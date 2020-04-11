Я был очень давно неделю в Винчестере, где Остин жила. Понравились римские каналы, красные будки телефонов, старое кладбище (ещё из её времён буквально), игрушечные домики, музей рыцарей Круглого стола. Конечно, все гордятся Остин. Вообще надо было бы родиться англичанином. Был бы лучше и умней. Хотя думается, что человеческая жизнь не так уж сильно меняется. В зависимости от веков и стран. Пусть, конечно, Англия уже не та… Цветные, меньшинства, еда в пабах. Но для тех, кто хочет увидеть настоящее старое доброе патриархальное классовое общество, всегда остаётся возможность посмотреть про него хотя бы кино. Даже если романы Остин знамениты иронией в том числе, но всё-таки это про это… Грехи. Пуританство. Благодетели. Класс. Происхождение. Положение. Судьба. Сдержанная томная сексуальность. Хорошо выученные слуги в гольфиках. Белое, розовое, светлое, оборочки, рюшечки, большие красивые окна с видом на ещё более изумительные пастельные облака над нерегулярными парками. Всё как полагается. Рекомендую. Вообще костюмы важнее актёров, а манеры и ритуалы важнее дежурных слов… Крайне кинематографично. Похоже на поход в музей, где восковые фигуры делают свои реверансы, но иногда вдруг плачут.

Иван Шилов ИА REGNUM

Есть, конечно, в этом всём что-то от девочек-школьниц, которые рисуют принцесс. Извечная женская мечта о «счастье». Не будем сейчас вдаваться в «феминистскую» критику. Особенно поскольку дело усложняется тем, что и сам роман написан женщиной. Но, да, этот фильм про то, что женщина не может быть счастливой без мужчины. Несколько старомодный «месседж», прямо скажем. Но уж какой есть. Восхитительно скучное «английское» кино. Конечно, мир фильма целиком аристократичен. Отечественных «олигархов» в той Англии ещё не было, а нищету и социальные язвы не стоит описывать… Читательницы в чепчиках могут отвернуться. Поскольку не так красиво. Интересно, что сам язык романа, если читать его в оригинале, буквально пропитан высокопарной риторикой, которая, впрочем, подаётся с гарниром юмора. Внутри фильма сплошной гламурный «высший свет». Не совсем высший, конечно, не двор. Но собственно мелкое дворянство, джентрификация, пресловутые «джентльмены» разного пошиба. Со своим мещанскими и милыми представлением о «должном», досуге, любви, счастье… Имеют же все люди право на счастье. Постоянные, почти шахматные партии, самцы и самки в попытках обустроить дворянское гнездо. Где женитьба (реже замужество) — возможность если не выбиться в дамки, то хотя бы сохранить социальное положение. Прожить жизнь достойно.

Какие конфликты психологические пронзают этот мир? Например, конфликт между личной свободой, достоинством и необходимостью как-то социализироваться, искать семью, «вторую половинку». Или ещё шире конфликт между «сдержанностью», «умением держать лицо», пресловутой английской «холодностью» и «чопорностью» и порывами иррациональных чувств. Вполне «викторианский» конфликт. В фильме этого много. Контраст между дистанцированностью и почти истериками. Между этими полярностями на фоне гобеленов всё и происходит. Впрочем, частые музыкальные и хоровые вставки почти приближают иногда фильм к мюзиклу. Приятное ощущение остается от того, что всё красиво и никто ничего не навязывает. Отстранённость и на уровне режиссуры. Похоже на витрину. Вполне себе текущая жизнь. Только иногда у слишком внимательного зрителя возникают вопросы типа: насколько естественен был снег? Цифровой эффект? Или снег-машина? Или столь хлипкий настоящий снегопад? Англия. Что с них взять. Сплошная почтовая открытка.

В фильме много точных «этнографических» деталей. Чего стоит игра с монеткой. Или ширмы для уединенного чтения. Вообще интересно набрать в поисковой строке «старинные иллюстрации к романам Остин». И посмотреть, как это тогда представлялось. К своему стыду, я плохо знаю историю романов, да и читал их не так уж много, мельком и невнимательно. Но думаю, что для знатоков и просто любителей жанра фильм будет замечательным культурным событием. Думаю, что есть фанаты, которые сравнивают Эмм между собой из разных попыток экранизаций (а их было немало). Эта же лента, безусловно, показывает, что педагоги по выговорам потрудились не зря. Или, если вы хотите освоить щепетильное искусство подробного английского пикника, то вполне можете это сделать. Качественное кино в своём роде. Я смотрел фильм с подругой из Африки, но она заметила примерно, что «все эти глупые (белые?) люди ходят только одного: денег, власти». Вот и всё счастье. Хотел бы с ней поспорить, но не очень уверен, что так уж хорошо бы получилось её разубедить.