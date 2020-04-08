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Пресс-служба министерства обороны Армении сообщила, что в Ереван прибыл российский военно-транспортный самолет, на борту которого находятся специалисты и медоборудование «с целью содействия в организации противовирусных мероприятий и для тестирования личного состава вооруженных сил Армении и расположенной в Гюмри 102-й российской военной базы». Уточняется, что эта акция реализуется «в соответствии с договоренностью между министрами обороны Армении и России Давидом Тонояном и Сергеем Шойгу». Накануне по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого наверняка затрагивалась и тема прибытия в Армению российских военных специалистов. Обсуждались, как указывает пресс-служба Кремля, «предпринимаемые меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции». Пашинян «выразил большую признательность за оказываемую с российской стороны помощь».

Правда, существует некоторая неясность: будут ли российские военные проводить противовирусные мероприятия в военных частях, расположенных в зоне нагорно-карабахского конфликта. Международный опыт, в частности, в районе сирийского Идлиба показывает, что коронавирус, который способен свободно перемещаться между окопами противоборствующих сторон, становится серьезным фактором, дополнительно осложняющим ситуацию в этих зонах. Положение осложняется тем, что в Азербайджане и в Армении число заражений коронавирусной инфекцией увеличивается. Плюс к тому — Азербайджан, Армения и Нагорный Карабах имеют общие границы с Ираном, который является чуть ли не главным очагом пандемии на Ближнем Востоке. Конечно, Баку, Ереван и Степанакерт приняли необходимые профилактические меры, перекрыв трансграничное общение с Ираном, но вирусоноситель оттуда способен пробить «кордон» и выйти на Россию с южного направления.

Sehiyye.gov.az Раздача листовок о борьбе с коронавирусом в Баку. Азербайджан

Самый лучший выход из ситуации — это, во-первых, стимулировать Баку и Ереван заключить хотя бы временное мирное соглашение в зоне нагорно-карабахского конфликта, переориентировать главные усилия конфликтующих сторон на организацию совместной борьбы с пандемией. Во-вторых, может случиться и так, что придется думать над более серьезным блокированием границ с Ираном, возможно, с участием России. Сегодня такое предположение выглядит как утопия. Ведь конфликтующие Азербайджан и Армения продолжают пребывать в плену конфронтационного мышления и подходов, воспринимая пандемию как неприятный, но ограниченный во времени эпизод. Но что будет завтра, если сбудутся прогнозы тех экспертов, которые предупреждают, что ситуация может деградировать, растянуться на неопределенное время, придется долго ждать, от года до трех, до появления каких-либо эффективных профилактических средств в борьбе с болезнью?

Многие закавказские эксперты принимают во внимание этот фактор и не исключают развития событий по негативному сценарию. Они интуитивно чувствуют, что всё вокруг меняется, высказывают различные версии о возможном изменении мирового порядка, но ничего не могут сказать, к каким переменам нужно готовиться странам Закавказья. За этими процессами внимательно наблюдают и на Западе. Так, далеко не русофильский польский государственный телеканал TVP считает, что пандемия заметно ослабляет Европу и США и выдавливает на периферию мировой политики те страны Закавказья, которые ориентировались на эти два субрегиона. В итоге закавказским республикам придется биться один на один с пандемией и мировой «экономической бурей». TVP прогнозирует обострение политической борьбы кланов в Азербайджане и Армении на фоне осложнения экономической ситуации, особенно в Баку, «экономика которого сильно зависит от экспорта нефти и «ударом для которого является падение цен на мировых рынках».

Gulustan Добыча нефти. Баку. Азербайджан

Поляки озабочены тем, что «не все страны региона переживут кризис», что там начнется «перекройка карты политических союзов». Речь идет в большей степени о возможности переориентации Азербайджана от Турции в сторону России. Конечно, Москва не против вступления Баку в ОДКБ и Евразийский экономический союз, но ломать поперек колена внешнюю политику Азербайджана она не намерена. Однако все может изменить коронавирус. Согласно прогнозам, в Закавказье особенно сложными станут апрель и первая половина мая. Армении сражаться с недугом помогут российские военные специалисты, эпидемиологи и вирусологи. Они будут использовать технику, которая применяется при ликвидации инфекции в Италии и Сербии. В то же время Москва в случае чего может оказать необходимую поддержку и Азербайджану, чтобы остановить распространение коронавируса. Не только там, но и по направлению к российской границе.

Наступает момент, когда азербайджанцы и армяне должны отталкиваться от «общей коллективной исторической памяти» битв с эпидемиями и начать конкретное совместное сотрудничество. Чем раньше такое произойдет, тем лучше будет для всех, в том числе и для России.