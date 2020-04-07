Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по её профилактике 7 апреля заявил, что Россия пока не прошла пик заболеваемости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

«Вновь отмечу, что пик эпидемии ещё не пройден», — сказал он.

Глава государства при этом отметил важность профессиональных оценок вирусологов.

О том, что Москва ещё не преодолела пик, 6 апреля рассказал директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

«Пик еще не наступил», — осторожно произнёс он.

Пока единственным специалистом, отважившимся дать внятный прогноз, стала глава Федерального медико-биологического агентства и бывший министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она 7 апреля в эфире телеканала «Россия 24» отметила, что сейчас прирост числа больных в России составляет 18 — 20% в сутки.

«[…] По данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков и биологов, нам где-то 10 — 14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы какое-то время продержимся и пойдем в обратную сторону», — заявила Скворцова.

По её словам, спад заболеваемости также займёт время, сопоставимое с распространением болезни «до первой декады июня — до середины июня, предположительно».

Более смелые прогнозы дают экономисты. Так, агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), исследуя возможное падение рынка жилья, рассказало о кризисном сценарии, при котором карантинные меры будут продлены минимум до сентября 2020 года.

Kremlin.ru Владимир Путин на совещании по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по её профилактике

О том, как могут развиваться события, можно увидеть на примере Соединённых Штатов Америки. Сейчас США — мировой лидер по числу заболевших коронавирусом. Количество жителей этой страны, у которых подтверждено заражение, достигло 362 759 человек, говорится 6 апреля в материалах Университета Джонса Хопкинса. Число летальных исходов составляет 10 689 человек.

Острее всего ситуация в Нью-Йорке, в эпицентре эпидемии и главном мегаполисе страны. В нём выявлено более 113 тыс. заражённых. Выходцы из России, проживающие в этом городе, снимают сюжеты для видеоблогов о «мобильных моргах» — рефрижераторах, дежурящих возле больниц, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом. Они припаркованы у чёрного входа, внутри включены двигатели установок для охлаждения. Внутри мастера спешно сооружают деревянные стеллажи — для тел жителей «столицы мира», кто не пережил пандемию.

Как болезнь распространялась в США? Первого заболевшего коронавирусом выявили в Вашингтоне 21 января 2020 года. То есть около двух с половиной месяцев назад. Некоторое время число больных COVID-19 было небольшим. Резкий рост начался в марте. 17 марта количество случаев заражения достигло 5664. И уже 26 марта США вышли на первое место в мире по числу заболевших.

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь во время карантина

Как распространялся коронавирус в России? 2 марта или чуть более одного месяца назад стало известно о первом заболевшем. На 7 апреля произошло 7497 случаев инфицирования, 58 человек умерли. Если США двигались к цифре 5,6 тыс. заболевших почти два месяца, в России показатель в 5,4 тыс. достигнут 5 апреля. То есть в России всё развивалось почти вдвое быстрее. На статистику повлияло сильное распространение вируса в мире в марте. В Россию сразу же стали завозить инфекцию большими порциями. Например, «чемодан вирусов», как выразился мэр Москвы Сергей Собянин, прибыл из французского Куршавеля, где любят проводить время богатые жители России. Коронавирус завозили из Италии, Швейцарии, Германии и многих других стран.

Показательно, что в США уже 18 марта заболевших было 8 тысяч (на 2,4 тыс. больше, чем днём ранее), 19 марта — 12 тысяч. В РФ статистика заболеваемости растёт уверенно, но всё-таки не так быстро. Поэтому 6 апреля стало 6,3 тысячи заразившихся, а 7 апреля — 7,5 тысячи.

Уменьшить темпы распространения в России позволили, безусловно, решительные меры, которых в США долго не было. В первую очередь, объявление нерабочей недели. Подавляющее большинство жителей страны следует режиму самоизоляции. Не ходит на работу, в вузы, за покупками (только за продовольствием), не гуляет в парках, не посещает спортивные тренировки. По данным ВЦИОМ, самоизолировались 90% москвичей.

Тем не менее полностью блокировать разносчиков инфекции не получается. Мы не Китай, и не так дотошны в вопросах дисциплины. Находятся беспечные и злостные нарушители карантинных мер. Столичная полиция выписала за первые дни 160 протоколов о нарушении установленных ограничений. А московская власть традиционно показывает избирательность и двойные стандарты. Она начала действовать решительно, изолировала всех контактировавших с заболевшими, но быстро ослабила хватку. И даже когда мест в больницах ещё было в избытке, часть инфицированных проходили лечение просто в своих квартирах. Это решение объяснялось лёгким течением болезни, хотя даже бессимптомные больные являются разносчиками инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Дезинфекция улиц Петербурга

Главная же причина активного распространения коронавируса (в первую очередь, в Москве) даже в режиме самоизоляции — особенность застройки. На небольшом пятачке земли, квадратном километре, живут многие тысячи и даже десятки тысяч людей. Один заболевший способен очень быстро перезаражать остальных, здороваясь с соседями, трогая ручки дверей, перила, корзины в магазинах и товары на полках, теснясь в лифтах. ИА REGNUM публиковало статьи о жизни районов Москвы с наиболее плотной застройкой. Если бы они были отдельными городами, то возглавили бы все мировые рейтинги градостроительного безумия. Зябликово, Новокосино, Ломоносовский и Восточное Дегунино — места, где проживает 25−30 тыс. человек на каждый квадратный километр. В мире более высокая плотность только в одном городе — филиппинской Маниле. А вот китайскому Шанхаю, с которым привыкли сравнивать скученную застройку, плотность московских спальных районов не приснится даже в страшном сне, там просторнее почти в десять раз — 3809 чел./км².

Долгие годы в России повсеместно велась уплотнительная застройка. Разная по легальности и бессовестности, но вся вместе до предела изменила наши города. На пороге эпидемии понятно: провести санитарные границы между этажами и квартирами невозможно. Каждый заболевший, даже в условиях изоляции, обязательно заразит и других людей. Но и карантинные меры бесконечно долго удерживать нельзя. В Подмосковье, несмотря на разгар заболеваемости, власти пошли навстречу бизнесу и уже на второй нерабочей неделе приняли решение разрешить работать заводам и многим другим организациям. Впереди ещё и социальные проблемы, поскольку столкнувшиеся с трудностями предприятия уже сейчас по-тихому избавляются от сотрудников. Даже те, кто получит помощь от государства, вовсе не обязательно пустит её на сохранение рабочих мест. Согласно результатам опроса, опубликованным 7 апреля, порядка 29% российских компаний по состоянию на 2 апреля уже отправили большую часть своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска. А ведь людям найти работу в новых условиях почти невозможно, и государственных мер поддержки непосредственно граждан почти нет.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Новостройки Реутова

Микрорайоны России зачастую напоминают не города, а круизный лайнер Diamond Princess, где коронавирус подхватили 705 из 4061 пассажиров. Лайнер, в конечном итоге, расселили и продезинфицировали. А вот человейники останутся там же, где и были.

Прогноз Скворцовой даёт оптимистичный сценарий развития событий. Она для такого заявления подходящий спикер — обладает необходимым авторитетом и воспринимается ещё по прежней должности, и вместе с тем не говорит от лица государства. Убедительно, но не обязательно.

Если бы на такое будущее всерьёз полагались, с заявлением выступила бы вице-премьер Татьяна Голикова или действующий глава Минздрава Михаил Мурашко. Но даже при этом варианте в ближайшие два с половиной месяца Россию ожидают строгие карантинные меры.

Сценарий США означает для России и Москвы трагедию для многих семей и невыносимые будни рисков и ограничений для остальных.

Но, скорее всего, правда окажется где-то посередине, и борьба с коронавирусом хотя и не выйдет окончательно из-под контроля, как в США, но может затянуться на долгое время.