



Цитата из к/ф «1984» реж Майкл Рэдфорд. Великобритания. 1984 Пропаганда

Генри Форду, создателю легендарного автомобиля и принципа конвейерной сборки, приписывают замечательную фразу: «Дайте им автомобиль любого цвета, главное, чтобы он был чёрным». Примерно через 100 лет после этого компания Facebook своими действиями заявляет: «Пусть думают, что хотят, если мы посчитаем это нужным». Ничто в нашем мире не незыблемо так, как «настоящие демократические ценности».

В конце марта главная социальная сеть планеты Земля, Facebook, подписала договор с «виртуальной лабораторией по проверке фактов и исследованию социальных сетей Re: Check, работающей под эгидой портала Re: Baltica, по проверке этих самых фактов в Прибалтике. Суть договора в том, что «алгоритм Facebook значительно уменьшает распространение ложного сообщения. Это сдерживает распространение измышлений и уменьшает количество людей, которые увидят эти новости. Также уменьшается видимость страниц и доменов, повторно распространяющих фейковые новости, они лишаются возможности получать доходы и рекламировать себя. В случае, если пост отмечается как недостоверный, Facebook предупреждает людей, которые видят его и хотят делиться, что этот пост отмечен как не соответствующий действительности», — автор привёл прямую цитату из статьи наRe:Baltica. Мысль можно было сформулировать короче, без пудры и политических выкрутасов — всё, что мы (Re:Check, Re: Baltica) посчитаем нужным, будет заблокировано Facebook.

С точки зрения барана, капуста — еда. С точки зрения волка, еда — сам баран. А потому любопытно узнать — что из себя представляет порталRe:Baltica? Какие убеждения и ценности он отстаивает? Ведь завтра «эксперты Re: Check из Re: Baltica «могут счесть фейком именно вашу публикацию. Или ваш профиль. Или ту информацию, которую лично вы считаете нужной и важной, а они — нет.

Цитата из к/ф «1984» реж Майкл Рэдфорд. Великобритания. 1984 Перевоспитание

Re:Baltica, читаем мы на портале издания, — это «негосударственная, бесприбыльная организация, занимающаяся аналитической или исследовательской журналистикой, основанная в 2011 году. В 2018-м, более свежих данных у организации, проповедующей тотальную принципиальность, открытость вкупе с непреодолимой прозрачностью, нет. Так вот, в 2018 году 22% бюджета Re: Baltica составляли пожертвования, 67% — гранты, 11% — собственные доходы. То есть спустя много лет активной деятельности поддержка читательской аудитории обеспечивает создание чуть более десятой части всего производимогоRe:Baltica контента. Прекрасное достижение. Нет?

Резонен вопрос: кем являются люди и организации, которые не дают проектуRe:Baltica тихо скончаться? Разумеется, этих данных нельзя обнаружить на самом портале. Там кроме списка «друзей», функций, которые не описаны, тишина. Но их нетрудно найти на других сайтах. Например, латвийский puaro. lv пишет, что около 90% бюджета нового цензора Facebook в Прибалтике в 2016-м обеспечили фонд Джорджа Сороса Open Society Foundations, почему-то министерство иностранных дел Королевства Нидерланды и Фонд культурного капитала. Последний является структурой латвийского правительства, помогающей за счёт налогов поддерживать верных режиму разнообразных художников и, выходит, журналистов. Не наказуемо. Допускаем, что список не полный.

Почему-то вспомнилось, как 10 апреля 2018 года основатель Facebook Марк Цукерберг в течение пяти часов давал показания в американском Сенате. Видимо, там Марку Эдвардовичу популярно и доходчиво объяснили, как правильно любить родину. Дело в том, что выбор на Re: Check, Re: Baltica пал в результате конкурса. Такая информация была опубликована на самом портале. Правда, позже эта статья самой Re: Baltica была отредактирована, и сейчас упоминания о конкурсе нет.

Но если конкурс всё-таки был, ведь выбор подрядчика на основе честного и открытого конкурса — это так демократично, мне бы хотелось знать: регламент и положение, сроки проведения, число этапов, критерии отбора, состав участников и комиссии, которая принимала решение о победителе? Дорогая Re:Baltica, как истинный апологет открытости, уверен, вы уже в ближайшее время детально изложите эту информацию на своём портале. Надеюсь, вместе с подробным финансовым отчётом за 2019 год. Спасибо!

Facebook

Теперь о взглядах и объективности нового цензора Facebook в Прибалтике. Вы не найдёте наRe:Baltica ничего из того, что по-настоящему заботит и волнует русскую общину Латвии. Например, нет ни одного серьёзного материала о ликвидации системы образования на русском языке в ЛР. Нет материалов о появлении в Латвии института неграждан. Нет дискуссии или другой точки зрения на новую преамбулу конституции страны, сделавшую Латвию из многонационального государства государством мононациональным и тем самым легитимизировавшую ассимиляцию на базе основного закона страны. Именно дух преамбулы лежит в основании решения Конституционного суда ЛР о «законности школьной реформы».

Листаю материалы Re: Baltica, любой полный набор штампов про враждебность и агрессивность России, российскую пропаганду. Ни одного дружеского материала о Москве как собирательном понятии, зато обильно присутствует весь набивший оскомину и вызывающий изжогу русофобский суповой набор. Такой рижский вариант The Washington Post. Ни слова о происходивших в Латвии политических судебных процессах, например, в отношении журналистов Юрия Алексеева, Владимира Линдермана, Александра Гапоненко.

Нет, пардон. Про Александра Гапоненко материал на Re:Baltica имеется — https://ru.rebaltica.lv/?p=1365 . Он о том, что профессор экономики опубликовал на своей страницеFacebook неверный пост о голосовании Сейма о сносе памятника Освободителям в Риге, и его — о, ужас! — многие пользователи перепостили. Меж тем на деле за снос памятника проголосовал не Сейм Латвии, а всего лишь комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям. Она передала инициативу о сносе памятника на рассмотрение других комиссий Сейма.

Отличный пример «журналистского лицемерия». Все, кто «местный», знают о яростном, почти 30-летнем желании местных политиков снести памятник Освободителям в Риге. Для них это фетиш, возможность послать сигнал, всем кому дорога историческая память о Великой Победе — вы здесь никто и пыль под ногами. И они бы давно так сделали, если бы от сноса памятника Освободителям не защищало межправительственное соглашение Латвии и России. Впрочем, мы живём в новом мире разрыва, если кому выгодно, любых соглашений. Поэтому, как только публика, пересмотревшая итоги Второй мировой в своих интересах, почувствует, что уровень общественной поддержки в отношении памятникаОсвободителям в Риге ослаб, они воспримут это, как хищник воспринимает запах крови жертвы, то есть тут же найдут основания и снесут его.

Kalnroze Композиция «Мать-Родина». Памятник освободителям Риги. Латвия

Комиссия латвийского Сейма по мандатам, этике и заявлениям передала на рассмотрениедругих комиссий парламента инициативу Угиса Полиса о сносе памятника Освободителям в Риге, которая собрала на портале Mana balss (Мойголос) 10 000 подписей. Собирала эта инициатива подписи о сносе самого дорогого русской общине Риги памятника в течении двух лет. Ответная инициатива лидера Русского союза Латвии Татьяны Жданок о защите памятникаОсвободителям на том же портале собрала за три дня 17 000 подписей, а всего более 20 000. Так вот эту инициативу комиссия латвийского Сейма по мандатам, этике и заявлениям передавать на рассмотрение других комиссий Сейма, а это процедурный вопрос, без которого — ВНИМАНИЕ! — дальнейшее движение невозможно, отказалась.

Re:Baltica и словом не упомянула о том, что агрессивные заявления о сносе памятника Освободителям — регулярная реальность латвийской политики.

Только в начале марта уже этого, 2020, года снести памятник Освободителям Риги предложил генеральный секретарь Национального объединения Латвии Райвис Зелтит, партии входящей в правящую коалицию. И если бы тогда, в том числе и Александр Гапоненко, намерено не поднял шум, законопроект начал бы своё официальное путешествие в комиссиях Сейма. Разве журналистыRe:Baltica, готовившие материал, не владели контекстом всей ситуации? Конечно, владели. Так что же они в итоге сделали? Написали объективный материал или наврали в сути изложения проблемы? И такой анализ можно провести в отношении очень многих материалов портала Re:Baltica.

Когда-то независимые СМИ обеспечивали наличие в обществе разных точек мнения. Это считалось важным для безопасности общества. Прививкой от скатывания в тоталитаризм. Сегодня из сути дел, возбуждённых против того же Александра Гапоненко, а он является фигурантом сразу двух уголовных, читай, политических процессов — «Возбуждение национальной, этнической и расовой ненависти» и «Деятельность, направленная против Латвийской Республики» — проистекает одно — за симпатию к России в Латвии можно попасть в тюрьму и получить срок.

Тюрьма

Как, когда, кем и почему — симпатия к стране, являющейся культурной родиной для почти 40% населения Латвии, мы про Россию, стала признаваться в считающей себя демократической республике чуть ли не изменой? Почему в этом по умолчанию соучаствует новыйинформационныйцензор Facebook в Прибалтике? Не из-за этого ли молчаливого соучастия Re: Baltica и назначена цензором?

Какой-то либерал, не упомню, много их, сказал: Россия — демократическая страна, в которой нет демократов. Пора, ох, как пора перековать эту фразу в следующую: Латвия — антикоммунистическая страна, в которой одни коммунисты. Коммунисты — в ленинском стиле большевистского централизма — люди плюющие и не считающиеся с позицией меньшинства. Недавно я написал эту фразу на своей странице в «Фейсбук». Друзья почти сразу поправили меня. Национал-социалисты — сказали они. Надеюсь, они не правы и до этого не дойдёт.