Блогер Василий Уткин как зеркало российской либеральной интеллигенции
В романе Ильфа и Петрова был прорисован такой типаж — московский интеллигент эпохи НЭПа Васисуалий Лоханкин, всю жизнь искавший сермяжную правду и страдавший от окружавшей его грубой действительности.
Герой, постоянно воспроизводимый в русской литературе и потому в жизни: до революции им был Обломов, при социализме — альтист Данилов, а в современном российском НЭПе его прообразом стал некий блогер под именем Василий Уткин, несколько перезрелый персонаж с одутловатым лицом и недельной щетиной.
Василий выступил с кратким заявлением, видимо, составляющим его нравственное кредо, в котором он взыскует всяческой правды, как града Китежа, но правда не даётся ему. И потому Василий страдает.
«Вопрос сейчас только один: государство, ты вот мне сейчас на кой в данный момент?» — драматически вопрошает Василий и перечисляет множество пунктов, в которых показывает, как ему задолжало государство, и как он устал терпеть эту задолженность.
«Я, в принципе, сам бы дома отсиделся, наверное» — Василий не уверен, но допускает в себе при определённых обстоятельствах такую силу воли:
«Я бы отсиделся и в других ситуациях, но я в конечном итоге много лет, десятилетий всё тебе скидываю и скидываю долю своих заработков, какую-то часть денег ты у меня забираешь само, и никогда я их больше не увижу, я имею в виду так называемый Пенсионный фонд.
И никто их никогда не увидит, это совершенно очевидно. Так это всё ради чего? Ради того, чтобы потёрли репу, напомнили мне про каких-то кипчаков, и на этом разошлись, что ли? Я за свой счёт сижу дома, сам себя запер, за квартиру плачу, все налоги и так далее. Это то, ради чего я отстёгивал все налоги каждый месяц? Лет 30? Как-то я разочарован всеми этими обстоятельствами. Мне такое государство не нужно».
Остап Бендер в такой ситуации советовал Михаилу Самуэлевичу Паниковскому: «Обратитесь во всемирную лигу сексуальных реформ, там вам помогут».
Чтобы нам понять, как помочь и что посоветовать блогеру Васе, у которого ни много ни мало треснула вера в человечество и его порождение — государство, нужно понять, что сей Василий хочет. Из его путаной речи это понять совершенно невозможно.
Хочет ли он свободы от карантина в разгар эпидемии? Или он требует полного пенсиона? Может, ему нужна свобода эмиграции? Или сексуальные реформы, позволяющие скоротать время самоизоляции? В чём оскорблён в лучших своих чувствах блогер Василий — непонятно…
И это весьма показательный штрих к психологическому портрету того специфического слоя, коим является современный городской хипстер, выросший из разночинной, а после провинциальной советской интеллигенции, которая при советах жила под лозунгом «у них денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает», а при НЭПе уверовала в то, что они теперь налогоплательщики, а потому соль земли Русской.
Мы имеем дело с тем повреждённым слоем полуидеалистов-полупрофессионалов, который описывали авторы журнала «Вехи», исследовавшие кризис народничества через призму кризиса либеральной интеллигенции.
Василий Уткин — это зеркало современной российской интеллигенции, возмущённой травмой расставания с мифами. Для одного поколения пережить крах двух подряд базовых мифов — мифа коммунизма и мифа капитализма — это не каждому по плечу. Тут действительно не поймёшь, чего ты хочешь, то ли демократии, то ли севрюги с хреном.
Пока можно лишь понять, что блогер Василий не любит государство. Взрастившее и воспитавшее его, худо-бедно, государство. Не в коня корм оказался… Оказалось, ему еще должно государство как… земля колхозу. Он такой один, что ли? Бери каждого третьего в Москве в бриллиантовом районе и «выдергивай». Раменки, Тропарево и Свиблово, как и вся остальная страна, будут только аплодировать.
Суть в том, что Василий, судя по виду, наверняка в этой жизни за 30 лет уплаты налогов обращался к врачам. И, возможно, не всегда в платные клиники. А значит, вопрос о том, зачем он платил налоги, как-то некорректен.
Больше того, если паче чаяния Василий, явно находящийся в группе риска, устанет от недемократичного карантина и выйдет на улицу, где подхватит коронавирус, то он попадёт в бесплатную медицинскую систему, где все врачи, работающие за нищенскую зарплату, от скорой помощи до реанимации, будут его спасать. И делать это они будут на деньги налогоплательщиков. Вся страна будет спасать этого… блогера… Василия.
Нужны ли недюжинные умственные способности, чтобы понять этот простой факт? Или это понятно любому дураку? Судя по выступлению Василия, есть ещё блогеры в наших селеньях, которым некие простые истины непонятны. А значит, без психоаналитика, работающего по старой дедовской традиции еще с теорией Фрейда, такие манифесты не расшифровать.
На самом деле, Василий хочет не того, на что жалуется. Он хочет праздника жизни, а ему предлагают аскезу. Он хочет компенсации, а ему говорят, что он не должен сейчас отвлекать государство от реальных проблем. И Василий обижен, что его проблемы не считают реальными, что скука и кризис среднего возраста — это не проблема правительства, а проблема Василия. Такое государство Василию не нужно. Как в том анекдоте: «Злые вы, уйду я от вас».
Можно Василия осуждать, можно над ним смеяться, но в лучших традициях русской гуманистической литературы Василию стоит посочувствовать. Перед нами проблема маленького человека нашего времени, затерявшегося со своими маленькими болячками в водовороте эпохальных пертурбаций.
Трагедия маленького человека в эпоху Большого перелома — это всегда тема для большой литературы. И, возможно, по Василию ещё напишут книги те, кто будет препарировать нашу эпоху, в которой мы сейчас бьёмся, переживая бури в стакане воды, как цунами. А пока Василию просто укажут на полное непонимание происходящего и поднимут на смех.
И в этом будет заключаться та сермяжная правда, которую взыскуют современные российские интеллигенты, всегда враждебные и к народу, и к государству, и к реальной жизни, отличающейся от их иллюзорных конструкций, и потому доставляющей неизбывные страдания, которые всегда готовы подхватить лукавые либеральные пропагандисты, давно всё понявшие в этой жизни.
«Когда выразил в словах то, что каждый из нас хотел бы сказать родной власти» — такой комментарий оставили на одном либеральном ТГ-канале, где разместили ролик Василия. Ребята погорячились: «каждый из нас» — это литературная гипербола, которой льстят себе маленькие гиганты. «Некоторые из нас» — так было бы вернее. По этому поводу еще классик сказал: «Слишком было мало их, слишком были далеки они от народа».
Василий — это потерянное поколение эпохи торжества и краха либеральной утопии, и оно ещё ждёт своих Хемингуэя и Ремарка, Толстого и Гоголя. Пока же их используют втёмную, и их невидимые миру слёзы никого не волнуют.