альянс умрет или все-таки сохранится, приняв какую-то иную форму и содержание? Ситуация меняется, но пока заметно, что решения принимаются, как говорится, на ходу.