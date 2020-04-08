Откровенно говоря, писать о введении режима чрезвычайной ситуации в Японии не хотелось. Во-первых, об этом ТАСС сообщит, да и некоторые другие оставшиеся в этой стране корреспонденты. А, во-вторых, то, что объявит премьер-министр Японии Синдзо Абэ, по большому счету режимом чрезвычайной ситуации и не является.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Судя по сообщениям японских СМИ, речь идет о мерах, даже недотягивающих до объявленных мэром Москвы Сергеем Собяниным. Ибо в японских мегаполисах Токио и Осака и окружающих их префектурах составляющий смысл режима чрезвычайной ситуации карантин вводить не будут. О чем же тогда идет речь?

Одна из центральных газет страны «Майнити симбун» в редакционной статье сообщает: «Введение ЧС дает правовые основания требовать самоизоляции. Оно позволит распоряжаться об ограничении посещения школ, кинотеатров, ночных клубов и других общественных мест. Будет опубликован список соответствующих объектов… Между тем это не означает, что возникнет ситуация как в других странах, где ввели карантин. Супермаркеты продолжат работать, в них можно будет приобрести продукты и товары повседневного спроса. Транспорт и важные предприятия будут функционировать в обычном режиме».

Если так, то в Москве все это продолжается уже больше недели, но власти добровольную самоизоляцию и другие ограничения граждан ЧС не называют, а говорят о режиме повышенной готовности. Поэтому, видимо, понятие «режим чрезвычайной ситуации» в различных странах свое, отличное.

nakashi Коронавирус в Токио. Японии

Ситуация с распространением коронавируса нового типа в Японии стала критической, заявил японский министр Ясутоси Нисимура, ответственный за борьбу с COVID-19 в стране. По его словам, число заболевших коронавирусной инфекцией в стране продолжает расти. При этом пути распространения инфекции в столице Токио не всегда удается выяснить медработникам.

Поэтому объявление ЧС в японских мегаполисах, конечно же, мера вынужденная. Но, как указывает «Майнити симбун», явно запоздалая. Ибо с самого начала было понятно, что медицинскими масками эпидемию не остановишь, тем более, странное, право, дело, в Японии, как и у нас, ощущается дефицит, а то и полное отсутствие в аптеках медицинских масок. Правда, на фотографиях улиц японских городов редкий пешеход без маски.

Решение премьера Абэ и его кабинета министров о введении ЧС свидетельствует о стремлении, пусть и за счет некоторых ограничений пресловутых «прав человека», но хоть как-то попытаться справиться с ситуацией, не довести ее до «взрыва». А именно так оценивают японские СМИ складывающееся положение. «Майнити симбун» не скрывает: «Стремительно растет число зараженных, главным образом, в Токио и Осака. Кроме того, растет и число инфицированных, у которых невозможно определить источник заражения. Япония находится на грани «взрыва эпидемии». Если ничего не предпринять, велика вероятность коллапса медицинской системы, при котором больницы не смогут принимать тяжелобольных. Объявление ЧС — это решение, учитывающее текущую ситуацию».

首相官邸ホームページ Премьер-министр Синдзо Абэ созывает первое совещание экспертов по новому коронавирусу 16 февраля 2020 года

Какие же меры предлагает японская газета? Перечислим их. Тем более что они универсальны и должны приниматься не только в Японии: