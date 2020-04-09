Следя за ситуацией в противостоянии коварному врагу — коронавирусу в России и Японии, невольно ловлю себя на мысли, что приоритеты правительств этих двух стран, как бы это, возможно, обидно ни звучало для премьер-министра Синдзо Абэ и членов его кабинета, все же разные. Да простят меня японцы, но, по-моему, при выработке мер борьбы в Стране восходящего солнца постоянно имеют в виду, как эти меры скажутся на экономике государства. В то время как в нашей стране при всей критике ее руководства все же на первом месте сохранение главного потенциала государства — людей. Причем не по людоедским мальтузианским законам о выживании сильных и богатых, а по законам сохранения нации, ее генофонда. Отрадно, что наша медицина при всех, считаю, преступных в отношении народа «реформ оптимизации» все же сохранила гуманистический подход, когда в отличие от некоторых стран заболевших стариков лечат с таким же усердием и состраданием, как молодых и людей среднего возраста. К счастью, «реформаторам» не удалось привить всему корпусу нашей медицины коммерческий подход к своей профессии, когда врачевание рассматривается всего лишь как услуга, бизнес, которые, как известно, без денег не функционирует.

Иван Шилов ИА REGNUM Борьба с коронавирусом

То, что и российские власти сознательно идут на серьезные экономические издержки и потери ради спасения людей, не могут не отмечать обычно критикующие по поводу и без оного нашу действительность японские журналисты. Так, корреспондент ведущей японской газеты «Асахи симбун» Мититака Хаттори вынужден признать: «В настоящее время число жертв нового коронавируса в России на два порядка меньше, чем в США, Испании, Италии и Китае. Впечатляет, что, несмотря на практически такое же распространение инфекции, как в Японии, администрация президента России Владимира Путина пришла в полную боевую готовность».

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Сообщая о решении президента РФ продлить «специальные выходные» до 30 апреля, журналист справедливо критикует половинчатые и нерешительные меры по введению «режима чрезвычайной ситуации» в Японии, когда правительство лишь обращается к населению с просьбами «самоизолироваться» и не посещать массовых мероприятий. «Россия, где по одной команде Путина можно остановить работу более чем на месяц, действительно, не имеет ничего общего с Японией», — приходит к заключению Хаттори. И продолжает: «Скорее, Россия — это страна, которая может проявить свою мощь именно во время таких чрезвычайных ситуаций. В кризисное время верховный руководитель оперативно принимает решения и действует быстро, а также отдает стратегические команды сверху вниз. Мелкие юридические проблемы обсуждаются потом. Это и есть российский стиль». И от себя добавим: стиль оправданный, когда правительство руководствуется не неуместными в критической ситуации пресловутыми «правами человека» и «демократическими нормами», а стремлением в первую очередь минимизировать человеческие жертвы, ибо, что бы там не говорили, именно право на жизнь является главным правом человека. Хотя, судя по стенаниям в соцсетях доморощенных поборников буржуазных «прав человека», у нас в стране развелось немало тех, кто, похоже, так не считает.

Далее японский корреспондент дает прогнозы падения в результате принятых в России мер ВВП страны. Приводя прикидки в основном специалистов из либеральных кругов, называется довольно большой разброс минусовых показателей — от 1 до 6, а то и 8 процентов. Однако, видимо, надо согласиться с автором статьи в том, что сейчас делать экономические прогнозы особого смысла не имеет. К тому же, замечает он, диагноз российской экономики, как правило, зависит от нефтяных цен, а в этой области не прекращается борьба между Россией, Саудовской Аравией и США, поэтому перспективы туманны.

Затрагивает японский журналист и связь проблемы борьбы с коронавирусом с уровнем поддержки народом российского президента. Тут он усматривает следующую динамику. Замена непопулярного кабинета Д. Медведева и предложение поправок в Конституцию РФ способствовали повышению доверия к В. Путину, которое, однако, снизилось после предложения «обнулить» предыдущие президентские сроки и включить в Основной закон страны положение, позволяющее ему вновь баллотироваться на высший государственный пост на выборах 2024 года.

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При этом Хаттори допускает, что выступления Путина, посвященные борьбе с распространением инфекции, будут способствовать повышению доверия населения к действующему главе государства. И отмечает, что обычно президент Путин проявлял себя как хороший антикризисный руководитель, или, как у нас теперь говорят по-модному, менеджер. «Тем не менее экономические последствия нового коронавируса россияне ощутят не сейчас. Более того, есть вероятность, что пандемия затянется. Поэтому администрации Путина будет невыгодно проводить референдум по поправкам в Конституцию через несколько месяцев, когда утомление россиян коронавирусом достигнет своего пика», — считает корреспондент «Асахи симбун».

Между тем в Японии вчера зафиксирован рекордный рост заражения коронавирусом — впервые в течение одного дня зарегистрировано свыше 400 инфицированных, передал общенациональный телеканал NHK. По данным телеканала, скончались по стране по меньшей мере 102 человека, не считая еще 11 — с круизного судна. Однако введенный премьер-министром Абэ на месяц режим чрезвычайной ситуации ограничен мегаполисами Токио и Осака с прилегающими префектурами, и никаких принудительных мер в ограничении передвижения людей не объявлено…