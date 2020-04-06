По словам папы Римского Франциска, пандемия вскрывает невидимые проблемы, передает Vatican News (Ватикан). На утренней мессе в своей резиденции понтифик помолился о бездомных, а свою проповедь посвятил теме завета с Богом: человек нередко забывает о Божьем обетовании, Бог же может забыть только об одном — о нашем грехе. «В эти скорбные, печальные дни вскрываются многие невидимые проблемы. В сегодняшней газете опубликована задевающая сердце фотография: множество бездомных в одном из городов, которые лежат на стоянке для машин, у всех на виду… Много бездомных в это время… Попросим святую Терезу Калькуттскую, дабы она пробудила в нас чувство близости ко множеству людей в нашем обществе, которые в обычное время живут незаметно, но в моменты кризиса, как эти бездомные, выходят на поверхность вот таким образом», — сказал Франциск.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Пандемия заставляет человечество признать свою уязвимость и взаимозависимость. Об этом говорится в заявлении Папской академии защиты жизни. «Чтобы уцелеть от болезни, мы должны изолироваться друг от друга, но если бы нам пришлось учиться жить в изоляции, мы бы осознали, насколько существенной для нашей жизни является совместная жизнь», — говорится в документе. Происходящее заставляет человечество признать свою уязвимость — физическую, культурную и политическую — перед лицом этого феномена, против которого оказались бессильны даже наука и медицинские технологии. Отмечается, что сегодня мы вынуждены поставить под вопрос два убеждения, касающихся свободы и прав человека. Первое: моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Эта фраза двусмысленна, и ее произносят чаще всего те, кто находятся в выигрышной позиции. На самом деле наши свободы всегда взаимосвязаны, они переплетаются и накладываются, поэтому сегодня необходимо сделать их взаимодействующими ввиду общего блага. Необходимо также преодолеть тенденцию — а нынешняя эпидемия может ее усугубить — видеть в другом человеке угрозу, от которой нужно держаться подальше и защищаться. Второе убеждение, которое мы вынуждены поставить под вопрос: моя жизнь зависит только и исключительно от меня. Мы являемся частью человечества, а человечество — это часть нас самих, и каждому праву соответствует определенная обязанность. Несомненно, политические решения должны учитывать научные данные, но они не могут быть сведены к этому уровню. Это относится и к «политике лечения», включая клинические аспекты.

Aeronautica Militare Коронавирус в Италии

Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин призвал политиков преодолеть «эгоизм», а государства — не закрываться в себе и проявлять международную солидарность, сообщает Vatican insider (Турин, Италия). Коронавирус затронул и Ватикан, где заражены несколько человек. Тем не менее ситуация в самом маленьком государстве в мире, кажется, под контролем. Как говорит Паролин, больные пережили критическую фазу, и их состояние сейчас улучшается. Ватиканским медикам, итальянским и всем остальным госсекретарь выразил свою глубочайшую благодарность. Не только за профессиональную работу в экстремальных условиях, но и за проявляемую ими человечность. Одиночество, по его словам, остается одним из самых серьезных эффектов пандемии. На верующих влияет принудительный «пост». Паролин говорит, что разделяет боль многих верующих, которые страдают от нехватки таинств, но отмечает, что ограничение «стало необходимым». Он выразил надежду, что двери храмов будут вскоре открыты для всех прихожан.

Президент католической благотворительной сети Caritas Internationalis кардинал Луис Антонио Тагле ждет «пандемии благотворительности», информирует The Tablet (Лондон, Великобритания). «Мы должны умывать руки, но не так, как это сделал Понтий Пилат; мы не можем умыть руки перед нашей ответственностью перед бедными, пожилыми, безработными, беженцами, бездомными, медицинскими работниками, да и вообще всеми людьми, творением и будущими поколениями», — сказал монсеньор. Он призвал богатые страны списать долги бедных стран, борющихся с эпидемией. Тагле посетовал на то, что правительства «тратят много денег на вооружение и национальную безопасность», призвав переориентировать эти средства на «образование, жилье и продовольствие».

Апостольский нунций в Сирии кардинал Марио Дзенари в интервью Vatican News (Ватикан) описал тяжелую гуманитарную обстановку в Сирии после 9 лет войны. По его словам, эпидемия коронавируса может стать катастрофой для этого народа, ослабленного многолетним насилием. За 9 лет война в Сирии унесла жизни более 380 тысяч человек. 12 миллионов были эвакуированы или вынуждены спасаться бегством. Папа Франциск неоднократно называл эту ситуацию бесчеловечной, призывая к прекращению вражды и к помощи беженцам и всем страдающим. В стране более половины больниц закрыты из-за нанесенного войной ущерба, не хватает медицинского персонала, а также воды, продовольствия и лекарств. Приближается Пасха — и впервые в истории в Сирии закрыты храмы. Кардинал отметил, что лагеря беженцев переполнены и не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. «Как можно чаще мыть руки, если практически нет воды для питья?» — констатировал монсеньор. Кроме того, многочисленные гуманитарные начинания, возможные благодаря щедрости христиан со всего мира, приостановлены из-за ливанского кризиса и из-за банковских проблем. С закрытием границ эти сложности усугубились.

Кардинал Марио Дзенари

AsiaNews (Рим, Италия) считает, что Дамаск справляется с последствиями эпидемии более эффективно, чем другие арабские страны. Представитель Всемирной организации здравоохранения в Сирии Неама Саид Абд поддержал сирийское правительство и отверг критику его со стороны оппозиции. Возможно, воспользовавшись ослаблением давления со стороны США, которые заняты у себя дома борьбой с коронавирусом, наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян 27 марта позвонил сирийскому президенту Башару Асаду с просьбой забыть прошлое, заявив, что «арабская Сирия не столкнется в одиночку» с этой пандемией. Посол Сирии в ООН Башар Джафари призвал международное сообщество отменить санкции, особенно в отношении лекарств и медицинского оборудования. В Ливане, где число случаев заболевания растет, многие сирийцы и другие люди пытаются попасть в Сирию нелегально, считая, что там безопаснее. Все в Сирии, мусульмане и христиане, молятся Богу, с тревогой ожидая, чем закончится эпидемия. Они надеются, что она достигнет своего пика с наименьшим возможным ущербом для человеческой жизни.

Фонды религиозных меньшинств готовятся принять участие в сборе пожертвований, который был объявлен президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках «кампании национальной солидарности» по борьбе с распространением эпидемии коронавируса в стране, рассказывает Agenzia Fides (Ватикан). Иудей Морис Леви, представитель фондов религиозных меньшинств в турецком парламенте, сообщил, что все фонды без исключения быстро отреагировали на призыв Эрдогана. Главный раввин еврейской общины Турции Исаак Халева объявил, что он жертвует на благотворительную кампанию сумму, эквивалентную пяти месяцам его зарплаты. Эрдоган ранее говорил о том, что жертвует эквивалент своей зарплаты за семь месяцев на поддержку тех, кто особо нуждается, начиная с рабочих, которые не получают зарплату. Члены правительства присоединились к кампании с общим пожертвованием в размере 5,2 миллиона турецких лир (791 тысяча долларов).

Коронавирус пришел в Африку, пишет La Croix (Париж, Франция). По состоянию на 30 марта он затронул 46 африканских стран. Это менее драматичная ситуация, чем в Европе и США. Но, вероятно, также очень сильно недооцененная. Многие страны сообщили своему населению о карантинных мерах, которые необходимо соблюдать. По состоянию на 28 марта 57 миллионов южноафриканцев больше не имеют права покидать свои дома в течение трех недель. Жители Зимбабве и ряда городов в Нигерии находятся дома с 30 марта, в Кот-д'Ивуаре правительство запретило передвижение между столицей и внутренними районами страны. В общей сложности 31 страна закрыла свои границы, 12 приостановили международные воздушные сообщения. Но налицо и препятствия для сдерживания эпидемии. Во-первых, нелегко мыть руки регулярно на континенте, где доступ к воде для большинства населения затруднен. Во-вторых, реальной проблемой является социальное дистанцирование. В городах большинство людей живут в общем дворе, пользуются одним и тем же душем, одним и тем же туалетом. Они не могут делать запасы в холодильниках, им приходится работать каждый день, то есть выходить из дома. В-третьих, ощущается нехватка коек для пациентов, которым потребуется госпитализация. В Западной Африке на 1000 человек приходится 0,3 больничных койки, во Франции — 6,6.

Эпидемия холеры в Судане

Китай отправляет самолеты с помощью в Польшу, Италию и другие страны Европейского союза, отмечает Polonia Christiana (Краков, Польша), правильно и справедливо, что страна, которая принесла пандемию, теперь помогает нам, но в случае с Пекином нет ничего самоотверженного. Китай хочет улучшить свой имидж, но еще больше он заботится об использовании нынешнего кризиса для своей долгосрочной цели — уменьшения американского влияния в Европе и замены его своим собственным. Китайские деньги уже просачиваются в Польшу по разным каналам. Пока всё это происходило почти незаметно для общества. Происходящие изменения такие медленными, что было трудно их увидеть, особенно когда доминировали темы отношений Польши с ЕС и Россией. После пандемии коронавируса Польша вместе со всей Европой выйдет из сложившейся ситуации сильно ослабленной в экономическом отношении. Будет искать поддержки за границей, но сможет ли рассчитывать на поддержку США? Китай предложит себя нам. Будет ли китайское предложение достаточно хорошим, чтобы оправдать отказ от существующих альянсов? Трудно сказать. Однако, глядя на тридцатилетнюю «независимую» внешнюю политику Польши, больше бояться нужно другого. Что польская элита, сосредоточенная, как обычно, на внутренних перепалках, не проснется, пока не станет слишком поздно.

По мере распространения коронавируса меняются рекомендации государственных органов, сообщает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Одно остается неизменным. Нам говорят, чтобы мы «доверяли экспертам». Джо Байден пообещал, что он, в отличие от Дональда Трампа, будет «слушать экспертов» и «снова слушать науку». Линдси Грэм заявил, что любое снятие карантина должно быть «рекомендовано экспертами». Медики важны, но эксперты, которым нам говорят доверять, претендуют на гораздо более широкую экспертизу. Они стремятся управлять общественным мнением, подавить инакомыслие, представляя спорные политические выводы как неоспоримые достижения науки. Претензии этого класса имеют силу, потому что истинная научная экспертиза действительно привела к чудесам. Но социальная наука менее строгая, чем физика. Люди менее предсказуемы, чем гравитация. Притязания нашей элиты на научную экспертизу не имеют под собой реальной основы. Их призывы к «науке» выполняют ту же роль, какую раньше выполняла идея божественного права царей. Эксперты часто расходятся во мнениях. Их советы могут помогать, но не определять наши решения. Политические деятели должны решать, что можно спасти и чем можно пожертвовать. Но последние события не обнадеживают. Вместо того, чтобы признать стремление американского народа увидеть новую внешнюю политику, эксперты придумали неправдоподобную историю о внешней интриге, лишь бы свергнуть Трампа. Доверять экспертам? Вряд ли.

Коалиция «Католики за Трампа» объявила о запуске в онлайн-режиме, передает NationalCatholicRegister (Айрондэйл, США). О ее создании планировалось объявить еще 19 марта на митинге в Милуоки (штат Висконсин), однако мероприятие отменили из-за эпидемии коронавируса. «Поскольку президент возглавляет нашу нацию во время этого крупного кризиса, католики собираются вместе в молитве, — написала старший советник по стратегическим коммуникациям избирательного штаба Трампа Мерседес Шлапп в заявлении для прессы. — Президент является твердым сторонником католической общины и выполнил свои обещания. Как он сказал в послании «О положении в стране», у «нерожденных детей никогда не было более сильного защитника в Белом доме». От назначения сотен консервативных судей, отстаивающих религиозные свободы, до остановки потока денег налогоплательщиков на планирование рождаемости — всё это показывает, что католики и верующие веры по всей стране могут опереться на Трампа, чтобы бороться за свои убеждения».

Католики в США

Посол США по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэм Браунбэк призвал ввиду пандемии коронавируса освободить политических заключенных, сообщает CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). Официальный американский список узников совести был утвержден в соответствии с международным законом «О свободе вероисповедания» 2016 года. Формированием его занимается Комиссия по международной религиозной свободе (USCIRF). По словам посла, Китай должен освободить христиан, буддистов Тибета и членов секты «Фалуньгун». Он призвал Вьетнам освободить 128 узников совести, Россию — «почти 240 узников совести», Эритрею — 40 заключенных, Индонезию — более 150 человек, задержанных за богохульство. Но больше всего Браунбэка беспокоит Иран и Северная Корея.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».