Список лучших сериалов ушедшего десятилетия отобран по следующим параметрам. Каждый из сериалов должен иметь как минимум два сезона, и чтобы большая его часть вышла с 2011 по 2020 годы. Разумеется, автор рейтинга физически не мог отсмотреть всех возможных претендентов (хотя на это и без того ушло много лет), поэтому список носит субъективный характер.

Иван Шилов ИА REGNUM

10. Больница Никербокер (Кnick), 2 сезона (2014−2015), канал Cinemax

Цитата из т/с «Больница Никербокер». реж Стивен Содерберг. 2014. США

Быт нью-йоркской больницы начала 20-го века обильно вобрал в себе реалии времени. Классовое неравенство, сегрегация, преступность и коррупция. Медицина, чье развитие интересно наблюдать с современных позиций. Тяжелый наркотик используется как лекарство, а пары ртути как средство для успокоения нервов. Все реалии скрупулезно воссозданы по архивам прошлого благодаря маститому консультанту. За проектом стоит мастер Стивен Содерберг, самолично снявший оба сезона, включая продюсирование и операторскую работу, что довольно-таки редкая практика среди его коллег-кинематографистов, обычно ограничивающихся режиссурой одного-двух эпизодов. Отсюда реалистичная стилистика, остро ощущающаяся в частых моментах кровопусканий.

Хоть действие сериала логически завершилось, Содерберг хотел снять еще несколько сезонов, чье действие происходило бы в той же больнице спустя 20, 40 и 60 и 80 лет (по другим данным, третий сезон должен был рассказывать о 1947-м годе). Но канал закрыл проект, несмотря на высокие оценки прессы и зрителей, хотя режиссер может вернуться к нему в любой момент, если найдется спонсор.

9. «Оставленные» (The Leftovers), 3 сезона (2014−2017), HBO

Цитата из т/с «Оставленные». реж Мими Ледер. 2014. США

Однажды два процента населения Земли бесследно исчезает. Это событие меняет жизнь человечества. Люди переосмыслили бытие — церкви опустели, появились новые культы, мессии. Авторы «Оставленных», игнорируя фантастическое, углубляются в психологию действующих лиц. Все реакции персонажей предельно реалистичны, несмотря на нетипичные обстоятельства, в которых они возникают. Первый сезон очень тяжел для восприятия, местами невыносим. Но продравшись сквозь него, зритель получает сполна аллюзии на религиозные темы, которые в третьем сезоне становятся блестящими. Некоторые серии можно смотреть отдельно от всего сериала, например эпизод с кораблем, где разыгрывается оргия приверженцев культа льва.

8. «Лучше звоните Солу» (Better Call Saul), 5 сезонов (2015-…), AMC

История плута-адвоката Сола Гудмана связана с суперпопулярным сериалом «Во все тяжкие», который не попал в этот список по временным рамкам. Но, на мой взгляд, Гудман — персонаж куда ярче Уолтера Уайта, поэтому не удивительно, что создатели «Тяжких» выбрали именно его в качестве главного героя. События сериала происходят до начала криминальной деятельности школьного учителя химии, однако включают в себя много уже известных персонажей.

Прежде всего, «Лучше звоните Солу» безумно смешной! Если «Во все тяжкие» вышли на высокий уровень постепенно, совершенствуясь от сезона к сезону, то здесь авторы смогли сразу реализовать ранее накопленный опыт. Смотреть сериал желательно с субтитрами, чтобы слышать оригинальный голос и интонации Боба Оденкирка.

7. «Черное зеркало» (Black Mirror), 5 сезонов плюс спецпроекты (2011 — …), Channel 4/Netflix

Цитата из т/с «Черное зеркало». реж Оуэн Харрис. 2011. Великобритания

Английский сериал, рассказывающий про издержки будущего, прежде всего в медийно-цифровой области. Например, в одной из серий, сюжетно не связанных между собой, показано, как может выглядеть общество с внедренными социальными рейтингами (кредитами) каждого человека. Однако сквозная тема, чаще всего присутствующая в 22-х сериях — это цифровые двойники человека, и этическая сторона их существования и использования. Одна из серий — «Брандашмыг» — это интерактивное произведение искусства, в котором зритель сам может моделировать содержание путем выбора направления сюжета. Некоторые эпизоды «Черного зеркала» сняты не без злой иронии, но в целом оно оставляет гнетущее впечатление. Однако важность этого сериала в том, что он готовит наше восприятие к проблемам грядущего уже сейчас. С той же системой социального рейтинга, когда появилась информация, что он внедрен в Китае, комментаторы ссылались на «Черное зеркало» как на наглядный пример.

6. «Настоящий детектив» (True Detective), 3 сезона (2014−2019), HBO

Цитата из т/с «Настоящий детектив». реж Кэри Фукунага. 2014. США

Первый сезон на голову выше двух последующих, правда, все они сюжетно не связаны между собой. Детектив с мистической аурой, в котором соединились актерские таланты топ-актеров (Мэтью Макконахи, Вуди Харрельсон, Мишель Монаган) с режиссурой Кэри Фукунага, вышедшего из авторского кинематографа. Депрессивные пейзажи Луизианы, где происходит ритуальное убийство, и два полицейских пытаются раскрыть это преступление дважды, с перерывом 17 лет. Смотрится как полноценный фильм, растянутый на восемь часов. В двух последующих сезонах Фукунага остался автором сценария всех эпизодов, но почти не режиссировал. Были привлечены известные актеры — Колин Фаррел, Махершала Али, Рейчел Макадамс. В последнем сезоне сценарий очень глубок, но превзойти волшебства трио Макконахи-Харрельсон-Фукунага, похоже, в рамках этого проекта уже не удастся.

5. «Босс» (Boss), 2 сезона (2011−2012), Starz

Цитата из т/с «Босс». реж Жан Де Сегонзак. 2011. США

Сериал про мэра Чикаго, много лет держащего железной хваткой город. В самом начале обнаруживается, что у него деменция, выражающаяся в потере краткосрочной памяти. Но мэр бросает вызов природе болезни, надеясь победить ее, как он это всегда делал в отношении соперников. «Босс» очень глубоко и точно передает суть власти, что делает сериал одним из любимых у политтехнологов. Пикантности сюжету добавляет то, что он имеет параллели с действительностью: мэр Чикаго Ричард М. Дэйли пробыл на должности 22 года, причем его уход случился за полгода до выхода «Босса» на телеэкран. Через год прошли выборы президента США, на которых вторично победил Барак Обама. Первый темнокожий глава государства строил свою карьеру в штате Иллинойс и провел много избирательных кампаний в том же Чикаго. Согласно духу сериала, стремительный взлет политика такого ранга был бы невозможен без протекции сверху. Эта тень сомнения лишь разрасталась из-за кадровых назначений в аппарат Обамы бывших чикагских чиновников и коррупционных скандалов с окружившими будущего президента фигурами. Масла в огонь подлила партийная принадлежность Келси Грэммера, исполнившего главную роль в сериале. Актер является членом Республиканской партии и активно занимался предвыборной агитацией. «Босс» был остановлен после конца второго сезона, который случился за две недели до победы Барака Обамы на выборах президента США.

4. «Родина» (Homeland), 8 сезонов (2011−2020), Showtime

Цитата из т/с «Родина». реж Лесли Линка Глаттер. 2011. США

Величайший шпионский сериал, который завершится в текущем месяце. Начался он как ремейк израильского сериала «Военнопленные», но быстро перерос первоисточник, который длился всего 2 сезона. История изначально рассказывала про пленника — американского солдата, вызволенного с Ближнего Востока и, возможно, перешедшего на сторону врага. Инициатор и мозг расследования — агент ЦРУ Кэрри Мэтисон (Клэр Дэйнс), страдающая биполярным расстройством. Начиная с четвертого сезона действие сериала происходит попеременно в разных частях света и представляет собой лихо закрученный шпионский триллер. Отличие «Родины» от своих собратьев в том, что сериал очень жестко и критично относится к международной политике США.

3. «Игра престолов» (Game of Thrones), 8 сезонов (2011−2019), HBO

Цитата из т/с «Игра престолов». реж Дэвид Наттер. 2011. США, Великобритания

Королевский фэнтези-сериал, который вряд ли будет свергнут с пьедестала в обозримом будущем. Отличительная особенность «Игры престолов» в том, что в ней периодически кто-то гибнет из главных персонажей. Сериал получился выдающимся благодаря литературному первоисточнику и писателю Джорджу Р.Р. Мартину. Из-за успеха «Игры престола» авторы смогли привлечь большой бюджет на последние сезоны и снимать один батальный эпизод около трех месяцев. Действующих лиц в сериале с полста, с именами и отдельной функцией. Держать их всех в голове трудно, особенно при постоянно увеличивавшихся паузах между сезонами. Поэтому лучше смотреть «Игру престолов» сразу от начала и до конца, особенно тем, кто не знаком с ним.

2. «Миллиарды» (Billions), 4 сезона (2016-…), Showtime

Цитата из т/с «Миллиарды». реж Колин Бакси. 2016. США

Блестящий искрометный сериал про вражду крупного финансиста и прокурора Нью-Йорка. Каждый использует как законные, так и незаконные способы, чтобы разделаться с оппонентом. Оба тонкие стратеги, поэтому борьба получается красивой и напряженной, с переменным успехом. Много ярких персонажей, никакого сюжетного провисания, куча отсылок к литературе и прочим культурным феноменам. Идеальная сценарная компоновка, где сюжетные линии могут развиваться параллельно, связанные единой темой. Некоторые эпизоды словно играют со зрителем и построены так, чтобы сбить его с толку. Один из факторов успеха сериала это высочайшая актерская работа Пола Джаматти. Но одного таланта тут недостаточно, так как чтобы придумать такие иронические диалоги, как в «Миллиардах», нужно высокое мастерство.

1. «Карточный домик» (House of Cards), 6 сезонов (2013−2018), Netflix

Цитата из т/с «Карточный домик». реж Джеймс Фоули. 2013. США

Один из первых громких проектов стримингового сервиса Netflix, решившего производить собственный контент. Сериалы, как правило, ранее проходили через этап пилотного выпуска, в котором нужно было максимально ознакомить зрителя с продуктом. Но онлайн-платформа предложила контракт сразу на два сезона, с большим бюджетом съемок, который не называется, но по прикидкам составляет от 60 до 100 млн долл. В итоге получился сериал, популярный не только у зрителей, но и у многих первых лиц государств. Это обусловлено опытом шоураннера и сценариста «Карточного домика» Бо Уиллимона, участвовавшего во многих предвыборных кампаниях, в том числе Хиллари Клинтон. Сам же главный герой Фрэнк Андервуд однажды обогнал в опросах популярности действующего президента США Барака Обаму. Первые два сезона выглядят ярче и живее последующих, в которых постоянно увеличивается холодность и безэмоциональность. К сожалению, сериал с демонической фигурой президента-демократа был обречен после триумфа Трампа, и закрытие проекта из-за секс-скандала с Кевином Спейси было всем на руку.