Чем чревата для Британии болезнь Бориса Джонсона
Болезнь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого выявили заражение коронавирусной инфекцией, может иметь далеко идущие последствия для всей политической структуры британского государства, пишет Питер Харрис в опубликованной 8 апреля статье в The National Interest.
Джонсон оказался не первым мировым лидером, у которого выявили коронавирус. Тем не менее он стал первым крупным политиком, кому потребовалось помещение в реанимацию. Новость об ухудшении его здоровья стала для многих настоящим шоком: британскую общественность успокаивали тем, что его жизни ничего не угрожает, что он придерживает самоизоляции на время болезни. Кроме того, он продолжал заниматься государственными делами и даже возглавлял онлайн-заседания правительства.
Несмотря на это, официальные лица Лондона изо всех сил подчеркивают, что состояние Джонсона не настолько тяжелое, чтобы ему была нужна вентиляция легких: он получает кислород и находится под тщательным наблюдением, но пока никаких указаний на его возможную гибель не было.
Хотя из-за болезни премьер-министра многие политические разногласия и были отложены, по меньшей мере, на какое-то время, нельзя избежать вопроса о том, чем госпитализация премьер-министра чревата для Великобритании. Уже сейчас официальный Лондон применяет меры, предусмотренные на случай потери главой правительства дееспособности. В частности, британские министры получают ту информацию, видеть которую обычно имеет право лишь премьер-министр. Это делается с тем, чтобы решения в стране принимались обдуманно на всех уровнях власти.
Кроме того, как бы ужасно это ни звучало, с высокой долей вероятности уже рассматриваются сценарии того, что будет в случае кончины Джонсона. Возможная замена пока не называется: ничего не говорит о том, что им может стать нынешний глава МИД Доминик Рааб.
Если же Джонсон в ближайшее время не пойдет на поправку, но при этом не откажется от свой должности, он вполне может остаться премьер-министром: лишь смерть или отставка может лишить премьер-министра в Великобритании его поста.
Конечно, существует вероятность, что выздоровление Джонсона займет так много времени, что он не сможет оставаться на своем посту. Если он станет препятствием для эффективного управления страной, то Джонсон может оказаться вынужденным уйти в отставку под давлением своих коллег по кабинету.
Обычно премьер-министры уходят в отставку, посещая королеву в Букингемском дворце. В этом случае эта конкретная традиция была бы невозможна. Но если Джонсон даст понять, что он неспособен или не желает оставаться на посту лидера страны, вместо него будет назначен новый премьер-министр. Более того, Джонсон может быть вновь назначен королевой в будущем, но такой сценарий возможен, только если его преемник согласится отойти в сторону. В Великобритании нет такого понятия, как «временный» или «исполняющий обязанности» премьер-министра.
В целом болезнь Джонсона повышает вероятность серьезной политической неопределенности в ближайшем будущем. Лучше всего, если премьер-министра будет ждать скорейшее выздоровление. Самым ужасным сценарием могла бы стать его кончина прямо на посту. Прямо сейчас чиновники в Уайтхолле и Букингемском дворце принимают все возможные меры, чтобы обеспечить преемственность власти, что бы ни случилось. Вся страна надеется, что самые экстремальные планы действий в чрезвычайных ситуациях никогда не будут реализованы.