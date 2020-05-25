За коронавирусными страшилками, массово расползающимися по интернету и социальным сетям, стоят несколько групп, а цель данных фейков одна — обозлить и разобщить людские сообщества. Один из таких сценариев уже реализуется. Об этом в разговоре с ИА REGNUM сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Иван Шилов ИА REGNUM «Разоблачим и уничтожим провокаторов и распространителей панических слухов»

ИА REGNUM: Каковы источники фейков и кому это нужно?

Александр Малькевич:Я всегда выделял четыре группы распространителей недостоверной информации. Первая — это такие традиционные так называемые хайпажи — блогеры, причём начинающие, которые на этой волне хотят раскрутиться, прославиться, собрать лайки и репосты. И зачастую таких совсем молодых блогеров используют втёмную.

Такие, знаете, гамельнскиедудочники — провокаторы (раньше такие играли на дудках, выводя крыс из города). Была известна история, как школьник из Углича (Ярославская область) опубликовал фейк о том, что у них есть больные коронавирусом. Вот это он зачем сделал? Ясно зачем, потому что он школьник, он хотел прославиться, хотел стать популярным. Ему вот эти провокаторы-крысоловы внушили, что на этой теме можно быстро собрать популярность.

ИА REGNUM: Но есть же ещё профессиональные провокаторы?

Александр Малькевич: Да. Вторая группа — это такая, знаете ли, я бы сказал — пятая колонна. Это люди, которые находятся в России, которые прекрасно отдают себе отчёт в том, что они делают (и они это делают сознательно), потому что живут по принципу: «Чем хуже, тем лучше». То есть чем хуже будет власти, этому режиму проклятому, как они считают, тем, значит, для них хорошо. Поэтому они сознательно сгущают краски, чтобы посеять панику.

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Третья группа — это штатные провокаторы, активно участвуют украинские чат-боты. Меня часто спрашивают, почему именно украинские? Так потому что, во-первых, там есть и ненависть к нам, во-вторых — они очень дёшевы в использовании, а в третьих, они русскоговорящие. Это очень цепляло, когда они, к примеру, снимали ролики в украинских магазинах, а выдавали их за наши. Цель этой группы — расшатывать социальную стабильность в России.

ИА REGNUM: Вы упоминали четыре группы провокаторов, а кто в четвёртой?

Александр Малькевич:Это просто обеспокоенные люди, как правило — среднего возраста — родители, мамы и бабушки. Таких используют втемную все эти три предыдущие группы. Потому что эти люди, у которых один — два ребёнка и внучка или внук, они постоянно сидят, в так называемых, «мамочкиных чатах», куда стекаются вбросы и фейковая информация. И вот эта четвёртая группа распространяет фейки дальше — из лучших побуждений. Обычные люди невольно становятся переносчиками этого информационного вируса.

ИА REGNUM: Каковы задачи, стоящие перед провокаторами, в глобальном масштабе?

Александр Малькевич:Задачи у второй и третьей групп провокаторов — внутрироссийских и внешних, — как я сказал, — раскачивать ситуацию. И к чему это может привести? У меня есть несколько сценариев, они все апокалиптические, не хочу пугать людей. Но я приведу тот реальный, который уже реализуются.

Люди становятся злее, нервознее, и есть уже конкретные примеры у меня в мониторинге, который в Общественной палате РФ ведёт наша рабочая группа. Начинают травить людей, которые либо инфицированы, либо в отношении них есть лишь подозрение (в Алтайском крае, в Воронеже, других регионах). Причём в некоторых случаях — подчеркну — там даже не подтвердились подозрения на инфицирование. Но их травят в социальных сетях массово! А после этого появляются взволнованные соседи, которые требуют принятия мер.

Вот чего и добиваются провокаторы — чтобы наши люди, большая и дружная семья, начинала расслаиваться и озлобляться. И это все работает. Я накануне прочитал комментарии в Instagram одного из губернаторов и понял, что эти ядовитые семена дают всходы. Люди начинают воевать друг с другом. На улице такой-то — пишут в одной ветке — мы видели гуляющей семейную пару с коляской — надо немедленно выслать наряд, их арестовать, ребёнка забрать в приют. Это какой-то ужас! В ответ на это тоже возникает негатив.

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ИА REGNUM: Вот и получается — в интернете прорастают семена страха коронавируса…

Александр Малькевич: Именно. И этот информационный вирус продолжает расползаться. При этом я скажу парадоксальную вещь, может быть, меня за это кто-то засмеёт, но я не поддерживаю тех, возбудил уголовное дело против блогера, который, как оказалось, вообще находится в Нью-Йорке. Он записал ролик о том, что COVID-19 придумали в России. Потому что этот блогер как раз высмеивал фейки! Наказывать такого человека, на мой взгляд, не совсем верно.

ИА REGNUM: Видели ли вы какие-то необычные фейковые кампании?

Александр Малькевич:Накануне расследовал историю о том, что на фоне COVID-19 российские власти якобы готовятся бежать и вывозят золото тоннами из страны. И чтобы вы понимали, эту тему в интернете качали порядка двух недель. Вышло 20 000 сообщений, а суммарный охват этой информации — составил 220 000 000 просмотров!

Понятно, что читали не только в России и что были многократные прочтения, но масштаб поражает. Тем временем, в комментариях к подобным, однотипным, договорились до того, что грядёт развал страны, гибель, крах, всё летит в тартарары.

Это я к тому, что раскачивают по разным направлениям. И не только об умерших, погибших, заболевших — появляются ответвления, но задача в целом — посеять панику, ужас, хаос.

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