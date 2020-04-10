Королевские и императорские дома по всему миру в это горестное время борьбы с пандемией коронавируса ободряют своих подданных и связываются друг с другом для координации сопротивления болезни. В условиях, когда международная деятельность во многом затруднена из-за невозможности поддерживать личные контакты, «долгая память» монархов помогает играть на этом поле, пользуясь прежде созданным кредитом доверия.

Иван Шилов ИА REGNUM Орел

Средние века оставили после себя легенду, как истинные короли наложением рук излечивали золотуху, инфекционную болезнь, которую современные исследователи ассоциируют с наружным туберкулезом. Французский аббат Гвиберт Ножанский (1053 — около 1142 гг.) писал в своем трактате: «Да что там? Разве не видели мы, как повелитель наш, король Людовик, свершает обычное чудо? Собственными глазами зрел я, как больные, страдающие золотухой, с язвами на шее или других частях тела, толпами сбегались к нему и молили его, чтобы коснулся он их рукой, а притом и осенил крестным знамением. Я стоял подле него, совсем близко, и даже защищал его от их докучливости. Король же меж тем выказывал прирожденное свое великодушие; привлекши больных к себе покойной рукою, осенял он их крестным знамением. Отец его Филипп также наделен был сим славным и чудесным даром и пользовал болящих с превеликим пылом, однако ж, не знаю за какие грехи, дара сего лишился». А в конце XII века живший при дворе короля Генриха II Английского клирик Петр из Блуа в одном из своих писем указывал: «Признаюсь, прислуживать королю значит (для клирика) творить святое дело, ибо король — святой; он — помазанник Божий; недаром был он помазан священным миром, каковому помазанию, ежели кто о силе его не знает либо в ней сомневается, доказательством исчерпывающим послужит исчезновение паховой чумы и исцеление золотушных больных».

Карл II лечит страждущих прикосновением

Нынешние короли, правда, уже не те, что в старину. Они и прикосновением не излечивают болезни, и сами ими болеют. Коронавирус сегодня добрался до европейских монархов. Уже в первой половине марта стали приходить известия об их инфицировании. Положительный результат показал тест эрцгерцога Австрии Карла фон Габсбурга на вирус. «Это раздражает, но я в порядке, это же не черная чума», — заявил он австрийской газете Kleine Zeitung. А в конце марта заразился коронавирусом наследный британский принц Чарльз. Как свидетельствовало официальное заявление, «принц Уэльский сдал анализ на коронавирус, и он оказался положительным. У принца слабые симптомы заболевания, он сохраняет хорошее состояние здоровья и работает из дома, как делал это в последние несколько дней. Герцогиня Корнуольская также сдала анализ на коронавирус, который показал, что она не заразилась. Согласно рекомендациям правительства пара находится в самоизоляции дома в Шотландии». Впрочем, он довольно быстро пошел на поправку, и вчера, 9 апреля, даже отметил с супругой Камиллой Паркер-Боулз 15-летие супружеской жизни. На странице в Instagram, посвященной монаршей паре, было размещено их совместное фото.

Здоровые монархи тем временем развили активность. Они начали выступать с обращениями к нации. «Этот вирус не победит нас, — заявил испанцам король Филипп VI. — Наоборот. Это сделает нас сильнее как общество; общество более преданное, более заботливое, более сплоченное. Общество, которое противостоит любой беде». Монарх выразил уверенность в том, что испанское общество преодолеет «беспрецедентный» кризис в области здравоохранения, и призвал испанцев «оставить в стороне разногласия» и объединиться, чтобы противостоять эпидемии «со спокойствием и уверенностью, но также с решимостью и энергией». Король Бельгии Филипп сказал бельгийцам, что «нынешняя ситуация напоминает нам о нашей уязвимости, но в то же время она выявляет нашу силу». Датская королева Маргрете II попросила датчан: «Прямо сейчас мы должны показать нашу сплоченность, держась порознь». Король Нидерландов Виллем-Александр, подчеркнув вызываемые самоизоляцией проблемы, отметил, что «мы можем остановить вирус одиночества». А король Норвегии Харальд V призвал справиться с «профилактической политикой» с помощью «доброты». После консультаций с правительством с четверым обращением к нации и Содружеству за свою долгую жизнь выступила британская королева Елизавета II, подчеркнув, что «вернутся лучшие дни: мы снова будем с нашими друзьями, мы снова будем с нашими семьями».

Цитата из видео на YouTube Выступление британской королевы Елизаветы II

Посвященные жизни монархов сообщества в социальных сетях приводят примеры «королевской кооперации». Так, Филипп VI побеседовал 7 апреля с императором Японии Нарухито по поводу совместных мер по преодолению пандемии коронавируса — испанцам необходимы аппараты ИВЛ, которые выпускают японцы. Правящие семьи Объединенных Арабских Эмиратов отправили в Италию необходимую гуманитарную помощь для борьбы с эпидемией, за что им выразил признательность итальянский министр иностранных дел Луиджи ди Майо. Впрочем, на наш взгляд, главным в нынешней ситуации является сам факт того, что монархи остаются дома и обращаются к своим народам, имея возможность дать такую глубину собственным заявлениям, которую не способен проявить ни один политик, могут выступать символом стойкой устойчивости и национальной гордости в трудные времена.