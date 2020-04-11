



Иван Шилов ИА REGNUM

Польских военных начинают вовлекать в избирательную кампанию по выборам президента Польши и связанные с этим политические интриги. Правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) пытается сегодня не мытьем, так катаньем продавить голосование в запланированные до эпидемии коронавируса сроки, то есть в мае сего года. PiS выдвинула инициативу сделать это заочно, по почте. Избирателю приносят бюллетень, он ставит галку и отправляет запечатанный конверт в избирательную комиссию. Но возникала проблема: а кто выступит почтальоном? Сотрудников «Почты Польши» идея правящей партии не обрадовала. Поэтому «Право и Справедливость» оперативно заменила директора «Почты Польши» Збигнева Сипневского на заместителя министра национальной обороны Томаша Зджикота. Это говорило о том, что в случае «молчаливого саботажа» польских почтальонов их функции смогут исполнить военные.

Что, разумеется, не понравилось оппозиции. Но одно дело ворчать и критиковать, оставаясь в правовом поле. Другое — призывать армию к неповиновению, как это сделал депутат Сейма Польши от «Гражданской платформы» Славомир Нитрас в интервью порталу Onet. Политик заявил, что голосование, которое PiS хочет провести в мае, будет сфальсифицировано. «Эта избирательная система, которую правящая партия готовит для нас, является избирательной системой, за которую не было бы стыдно Ярузельскому, под военным ботинком и под военным штыком», — сказал Нитрас. Дальше — больше. По его словам, солдаты польской армии должны противостоять властям: «Я надеюсь, что военные действительно восстанут в этом вопросе и не примут в нем участия. Мы готовим какой-то предвыборный фарс». После просьбы уточнить свою позицию, оппозиционный депутат пояснил, что «солдаты не должны бунтовать, но обязаны соблюдать Конституцию». Он призвал их не слушать власти, которые «нарушают Конституцию», поскольку «военные не могут принимать участие в политике». Эти высказывания вызвали резкую критику со стороны депутатов «Права и Справедливости» и правительства.

Elekes Andor Символика польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS)

Но поначалу казалось, что слова Нитраса могут остаться экстравагантным эпизодом предвыборной борьбы. Однако тему продолжил известный польский военный, бывший главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал-полковник в отставке Мирослав Ружаньский. В беседе с тем же Onet он выразил несогласие с призывом к восстанию, который позволил себе депутат «Гражданской платформы», но возложил ответственность на армейских командиров, если они «нарушат военную присягу» и «будут отдавать приказы солдатам об участии в организации выборов». Как заметил генерал, «солдаты пишут мне в социальных сетях и спрашивают, что им делать в этой ситуации. Вначале я хочу четко и решительно подчеркнуть, что одну ответственность несет унтер-офицер и другую — генерал, занимающий ключевую должность в армии. Я также хотел бы напомнить, что в Общем руководстве вооруженных сил Польши есть пункт, в котором говорится, что если получатель приказа сомневается в его законности, он может потребовать, чтобы приказ был отдан в письменном виде. Если у него все еще есть сомнения, он может отказаться выполнить такой приказ». Или, заключил Ружаньский, командиры должны подать в отставку.

Будь генерал просто еще одним высокопоставленным военным на пенсии, его речи можно было бы воспринимать как проявление своего рода отеческой заботы о сослуживцах. Однако он вовсе не находится над схваткой. В настоящее время Ружаньский является советником кандидата в президенты Польши Шимона Холовни. Это дает основания предполагать уже политическую технологию, которая способна привести к непредсказуемым последствиям. Дело в том, что польская армия и так неоднородна. После прихода осенью 2015 года к власти «Право и Справедливость» приступила к созданию Войск территориальной обороны (WOT). Это легкопехотные подразделения, комплектуемые из жителей зоны ответственности, которые прошли небольшую подготовку. WOT подчиняются напрямую министру национальной обороны. Их не любят кадровые военные, называющие силы территориальной обороны «политической армией» правящей партии, некоторые генералы даже публично заявляли несогласие с ней.

Terytorialsi.wp.mil.pl Войска территориальной обороны (WOT) Польши

Когда PiS объявила о начале формирования подразделений WOT, ряд польских экспертов и оппозиционных политиков подвергли сомнению задекларированные официально цели, называя «территориальщиков» чуть ли не «личной гвардией» PiS, которую та могла бы использовать для силового подавления оппонентов. Привлечение WOT к проведению голосования оживит былые страхи, даст пищу для спекуляций и еще больше усугубит раскол между ними и обычными военными. Это первое. И второе. Сама дискуссия и постановка вопроса о неисполнении польскими офицерами и солдатами приказов министра обороны дискредитирует Польшу в глазах союзников по НАТО. Как центральный аппарат и генералитет альянса, военные из различных стран должны сейчас воспринимать эту полемику, когда польскую армию призывают если не поднять восстание, но хотя бы перестать подчиняться властям? До сих пор активное участие военных в политике было характерно для Турции, где генералы осуществляли перевороты и контролировали правительство. Но даже там давно уже армия подчиняется приказам гражданских и занимается своим делом.

На этом фоне Польша бледно будет смотреться в НАТО. И как такой стране доверять что-то серьезное в деле совместной обороны, когда в ней армию вовлекают в политическую борьбу?