Прошло несколько недель самоизоляции в России, и родители замечают, что почему-то количество домашней работы для детей выросло в разы. При этом мотивация учиться пропала даже у тех школьников, которые в обычное время сами делали домашнее задание и учились на четвёрки и пятёрки.

Edu.gov.ru Колл-центр Министерства просвещения России по методической поддержке организации дистанционного обучения на дому

Дело в том, что эффективность обучения в дистанционном формате гораздо ниже, особенно когда мы говорим про текущие условия. Этому есть несколько объяснений.

Первое. Снижение внимания у детей. Внимание человека так устроено, что оно максимально при контакте с другим человеком. При обучении за компьютером включается «эффект стекла»: восприятие информации снижается, как если бы учитель находился за стеклом в другой комнате.

Кроме того, параллельно с уроком дети часто включают на компьютере ютуб, серфят по интернету и даже играют в компьютерные игры. Так что присутствие ребенка на уроке оказывается минимальным.

Второе. Отсутствие хорошей перемены. По сути этот факт тоже влияет на внимание детей. К сожалению без должного контроля ребенок часто остается за компьютером во время «онлайн-перемены»: играет в компьютерные игры или смотрит ролики. В итоге эффективным оказывается только первый урок: все остальные чаще всего работают в минус и просто перегружают психику. Третье. Потеря мотивации у учеников. Многие дети успешно учатся благодаря высоко развитой мотивации принадлежности и мотивации достижения. Мотивация принадлежности работает, когда человек стремится выполнять какую-то деятельность, чтобы быть похожей на других в группе. Когда твои одноклассники превратились в маленькие безмолвные квадратики на экране, то ощущение принадлежности этой группе теряется. Обучение начинает казаться бессмысленным, не нужным.

Yarregion.ru Дистанционное обучение

Мотивация достижения включается, когда человек стремится к лучшему результату, ради самого результата. Но в текущих условиях правила выставления оценок, проведения контрольных работ изменяются. Непонятно что нужно, чтобы улучшить свои оценки и результаты. В таких условиях дети-достигаторы чувствуют растерянность и неосознанно саботируют обучение.

Четвёртое. Неумение обычных школьных учителей преподавать в дистанционном формате. Есть иллюзия, что можно точно так же рассказать материал и по очереди опрашивать детей. На самом деле нет. Во время дистанционного обучения нужно четко держать рамку урока: то есть нужно внимательнее следить за тем, чтобы каждое задание, каждый вид деятельности занимал определенное время.

Нужно большее разнообразие в видах деятельности, чем на обычном уроке. Чтобы внимание не уплывало, и ребенок работал эффективно. Но при этом разнообразные задания трудно придумать: ведь дети не рядом, а по ту сторону экрана. Даже успешные офлайн-преподаватели не всегда могут справиться с этой задачей.

ИА REGNUM День знаний

Пятое. Увеличение объема домашней работы. Эффективность урока падает, учителя тревожатся за программу и успеваемость. Привычный способ «нагнать» — начать давать больший объем работы на дом. Но после 3−4 часов компьютерных уроков мозг устает, как после 8−10 часового учебного дня. Дети просто физически не способны сделать «домашку». Родители тоже не могут полноценно помочь: своя дистанционная работа или просто усталость от четырех стен.

Сложность организации обучения родителями. Есть родители, которые испытывают сложности при подготовке домашних заданий с детьми. Кто-то вынужден по 3−4 часа сидеть над ребенком и заставлять. Ребенок не организован, невнимателен и не умеет самостоятельно работать и учиться.

При дистанционном обучении такие родители вынуждены сидеть над ребенком еще и во время «классной работы». Часто это просто невозможно, поэтому такие дети страдают в первую очередь при переводе обучения в онлайн.