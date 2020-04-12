



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Издание Independent опубликовало на турецком языке интригующую статью бывшего начальника разведки Генштаба вооруженных сил Турции генерал-полковника Исмаила Хакки Пекина «На коронафронте без перемен! Все идет по плану?» (Korona cephesinde yeni bir şey yok! Her şey planlandığı gibi mi?). В ней анализируется ситуация, в которой может оказаться Турция после кризиса, связанного с коронавирусом, и ставится вопрос о готовности Анкары к излагаемому Пекином возможному сценарию развития событий.

Генерал объясняет причину, побудившую его выступить с публикацией, — это напечатанная в The Wall Street Journal статья бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, в которой утверждается, что «когда закончится пандемия COVID-19, мир никогда не будет прежним, политические и экономические потрясения могут продолжаться в течение нескольких поколений», а «институты многих стран будут восприниматься как потерпевшие неудачу». В этой связи Пекин задался вопросом, в каком списке может оказаться Турция — среди победителей или побежденных. Но вначале несколько слов о самом генерале. У него серьезный послужной список: он окончил Академию вооруженных сил, был на серьезных командных должностях, в августе 2007 года назначен руководителем разведки Генштаба ВС Турции. Но в 2011 году его обвинили в причастности к «делу Эргенекон» (попытка государственного переворота) и арестовали. Пекин просидел в тюрьме Хасдал до августа 2013 года. Потом из-за недостаточности улик был освобожден, после чего стал заниматься политикой и часто выступать в турецких изданиях.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган с турецкими генералами

Заявления генерала всегда были нестандартными. Они сводились к тому, что, по его мнению, «Турция попала под каток западного геополитического планирования», ее ведут как минимум к федерализации, к появлению на территории страны курдской государственности или автономии, но курируют эту «операцию» не США. «Британцы стоят за этим, — говорил Пекин в одном из своих интервью. — Это мозговое учреждение и место, служащее глубокому британскому государству. Поскольку Англия очень хорошо знает регион, она и выстраивает архитектуру действий, а США отводится роль «стрелять и ломать». По его же словам, в Великобритании «есть такая структура, как Common Wels (Common Wales), шотландский (Scottish)», где «сделаны многие приготовления». Кстати, Пекин предвидел начало сирийского кризиса в 2011 году и заявлял, что Запад окажется на стороне сирийских курдов, которых будут вести «к созданию конфедерации». Правда, до недавнего времени к «тезисам» генерала в Турции относились лишь как к «интеллектуальным конспирологическим упражнениям», хотя некоторые его прогнозы сбылись. А что на сей раз?

Пекин обозначает геополитическую ситуацию, в которой оказалась Турция в момент наступления пандемии коронавируса: участие в войнах в Ираке, в Сирии и на севере Африки, плюс проблемы в Восточном Средиземноморье. Он выражает сомнения в том, что Анкара окажется в состоянии провести «гроссмейстерскую игру» сразу на всех площадках и ей придется «сжиматься в одной точке из-за ослабления геополитической иммунной системы». Он утверждает, что уже летом нынешнего года встанет вопрос о трансформации Сирии в сторону «федерации или конфедерации с очень слабым центральным правительством». В этой связи он фактически призывает Анкару предпринять действия упреждающего свойства, чтобы взять под контроль регион на западе от Евфрата, будущую «Республику Алеппо», с включением в ее состав Идлиба. В то же время, по его мнению, у Турции мало шансов воспрепятствовать появлению на востоке Сирии «автономного курдского района или независимого курдского государства, либо арабо-курдской федерации» из-за «существующей комбинации сил с участием США, России и, конечно, Израиля».

Пекин задается вопросом: «Сможем ли мы во время эпидемии и после нее сохранить силу для достижения наших стратегических целей? Или какая сила будет у наших визави, насколько это будет соответствовать нашим оценкам ситуации и стратегическим прогнозам?» И тут он прогнозирует развал Ирака на три части и появление к западу от Багдада на сирийской границе так называемого «арабского суннитского государства». Он не считает случайным то, что США «эвакуируют некоторые свои базы в Ираке и перебрасывают свои силы на базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар, где, как в Эрбиле, американцы намерены развернуть системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot и Vulcan-Phalanx. Помимо того, американцы размещают самолеты F-15 и F-35 на базе в Иордании близ сирийско-иорданской границы и готовятся к контроперации или «упреждающему удару в отношении Ирана».

U.S. Air Force Истребитель F-35

Как видим, согласно излагаемой генералом геополитической схеме, в регионе возможно появление наряду с автономией курдов в Ираке нечто подобного и в Сирии, что выводит уже на проблему будущего статуса турецких курдов. Но это не все. Пекин предполагает, что судьба турецких курдов будет решаться тогда, когда «внутри Турции будет спровоцирован кризис с участием гюленистов, Рабочей партии Курдистана, левых организаций и радикальных религиозных элементов, который может развиваться одновременно с обострениями на разных турецких границах». Он задается вопросом: «Насколько мы подготовлены к такой ситуации, можем ли мы выделить достаточно сил для решения наших проблем в Сирии, Ираке, Восточном Средиземноморье, на Кипре, в Ливии и Эгейском море? Кто являются возможными союзниками в соответствии с меняющейся геополитикой?»

Ответа нет, но Пекин обещает его дать в своей будущей статье. Будем ждать. Отметим только, что и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет о грядущих переменах в мире. Другое дело, слушает ли вообще Анкара предостережения своего отставного разведчика.