Помочь сохранить малый и средний бизнес во время и после эпидемии коронавируса — одна из ключевых задач власти, сообщает «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). Об этом шла речь на совещании 6 апреля под председательством президента Украины Владимира Зеленского, на которой присутствовали представители правительства и банковского сектора. «Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего, ведь не может работать и не имеет большой финансовой подушки. А бизнес — это рабочие места и налоги», — подчеркнул глава государства. На совещании обсудили создание инструментов для кредитования новых предпринимателей и поддержки действующих посредством кредитных каникул и компенсаций процентов по кредитам так, чтобы не увеличить количество просроченных займов. Президент также отметил, что инструменты должны показать предпринимателям, что «белым» быть выгодно. Сохранить бизнес сейчас — это как позволить стране дышать и жить в будущем.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Украины

Ответственность за поджог сухой травы может стать уголовной, передает «Редпост» (Харьков). На заседании кабинета министров призвали Верховную раду увеличить штрафы за поджог травы и сухих листьев. Кроме того, правительство предлагает ввести уголовную ответственность за это. Поджог травы и листьев загрязняет воздух и убивает экосистему, приводя к пожарам. Актуальные ныне штрафы составляют от 340 до 1360 гривен для граждан, а для должностных лиц — от 850 до 1700 гривен. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) констатирует, что ситуация с пожарами в экосистемах страны становится катастрофической. «Только за минувшие сутки имеем 541 случай возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах! Огонь затронул 703 гектара. Горит по всей стране! С начала года имеем 15 491 случай загораний, уничтожены 17 914 гектаров экосистем! — отмечают в ГСЧС. — Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна…».

Суды отказываются штрафовать стихийных торговцев, которые ведут бизнес во время карантина, информирует «Полтавщина» (Полтава). На пресс-конференции в стенах Полтавской областной государственной организации об этом говорил секретарь Полтавского горсовета Александр Шамота: «За время карантина в Полтаве составлено восемь административных протоколов за торговлю и посещение массовых мероприятий. Не проблема составить протокол. Главное, чтобы суды потом не освобождали от ответственности». В судебном реестре издание нашло случаи, когда суд отказывался наказывать людей за нарушение карантина. Во всех случаях суд аргументировал оправдания нарушителей тем, что полицейские делают ошибки в протоколах. По поводу таких решений судей Шамота сказал: «Когда люди открыто на камеру ведут предпринимательскую деятельность, которая запрещена, полиция это фиксирует, а суд потом освобождает от ответственности этого предпринимателя — это плевок в лицо правоохранителям и всей системе, которая сейчас работает над тем, чтобы и этот судья не заболел коронавирусом. Я желаю ему и его семье, чтобы они не заболели, когда он выносит такое решение».

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Украинская полиция

На Тернопольщине массово обворовывают закрытые на карантин офисы и магазины, рассказывает «За Збручем» (Тернополь). Преступники в период карантина несколько переквалифицировались, отмечает начальник областного управления полиции Александр Богомол. Они чаще обворовывают офисы и магазины, зато стало меньше квартирных и карманных краж. Значительно уменьшилось и количество аварий на дорогах, меньше людей травмировалось и гибло из-за ДТП. С 15 по 30 января на Тернопольщине было 226 ДТП, сейчас за аналогичный период — около 80.

Карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, внес существенные изменения в общественную жизнь, пишет «Волинь» (Луцк). Одним из первых решений власти было закрытие рынков. Однако со временем оказалось, что не все решения столь однозначны. Закрытие продуктовых рынков сильно ударило прежде всего по местным производителям овощей и молочных продуктов. Ведь для многих крестьян или фермеров продажа продукции на рынке — единственный возможный канал сбыта. Подступиться к супермаркетов им никак. Поэтому с введением карантина сложилась такая ситуация: с одной стороны, есть спрос, с другой — товар, но цепь поставок нарушена. А ведь, по оценкам специалистов, до 60% овощей в Украине продавали именно рынки. Фермеры вполне логично задают вопрос, где можно быстрее заразиться — в закрытых помещениях супермаркетов или на открытых площадках? «Куда фермеру девать молоко? Как говорит мой коллега, просто сердце разрывается, когда приходится ежедневно 100 литров ценного продукта скармливать свиньям. В начале карантина его оштрафовали муниципалы, когда он привез молоко по договоренности с покупателями, то есть фактически это была доставка товара. В то же время супермаркеты не торгуют продукцией местных производителей, а завозят ее издалека. Кроме того, пользуясь повышенным спросом, они значительно подняли цены на овощи», — отмечает заместитель председателя Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Волыни Олег Галасун. О росте цен заявляет и Украинский клуб аграрного бизнеса. С 12 марта больше всего подорожали овощи борщевого набора: капуста — на 86%, морковь — на 48%, столовая свекла — на 47%, картофель — на 39%. Выросли цены и на гречневую крупу (на 50%) и сахар (на 9%). Карантин когда-нибудь закончится, а поголовье коров не прибавится. Поэтому придется импортировать еще больше молока из Польши или прибалтийских стран.

Магазин на Украине

Закарпатские фермеры из-за карантина не могут продать тепличные овощи, сообщает Mukachevo.net (Мукачево). Ведь ограничена работа многих рынков, где реализовалось до 85% ранних овощей и ягод. Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА) отмечает критическую ситуацию с продажей ранней продукции на Закарпатье и в южных регионах Украины. «Усугубляет ситуацию то, что население Украины активно покупает продукты с большим сроком хранения и предпочитает недорогую продукцию, так как доходы резко упали. Поэтому уже сейчас редис и ранняя капуста, которые стоят значительно дороже и хранятся меньше, не в приоритете у потребителей. Более того, предприятия отрасли общественного питания не работают, а они были среди крупнейших покупателей дорогих видов овощей и фруктов! Еще хуже будет ситуация с ранней клубникой, которая начнет поступать уже в конце недели на рынок», — пояснила директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.

В первом квартале 2020 года на Украине зафиксировали 62 нарушения свободы слова, передает «Новий день» (Херсон). Девять из них связаны с карантином. Институт массовой информации фиксирует физическую агрессию и слежку. Эксперты обращают внимание на тенденцию закрытости и избирательности в отношении журналистов со стороны офиса президента Украины. Во время карантина участились случаи недопущения сотрудников СМИ на мероприятия местной власти. В частности, Новокаховский горсовет скрыл от журналистов, куда тратит деньги, прикрываясь карантином: проголосовали за проведение сессий в закрытом режиме и попросили всех журналистов и присутствующих покинуть зал заседаний. Каховский горсовет запретил посещать свое здание журналистам, кроме газет «Каховские новости» и «Каховская заря». Также журналистов не пустили на сессию Любимовского поселкового совета Каховского района, ссылаясь на устное распоряжение председателя никого не пускать в здание на время карантина. Похожий случай имел место и в Кривом Роге. Хотя 30 марта Верховная рада Украины приняла изменения в законодательство, предписавшие органам государственной власти и местного самоуправления обеспечить беспрепятственное передвижение журналистов по всей территории Украины, в том числе во время объявления чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Под шумок коронавируса на одесском пляже начались строительные работы, информирует «Думская» (Одесса). Это происходит на пляже «Золотой берег», где стала работать строительная техника, говорит активист Демьян Ганул. Судя по опубликованным им фотографиям, строители забивают на пляже опоры, чтобы на высоте около метра над песком сделать настил. Для чего — пока неизвестно, но участок под конструкцию отводят немаленький. «Прямо на песке работает строительная техника, устанавливая строительные конструкции, — подчеркивает Ганул. — Почему власть и полиция этого не видит?». Впрочем, вряд ли подобное строительство на песке стало возможным без ведома городской власти и подчиненных мэра Труханова. Ганул добавил, что активисты намерены вскоре «навестить» этот пляж.

Omr.gov.ua Мэр Одессы Геннадий Труханов

Посол Израиля на Украине Йоэль Лион и мэр Умани Александр Цебрий просят хасидов не приезжать в Умань в этом году из-за эпидемии коронавируса и остаться дома, рассказывает «Провінція» (Черкассы). Послание посла, мэра, главного раввина Украины Моше Асмана и главного раввина Умани Якова Джанта опубликовано на странице посольства Израиля. «Тора заповедует нам оставаться как можно дальше от опасности. Из-за пандемии мы призываем вас выполнять указания местного самоуправления. Оставайтесь на карантин в своих домах», — говорится в обращении. Как указано, полиция будет следить за соблюдением карантина. Тех, кто нарушит правила, будут штрафовать на значимые суммы. «Не оскверняйте публично имя Творца. Следуйте инструкциям. Они для вас, для ваших семей», — говорится в обращении.

С 6 апреля, когда в Днепропетровске ввели строгие правила карантина, а прогуляться в сквере теперь можно только с собакой, в городе появилась интересная услуга — прокат песика, пишет «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Взять собачку в аренду предлагают на сайтах объявлений. Стоит такое «удовольствие» 100 гривен за один час. Друга напрокат можно выбрать любой породы, и, конечно, все они «ласковые, с хорошим характером». «Знайте, собака — не роскошь, а средство передвижения», — пишут в своих объявлениях находчивые хозяева четвероногих. А как же быть, если собаки нет? Возле АТБ на Юбилейном был замечен молодой человек, который тестировал вариант прогулки с курицей. Видео было опубликовано в одном из городских каналов.

После того, как на Волыни запретили пассажирские перевозки, десятки медиков из окружающих сёл не могут добраться в больницы Луцка, возить на работу и забирать их оттуда взялись монахи, передают «Волинські Новини» (Луцк). Инициативу проявили монахи Жидичинского Свято-Николаевского монастыря. Делают это бесплатно. Деньги на горючее дают благотворители. В перерывах между перевозкой священники готовят еду и чай для полицейских и медиков, которые дежурят на блокпостах. Медики и полицейские такой инициативе монахов рады. «Почему бы нам, Церкви, не пойти к людям, чтобы быть с ними там, где это нужнее?» — говорит наместник Жидичинского Свято-Николаевского монастыря архимандрит Константин Марченко.

За три недели карантина житомиряне стали вдвое больше покупать презервативов, выяснил «Перший житомирський інформаційний» (Житомир). Этот товар сейчас пользуется большим спросом, хотя дефицита его еще нет. «Чаще всего в аптеку заходят за презервативами. Раньше все ходили в поисках масок и спирта, сейчас приходят в масках за другими средствами защиты. За несколько недель спрос на эти товары вырос как минимум вдвое. Даже постоянные клиенты вместо обычной потребности в неделю берут больше, конечно, такая статистика радует — все средства полезны, чтобы сидели больше дома», — рассказала аптекарша. В аптеке отмечают, что несмотря на спрос и что цены на контрацепцию подняли, дефицита презервативов нет. Напомним, Зеленский призвал украинцев сидеть дома и бороться с демографическим кризисом: «И для молодых людей … Вы же знаете, что у нас есть один кризис, но никто не отменял демографический кризис на Украине. Я думаю, что пора бороться и с этим кризисом».

Новорожденный

Войну на паузу из-за карантина не поставишь — неподалеку Ровно снова стреляют, констатирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). На Ровенском полигоне продолжаются мероприятия боевой подготовки артиллерийских подразделений оперативного командования «Запад». Военные отрабатывают на полигоне навыки наступления и стреляют из «Гиацинтов», то есть самых мощных орудий. На передовой такое оружие применять запрещено, но навыки терять военные не могут. Несмотря на карантин, военные оттачивают свое мастерство на Ровенском полигоне, потому что вооруженные силы Украины — залог мирной жизни гражданского населения.

В министерстве здравоохранения Украины провели онлайн-совещание, на котором совместно с вирусологами рассмотрели вопрос Николаевской области, где не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции, пишут «НикВести» (Николаев). Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он напомнил, что на Украине работает горячая линия, позвонив на которую, каждый желающий может сообщить о проблемах с тестированием на вирус в своем регионе. Говоря о Николаевской и Харьковскую области, Ляшко отметил: «В областях работала наша бригада, которая помогала лабораториям увеличивать мощность тестирований. Мы будем рассматривать каждый такой случай, в том числе и в Харькове, в том числе и в Николаеве для того, чтобы разобраться, где алгоритмы дают сбой, а где работает человеческий фактор, который не дает возможности вовремя выдавать результат». По состоянию на 8 апреля в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Она остается единственной такой на Украине.

Львовские бизнесмены пожертвовали на борьбу с коронавирусом более 30 млн гривен, рассказывает Zaxid.net (Львов). «На сегодняшний день в нашем списке уже 51 позиция разнообразной помощи, которую оказал нам бизнес. Это помощь от закупки большого дорогостоящего оборудования до бесплатной передачи масок, костюмов медицинских, респираторов и других средств защиты», — отметила советник мэра Львова Виктория Довжик. По ее словам, такая оперативная реакция бизнеса помогает вовремя подготовить к приему пациентов не только опорные больницы, которые борются с вирусом, но и дополнительные медучреждения. Так, защитными костюмами обеспечивают все больницы и поликлиники города. Часть медицинского оборудования уже закуплена и оплачена, но еще не доставлена в медучреждения.

Дарья Драй ИА REGNUM Трехслойные маски

Православный фонд «Покров» Вадима Новинского купил для Одессы 3500 медицинских экспресс-тестов на коронавирус, информирует «Таймер» (Одесса). Об этом сообщили в пресс-службе Одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата. Как отмечается в сообщении, 7 апреля викарий епархии Виктор передал указанные диагностические средства руководству области. На состоявшейся встрече священнослужитель также проинформировал губернатора Максима Куцего о том, что в условиях строгого карантина все храмы в Одессе и регионе работают в ограниченном режиме для соблюдения предписанных властями санитарных норм. Кроме того, в настоящее время решается вопрос предотвращения наплыва прихожан в церквях во время празднования Пасхи, для чего планируется организовать в густонаселенных микрорайонах города специальные дежурства священнослужителей. «Это даст возможность верующим без создания потенциально опасного скопления людей возле храмов и монастырей совершить традиционное освящение пасхальных приношений в непосредственной близости от своего дома», — сообщили в пресс-службе епархии.