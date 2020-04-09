Нынешняя пандемия коронавирусной инфекции продемонстрировала с новой очевидностью неэффективность ООН как площадки для разрешения самых острых мировых кризисов. К такому выводу пришли Нахаль Туси и Раян Хит в статье, опубликованной 9 апреля в европейской версии издания Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По их словам, потребовалось более трех месяцев, более 87 тыс. погибших и распространение коронавируса в более чем 180 странах, чтобы Совет Безопасности ООН «наконец» собрался для обсуждения нынешней пандемии. Тем не менее это заседание едва ли даст какие-либо ощутимые результаты, лишь в еще большей степени продемонстрировав незначительность ООН при ответе на вызовы современности.

«В целом глобальная координация мер по борьбе с пандемией носит минимальный характер», — подчеркнули они.

«Когда же ведущие страны заявили о своей готовности сделать «всё необходимое» для борьбы с вирусом, они обратились к специальным форумам, таким как Большая двадцатка, а не к более всеобъемлющему органу, каким является Организация Объединенных Наций», — добавили они.

Карта заражения COVID-19 в Европе в Марте 2020

При этом в прошлом организация демонстрировала готовность отвечать на эпидемиологические вызовы, когда человечество столкнулось с угрозой лихорадки Эбола.

«Какой в ней вообще толк, если, когда наступает время действовать, страны мира фактически бездействуют?» — задается вопросом Стюарт Патрик, эксперт по ООН в американском Совете по международным отношениям.

Наибольшей критике в свете нынешней пандемии подверглась Всемирная организация здравоохранения, которую, в частности, президент США Дональд Трамп и ряд других американских политиков обвинили в излишнем «китаецентризме». В связи с этим Трамп уже пригрозил, что прекратит финансирование организации.

«Они ошиблись по столь большому числу вопросов», — заявил глава Белого дома 7 апреля.

Не все придерживаются столь резкого мнения относительно ООН и принимаемых организацией мер по борьбе с распространением инфекции. Так, аналитик по вопросам ООН в организации International Crisis Group Ричард Гоуан отметил, что нынешний кризис носит решающий для Гутерреша как главы ООН характер, и пока тот справляется на высоком уровне. Несмотря на это, призывы генсека ООН по большей части остались неуслышанными. Во многом, отмечают авторы, виной этому недоверие к ООН как к площадке для мирного разрешения кризисов. Не помогает этому недоверию и то, что ряд его членов обладают правом вето.

«Нет никаких сомнений в том, что в ООН существуют структурные проблемы, которые необходимо решить и которые, возможно, принципиально неразрешимы», — сказал бывший член администрации Барака Обамы.

«У нас есть международный орган, который не может разрешить существующие противоречия для достижения консенсуса относительно совместных действий», — добавил он.

Совет безопасности ООН

При этом очень многие «успехи» ООН, которые казались прорывом когда-то, спустя не так много лет уже такими не кажутся. В частности, авторы указывают на принятую Совбезом ООН — при воздержавшихся России и КНР — резолюцию о применении силы против вооруженных сил лидера Ливии Муаммара Каддафи, в результате чего страна обрушилась в хаос, в котором за власть борются многочисленные вооруженные формирования «при поддержке Москвы и других иностранных держав». Попытки же ООН добиться урегулирования оказались по большей части неэффективными.

Настоящим же ударом по ООН стало избрание президентом США Дональда Трампа, который, следуя своей политики «Америка прежде всего», вышел из ядерной сделки с Ираном, а также Совета по правам человека.

По мере того как ООН всё больше теряет свою значимость, мировые лидеры вынуждены обращаться к другим площадкам, таким как Большая семерка и Двадцатка, которые уже готовы делать конкретные шаги для разрешения кризисов.