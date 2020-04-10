Замурованные в доме люди, переполненные трупами морги, львы, выпущенные на улицы Москвы, — это лишь малая толика огромного пласта фейковой информации о коронавирусе, распространяемая в интернете и мессенджерах. Откуда она берётся и кто заинтересован в её распространении? Об этом редакция ИА REGNUM поговорила с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьёвым.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ты рассказал мне просто правду, а я ужасную хочу

ИА REGNUM: Владимир Геннадьевич, насколько, по-вашему, серьёзна ситуация с распространением fake news о коронавирусе в России?

Владимир Соловьёв: Весь мир находится в совершенно непривычной и достаточно опасной ситуации. Такого никогда не было в истории человечества. Закрыты страны, остановилась во многом промышленность, и миллиарды людей находятся дома. Понятно, что в этой ситуации любое известие о развитии пандемии мгновенно передаётся на очень большую аудиторию. И люди в основном занимаются тем, что смотрят новости. На эту почву очень легко вбросить какую-то страшную новость, и она сразу пойдёт гулять по социальным сетям, телеграм-каналам, по другим источникам.

Люди созваниваются, из уст в уста передают, пишут друг другу в мессенджерах. Но нужно не забывать, что какие-то страшные, тяжёлые новости — доказано наукой — они подрывают иммунитет человека. А иммунитет нам всем сейчас очень нужен. У человека, испытывающего проблемы с психикой, может произойти срыв, человек, который находится в предынфарктном состоянии, вообще может скончаться. Поэтому сейчас очень внимательно нужно относиться к словам и по возможности стараться людей всё-таки успокаивать.

Владимир Соловьёв Владимир Геннадиевич Соловьёв

ИА REGNUM: Давайте поговорим об источниках появления таких слухов.

Владимир Соловьёв: Мы сейчас как раз исследуем всю эту историю с фейками. В основном речь идёт о том, что кто-то где-то решил пошутить. Ни один профессиональный журналист ещё не попался на фейк-ньюс про коронавирус. В основном распространителями недостоверной информации являются наши сограждане, которые либо где-то что-то услышали и написали в социальных сетях, либо что-то где-то им почудилось, либо просто решили пошутить.

Кстати, на нашем сайте вышел материал о расследовании появления фейк-ньюс нашими журналистами. Читатели, зрители и слушатели стали часто обращаться к профессиональным СМИ с просьбой подтвердить достоверность услышанного ими в социальных сетях. И деваться некуда, всё равно профессиональные журналисты должны изучать эту тему, расследовать и объявлять — правда это или нет.

Поэтому на нашем сайте можно почитать публикации журналистов, которые расследуют, откуда что взялось. Только что я читал, как в Биробиджане какой-то местный житель написал: чтобы люди не выходили на улицу, замуровали целый подъезд. При этом даже какую-то фотографию приложил. Оказалось, что это снимок какого-то ремонта прошлогоднего, а пользователь решил так вот пошутить и получил штраф в 30 тысяч рублей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

ИА REGNUM: Какие ещё фейки вам известны?

Владимир Соловьёв: Много фейков было в конце марта 2020 года, когда всё начиналось. Вы, наверное, сами слышали о том, что скоро якобы закроют Москву, метро не будет работать, а в блогосфере писали о том, что, мол, летают уже по ночам вертолёты, чем-то орошают улицы, и ещё говорили, что в воду какие-то вещества добавлять стали — нельзя давать детям пить воду.

Потом появился этот закон о наказании за фейки, и как-то это всё постепенно утихло. К 1 апреля были в основном шутки. Народ начал шутить, несмотря ни на что, всё-таки оптимизм — это хорошее проявление. И, может быть, вы сами слышали про рассылку голосовых сообщений, в которых женщина срывающимся голосом кричала, примерно о том, что всё пропало, мы все умрём, этот вирус выедает лёгкие. А в День смеха появились пародии на это сообщение: «Ну точно, я вот сейчас вам всю правду скажу, железно: после 31 марта начнётся апрель». Так люди пытались шутить, потому что уже почувствовали перебор этих фейков.

Если говорить об источниках слухов, то это могут быть и бабушки на скамейке, которые иногда нарушают запрет и выходят из дома: люди старше 65 сидят и рассказывают друг другу: «Ой, а ты слышала — ужас-то какой!» И понеслись пересказы. Есть такая картинка — сидят три бабушки на скамейке и подпись: «Мы делаем новости». Есть так называемые мамочкины сайты, где матери школьников пишут друг другу на разные темы, связанные с детьми. Вот оттуда тоже что-то шло.

Были вбросы, в том числе и из-за рубежа. С Украины писали, что все морги в России завалены трупами — но это, как обычно, от них идёт. И были смешные вещи даже. Например, телевидение в Индии показывало картинку, где по улице гуляют реальные живые львы, и было заявлено, что власти выпустили на улицы Москвы 500 львов, чтобы люди боялись выходить, не нарушали карантин. Вы понимаете, для жителей Индии львы на улице — это, может быть, что-то привычное, а у нас даже медведи замечены не были. Вот такое тоже бывает.

ИА REGNUM: Высоцкий об этом уже давно песню сочинил — про беззубых старушек…

Владимир Соловьёв: Да, «И словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам». Но сейчас мы наблюдаем, что эта волна спадает. С одной стороны, люди уже утомились от беспрерывной информации про вирус, хотя всё равно слушают, конечно. И никакая другая информация сейчас не проходит. Даже в самых наших известных ток-шоу тема Украины сползла в ноль. Все говорят про вирус, другую информацию они не хотят слушать, хотя уже устали при этом. И чем дальше, тем больше это будет. Но и фейки — они достаточно быстро разоблачаются. В наше время трудно скрыть информацию — всё проверяется очень быстро.

ИА REGNUM: И всё-таки, в глобальном масштабе, кому нужны фейки про коронавирус и вообще — они кому-то нужны? Или это такое социальное явление, возникшее на фоне эпидемии?

Владимир Соловьёв: Полагаю, что в большинстве случаев — это социальное явление. Людям свойственно пугаться каких-то событий и пересказывать друг другу страшные слухи. И это происходит не только в России. Тем более когда любая информация мгновенно распыляется на любую аудиторию, перепосты идут. Чем страшнее, тем активнее читают.

Хорошая информация продаётся гораздо хуже, чем плохая. Если будет информация о том, что построили больницу, где вылечились люди, то это будет не так интересно, как фейк о том, что морги завалены трупами и никто об этом не рассказывает. О таких темах, естественно, будут шептаться, передавать друг другу.

В том, что источниками фейков может быть какая-то работа иностранных спецслужб, я не уверен. Это может быть актуально во время войны, для подрыва морального состояния, а сейчас — нет. Хотя, вы помните, во время пожара в «Зимней вишне», когда множилось число жертв, сообщения об этом вдруг стали появляться на достаточно серьезных интернет-ресурсах и даже радио. Сообщения вбрасывали пранкеры с Украины — даже уголовное дело заводили. Тут достаточно непростая история, связанная со сложными отношениями между странами.

ИА REGNUM: В общем, без фейков обществу сложно, пройдёт коронавирус — появится какая-то новая тема для слухов?

Да, конечно. Но сейчас самое главное — без паники, по возможности нужно успокаивать людей, разоблачать и расследовать фейки. Очень важно, что многие наши коллеги — члены Союза журналистов России — этим как раз и занимаются.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в своём втором обращении к нации российский президент Владимир Путин заявил, что поскольку пик эпидемии коронавируса ещё не пройден, есть необходимость продления нерабочих дней по 30 апреля 2020 года включительно.

По состоянию на 9 апреля в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай заражения коронавируом, 698 человек выздоровели. ИА REGNUM ведёт трансляцию «Россия на пороге пика пандемии коронавируса».