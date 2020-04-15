16 марта на украинском телевидении началась трансляция видеоуроков по 12 предметам школьной программы для учеников 11-х классов. В условиях эпидемического карантина это совершенно правильное и рациональное решение. И совсем не новое — телеуроки практиковались, дай бог памяти, с конца 70-х годов прошлого века.

Цитата из к/ф «Королевство кривых зеркал». Реж. Александр Роу. 1963. СССР Оля и Яло

Вот именно о квалификации и речь… То, что «выдают» украинские телеуроки, вызывает неестественную реакцию профессионального смеха и человеческого ужаса. А что, может быть иная? Когда, как оказывается:

Можно, конечно, возразить, что все это «одиночные эпизоды» или оговорки учителей. Но, господа, это ШКОЛЬНЫЙ УРОК, то базовое знание, с которым человек пойдет по жизни. В «совковые» времена того же министра Фоменко каждый видеоурок редактировался и тщательно проверялся корректорами на левом берегу Днепра в Институте усовершенствования учителей. А сейчас, похоже, «у проекта нет никорректоров, ни редакторов». А значит, и нет ответственности за глупость или ошибку, поскольку у любой ошибки есть имя.

Но тогда это не урок, это именно «вмененное» (определенное на предстоящий период) невежество, то есть комплекс сознательных действий по деградации новой генерации украинских граждан.

Цитата из к/ф «Королевство кривых зеркал». Реж. Александр Роу. 1963. СССР Анидаг

Да, с фактами, логикой и информацией у «Всеукраинских видеоуроков онлайн» явная… гм… проблема. Зато с политизацией никаких проблем нет.

Недавно на телеэкраны вышел новый видеошедевр «школы» — урок под названием «Мятежные годы, или Украинская революция (1917−1921) и почему Голодомор 1932−1933 годов называют жатвой смерти». Урок для ПЯТОГО (!!!) класса. Уж не знаю, какие институтские оценки были у Эллы Васильевны Ситник, учительницы 252-й школы в Киеве, по методике преподавания, но знаю, что в изложении истории важна последовательность. Или, как говорили римляне аb ovo, «с яйца». Потому что история может быть понята только в последовательности событий. И поэтому ее изучение в 5-м классе начинали и, надеюсь, еще будут начинать с истории Древнего Мира. А не с революционных событий исторически недавнего прошлого.

Но начиная с 6-й минуты Элла Сытник размышляет, как жилось людям в условиях империи и как жилось украинцам в Российской империи, причем задолго до мятежного XX века.

И семь минут, почти четверть «урока», подводит детей к мысли, что «при империях люди счастливы не были». Громоздя при этом фактические ошибки: путает императоров Николая Первого и Второго, называет Русско-турецкую войну 1877−1878 годов «захватнической» (хотя по условиям Берлинского мира Российская империя только вернула себе юго-запад ныне украинской Одесской области), глупо иронизирует над австрийскими санитарными повозками.

Господа, это не трансляция знания, чему всегда и во веки веков должен служить школьный урок! Это формирование детской эмоции, которая остается наиболее устойчивой и неизменной в течение его жизни. Ребенок не знает, что «имперский» XIX век был самым мирным и безопасным в истории украинского народа — на материковой территории между Дунаем и Доном не сверкали сабли и не звучали выстрелы. А Украина из перманентного «поля боя» превратилась в один из наиболее развитых промышленных и торговых регионов Российской империи. То, что этого не знает пятиклассник, — это естественно. Но если этого не знает или это сознательно игнорирует учитель — это профессиональное преступление, педагогическое невежество и мотивировка будущих конфликтов.

Цитата из к/ф «Королевство кривых зеркал». Реж. Александр Роу. 1963. СССР Король Йагупоп 77-й

Ну, а в заключение — от души и специально для «мудрецов» из украинской телешколы. На «уроке Сытник» было заявлено, что «империя — это государство-захватчик, силой присоединяющая к своим владениям: земли, население и богатства других, завоеванных ею государств-колоний». Так вот, классические империи (римляне, османы, Романовы, Габсбурги и другие) сразу после своего становления и короткого периода активности всегда переходили от агрессивной внешней политики к политике охраны рубежей. Наполеона и Гитлера прошу не считать — это хронологически эфемерные империи. Почему? Да потому что они создавали образ жизни, несравнимый с окружающим «миром варваров».

Ave, Caesar!