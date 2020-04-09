Каждой весной Санкт-Петербург традиционно становится местом встречи для талантливых авторов настольных игр и именитых издательств. На ежегодном конвенте «Граникон», организованном Гильдией разработчиков настольных игр (ГРаНИ) создаются идеи наиболее необычных проектов, а многие из них получают шанс наконец-то увидеть свет. По крайней мере так было до наступления 2020 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Граникон

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В этот раз «Граникон» должен был пройти с 10 по 12 апреля в молодёжном центре «Квадрат», однако пандемия коронавируса и вынужденный карантин спутали планы организаторов. Тем не менее команда Гильдии решила не отступать под натиском обстоятельств и приняла рискованное решение — перенести конвент 2020 года в онлайн.

«Решение было в чём-то простым — распоряжение губернатора об ограничении массовых мероприятий Санкт-Петербурга сделало невозможным провести фестиваль в запланированном формате. А в чём-то и сложным — смена формата значительно изменила привычный нам конвент.

Юрий Ямщиков, председатель Гильдии разработчиков настольных игр и организатор «Граникона/ К сожалению, не будет живого общения и возможности встретиться в реальном мире. Да и тестировать готовые прототипы в присутствии автора, который и правила расскажет и за всеми нюансами проследит, гораздо удобнее. Сейчас же издателям пришлось на протяжении нескольких недель самим распечатывать прототипы и тестировать их вначале с коллегами, а потом и вовсе с домашними из-за ужесточения карантина».

Как отмечают организаторы, перенести «Граникон» в онлайн удалось лишь благодаря терпению и понимаю со стороны партнёров конвента: издательств и компаний-разработчиков. Несмотря на то, что участники сильно расстроились «отмене» мероприятия, многие из них с уважением отнеслись к решению сменить формат события и решили, несмотря ни на что, попробовать свои силы в нём.

Vk.com/granikon «Граникона». 2019

Для всех смельчаков и ценителей «Граникона» команда организаторов в кратчайшие сроки придумала онлайн-программу. К сожалению, всего многообразия привычных «активностей» она не предложит, но основные пункты всё-таки удалось сохранить.

Юрий Ямщиков. «Нам удалось сохранить лекционную программу, но что ещё более важно — связь авторов с издателями. Лекции пройдут на протяжении апреля и мая в формате прямых трансляций в группе фестиваля «ВКонтакте». Сделать всё это удалось посредством оперативно запущенного (пока ещё в бета-версии) портала grani.games . На нем авторы размещают свои игры, а издатели изучают их. В случае интереса издатели могут связаться с понравившимися авторами».

Лекции от организаторов конвента уже стартовали в официальной группе мероприятия «ВКонтакте», а мастер-классы от партнёров «Граникона» начнутся в субботу в 12:30 (с издательства Cosmodrome Games), а в воскресенье в 12:00 (с издательства «Степ Пазл»). Команда организаторов также разместила полный список лекций в своём сообществе и пообещала опубликовать записи всех прямых трансляций.

Цитата vk.com/granikon Онлайн-формат конкурса для авторов настольных игр «Граникон»-20

Помимо образовательного процесса, самой ожидаемой частью «Граникона» должны были стать конкурсы для авторов настольных игр. Изначально планировалось проведение четырёх «соревнований», однако онлайн-формат наложил ряд ограничений и от некоторых пришлось отказаться.

«Да, в этом году мы должны были провести четыре конкурса:

-Игры начинающих авторов, которые оценивались уже опытными разработчиками и другими представителями индустрии — конкурс прошел, хоть и не без сложностей, вызванных необходимостью переносить тестирование финалистов онлайн;

-Выбор экспертов, в котором оценивались все игры фестиваля, а судьями были издатели, которые в любом случае изучали проекты — мы планировали подключить и блогеров, но в условиях смены формата просить их распечатывать прототипы и искать, с кем в них играть, нам показалось некорректным.

Юрий Ямщиков. К сожалению, «Народную номинацию» пришлось отменить из-за отсутствия посетителей как таковых. По той же причине не состоится и награждение лучшего тестировщика фестиваля (того, кто дал полезную обратную связь наибольшему числу авторов)».

Цитата vk.com/granikon Онлайн-формат конкурса для авторов настольных игр «Граникон»-20

Организаторы отметили, что в этом году «Граникон» снова открыл миру множество достойных настольных игр, однако не стали называть их до официального оглашения результатов конкурсов — решили сохранить интригу. К слову, имена большинства победителей станут известны уже в субботу вечером, они будут опубликованы в группе «ВКонтакте».

В целом, и команда Гильдии, и участники настроены оптимистично — для них важно само мероприятие, а не условия его проведения. Тем не менее в следующем году организаторы планируют провести «Граникон» в более привычном формате и в тех же датах. От необычного онлайн-опыта останется, пожалуй, только портал grani.games — как удобное средство связи между авторами и издателями.